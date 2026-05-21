ヒートマップだけでなく、他にも新星「エル・マラ」に不利な要素があった。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ワールドカップでレロイ・サネを起用するリスクを負う。

ナゲルスマン監督は「非常に、非常に良い」と評価したが、2026年を見据えると「クラブレベルでは不十分」とも語った。サネは1ゴール3アシストを記録したものの、4月12日以降得点に絡んでいない。 イスタンブールでの初シーズン43試合では7ゴール9アシストだった。

ボスポラス海峡を渡った際、ナゲルスマンは「もっと目立ち、数字を残せ」と命じた。9、10月の合宿には招集されなかったが、今回W杯代表に選ばれ、条件はクリアした。

木曜正午、フランクフルトでナゲルスマンは、サネを選出しサイード・エル・マラ、クリス・フューリッヒ、カリム・アデイエミを落とした理由を数字ではなく「チーム内で極めて高い評価を得ているから」と説明。さらに「彼と極めて強い絆で結ばれている」数選手の名前を挙げた。