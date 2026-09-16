エヴァートンはヒル・ディキンソン・スタジアムで行われたカラバオカップ3回戦でウォルヴァーハンプトンと対戦し、1-0の僅差で勝利した。この粘り強い勝利は、国内カップ戦での戦いを継続するうえで極めて重要なものとなった。

勝敗を分けたのはアルカラスが80分に決めたこの試合唯一のゴールだった。その終盤の決勝点が生まれるまで、緊迫したカップ戦の中で両チームは均衡を破ろうと激しく戦っていた。劇的な終盤の勝利により、エヴァートンは大会次ラウンド進出を決めた。