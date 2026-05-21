ナゲルスマン監督は「非常に、非常に良い数字だ」と語った。ただし「クラブレベルでは2026年に向けて不十分」とも指摘した。サネは1ゴール3アシストを記録したが、4月12日以降得点に絡めていない。 イスタンブールでの初シーズンは公式戦43試合で7ゴール9アシストだった。

ボスポラス海峡を渡った際、ナゲルスマン監督は「もっと目立ち、数字を残せ」と命じた。9、10月の合宿には招集されなかったが、今回W杯代表に選ばれ、条件はクリアした。

木曜正午、フランクフルトでナゲルスマンは、サネを選出しサイード・エル・マラ、クリス・フューリッヒ、カリム・アデイエミを落とした理由を数字ではなく「チーム内で極めて高い評価を得ているから」と説明。さらに「彼と極めて強い絆で結ばれている」数選手の名前を挙げた。