ユリアン・ナーゲルスマンは質問が来ることを予想していた。ドイツ代表監督は「物議を醸している選手だ」と前置き、レロイ・サネのデータを即座に示した。「我がチームでは直近4試合で5得点を挙げている」と、ガラタサライ所属の攻撃的選手招集を説明した。
翻訳者：
ヒートマップだけでなく、他にも不利な要素があった。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ワールドカップでレロイ・サネを起用するリスクを負う。
ナゲルスマン監督は「非常に、非常に良い数字だ」と語った。ただし「クラブレベルでは2026年に向けて不十分」とも指摘した。サネは1ゴール3アシストを記録したが、4月12日以降得点に絡めていない。 イスタンブールでの初シーズンは公式戦43試合で7ゴール9アシストだった。
ボスポラス海峡を渡った際、ナゲルスマン監督は「もっと目立ち、数字を残せ」と命じた。9、10月の合宿には招集されなかったが、今回W杯代表に選ばれ、条件はクリアした。
木曜正午、フランクフルトでナゲルスマンは、サネを選出しサイード・エル・マラ、クリス・フューリッヒ、カリム・アデイエミを落とした理由を数字ではなく「チーム内で極めて高い評価を得ているから」と説明。さらに「彼と極めて強い絆で結ばれている」数選手の名前を挙げた。
- Getty
レロイ・サネがサイード・エル・マラに勝利
ドイツ代表での国際試合経験がない19歳のエル・マラには及ばない。 それでも、昨年まで3部リーグでプレーしていた1.FCケルンの新星は、ブンデスリーガ34試合で13ゴール5アシストを記録。ケルン得点の約37％を彼がマークし、これはトップリーグでも稀な数字だ。
数字上はサネをわずかに上回る。W杯に値したのはどちらかは意味のない議論だ。シーズン通じて好印象を残したのはエル・マラで、一時ベンチに回されたサネより調子が良く、経験値も上だった。
ナゲルスマン監督は今回、若手を起用しない方針を選択。初招集なら名誉とチャンスと捉え、代表ユニフォームに全力投球しただろう。結果、ガーナ戦で途中出場し自国ファンからブーイングを受けたサネを選んだ。 ナゲルスマンは「彼には時折オーラが消える瞬間があり、足りない部分が際立つ」と語った。
サイード・エル・マラ：2025/26シーズンの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード 36 13 5 5
- AFP
サネの加入で「チームに相乗効果が生まれる」
ドイツ代表監督は、サネの加入でチーム結束力がさらに高まると期待している。監督は「チーム構造に相乗効果が生まれる」と説明した。
ナゲルスマン監督は会見冒頭、他国には世界クラスの選手が多いとしながらも、過去の優勝国にはチームの一体感が不可欠だったと強調した。
38歳の監督は、最終的にエル・マラスを代表から外した理由も説明した。「彼はケルンの戦術に非常に合っている。我々の戦術や攻撃の深さに合うかどうかを確認しなければならない」とナゲルスマンは語った。「ケルンのヒートマップを見ると、彼は自陣ゴール近くで多くのカウンタースペースを持っている。」
- Getty Images
ナゲルスマン監督は「サネは競争相手だ」と明言した。
ドルトムントのマクシミリアン・バイアーは、この大会でチャンスを活かすだろう。彼は「エル・マラ」同様、リーグ戦で18得点を挙げている。ナゲルスマンは「総合的に判断し、全体のテーマに目を向け、相性の良い選手と連携を考慮する」と説明した。
それでもナゲルスマンはサネの能力を評価する。 「もちろん、彼は狭いスペースでプレーする特別な才能を持っている」と述べ、元バイエルン・ミュンヘンの選手がジョーカーとして起用される予定であることを明らかにした。「クラブでの出場機会が少ないため、まずは挑戦者の役割を担う。守備が深い相手や相手が疲れた場面では、彼のスピードや狭いスペースでのテクニック、連携が生きるだろう」
サネにとってこれは最後のチャンスだ。彼はトルコの通信社DHAに「キャリアの終盤に再びワールドカップに出場できればとても嬉しい。それはサッカー界最大の舞台であり、誰もが参加したいと願っている」と語っていた。
- AFP
ナゲルスマン監督はサネ起用で意図的にリスクを冒す
サネがそこでどんなプレーをするかは、常に付きまとう疑問だ。ナゲルスマンもそれを理解している。「正直、彼についてはピッチで何が起こるか100％は分からない」と3月に『キッカー』誌に語っていた。
つまりナゲルスマンは、サネ選出で意図的にリスクを負っている。さらに代表74試合を戦った彼について大胆な発言をした点でも同じだ。「彼とは昔から良い関係だ。W杯後には、彼への批判より賛辞の方が多くなるよう、うまく刺激できる自信がある」と語った。
レロイ・サネ：2025/26シーズンの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード レッドカード 43 7 9 1 1