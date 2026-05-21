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Nagelsmann SaneIMAGO / Michael Weber
Jochen Tittmar

翻訳者：

ヒートマップだけでなく、他にも新星「エル・マラ」に不利な要素があった。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ワールドカップでレロイ・サネを起用するリスクを負う。

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ユリアン・ナーゲルスマン監督は、レロイ・サネの得点率が「低すぎる」としながらも、彼をW杯代表に選出した。ドイツ代表監督にとってより重要なのは、この30歳の選手が持つ、サイード・エル・マラにはない「ソフトな要素」なのである。

ユリアン・ナーゲルスマンは質問が来ることを予想していた。ドイツ代表監督は「物議を醸している選手だ」と前置き、レロイ・サネのデータを即座に示した。「我がチームでは直近4試合で5得点を挙げている」と、ガラタサライ所属の攻撃的選手招集を説明した。

  • ナゲルスマン監督は「非常に、非常に良い」と評価したが、2026年を見据えると「クラブレベルでは不十分」とも語った。サネは1ゴール3アシストを記録したものの、4月12日以降得点に絡んでいない。 イスタンブールでの初シーズン43試合では7ゴール9アシストだった。

    ボスポラス海峡を渡った際、ナゲルスマンは「もっと目立ち、数字を残せ」と命じた。9、10月の合宿には招集されなかったが、今回W杯代表に選ばれ、条件はクリアした。

    木曜正午、フランクフルトでナゲルスマンは、サネを選出しサイード・エル・マラ、クリス・フューリッヒ、カリム・アデイエミを落とした理由を数字ではなく「チーム内で極めて高い評価を得ているから」と説明。さらに「彼と極めて強い絆で結ばれている」数選手の名前を挙げた。 

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    レロイ・サネがサイード・エル・マラに勝利

    もちろん、ドイツ代表で国際試合経験のない19歳エル・マラには及ばない。 それでも昨年まで3部リーグでプレーしていた1.FCケルンの新星は、ブンデスリーガ34試合で13ゴール5アシストを記録。ケルン得点の約37％を彼がマークし、これはトップリーグでも突出している。

    数字だけ見ればサネを上回る。W杯に相応しかったのはどちらかは意味のない問いだ。シーズン通じて好印象を残したのは確かであり、一時ベンチに回ったサネより調子が良く、経験も上だった。

    ナゲルスマン監督は今回、若手を起用しない方針を選択。初招集なら名誉とチャンスと捉え、代表ユニフォームに全力投球しただろう。結果、ガーナ戦で途中出場し自国ファンからブーイングを受けたサネを選んだ。 ナゲルスマンは「彼には時折オーラが消える瞬間があり、足りない部分が際立つ」と語った。 

  • サイード・エル・マラ：2025/26シーズンの成績

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    サネの加入で「チームに相乗効果が生まれる」

    ドイツ代表監督は、サネの加入でチーム結束力がさらに高まると期待している。監督は「チーム構造に相乗効果が生まれる」と説明した。

    ナゲルスマン監督は会見冒頭、他国には世界クラスの選手が多いとしながらも、過去優勝国ではチームワークが勝因だったと強調した。

    38歳の監督は、最終的にエル・マラスを招集しなかった理由も説明した。「彼はケルンの戦術に非常に合っている。しかし、我々の戦術や攻撃の深さに合うかどうかは確認が必要だ」とナゲルスマンは語った。「ケルンのヒートマップを見ると、彼は自陣ゴール近くで多くのカウンタースペースを持っている。」

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    ナゲルスマン監督が明言：サネは競争相手となる

    ドルトムントのマクシミリアン・バイアーは、この大会でそのチャンスを活かすだろう。彼は「エル・マラ」同様、リーグ戦で18得点を挙げている。ナゲルスマンは「総合的に判断しなければならない」と説明した。「チーム全体のバランスや、選手同士の相性、一緒にプレーした経験を考慮する必要がある」

    それでもナゲルスマンはサネの能力を評価する。 「もちろん、彼は狭いスペースでプレーする特別な才能を持っている」と述べ、元バイエルン・ミュンヘンの選手がジョーカーとして起用される予定であることを明らかにした。「クラブでの出場機会が少ないため、まずは挑戦者の立場にある。だが、守備が引いた相手や相手が疲れた場面では、彼のスピードやテクニック、連携が生きてくる」

    サネにとってこれは最後のチャンスだ。彼はトルコの通信社DHAに「キャリアの終盤に再びワールドカップに出場できればとても嬉しい。サッカー界最大の舞台であり、誰もが参加したいと願っている」と語っていた。

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    ナゲルスマン監督はサネ起用で意図的にリスクを冒す

    サネがピッチでどんなプレーをするかは、いつも疑問だ。ナゲルスマンもそれを知っている。「正直、彼について100％確信はない」と3月に『キッカー』誌に語っていた。

    つまりナゲルスマンは、サネを選出しあえてリスクを負った。代表74試合を戦った彼について大胆な発言をした点でも同じだ。「彼とは昔から良い関係だ。W杯後には批判より称賛が多くなるよう、彼を刺激できる自信がある」と語った。

  • レロイ・サネ：2025/26シーズンの成績

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