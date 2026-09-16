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ヒル・ディキンソン・スタジアムで土壇場のドラマ、エヴァートンがカラバオカップの一戦でウォルヴァーハンプトンの心を折る
アルカラスが終盤弾、ウルブズを沈める
エヴァートンはヒル・ディキンソン・スタジアムで行われたカラバオカップ3回戦でウォルヴァーハンプトンと対戦し、1-0の僅差で勝利した。この粘り強い勝利は、国内カップ戦での戦いを継続するうえで極めて重要なものとなった。
勝敗を分けたのはアルカラスが80分に決めたこの試合唯一のゴールだった。その終盤の決勝点が生まれるまで、緊迫したカップ戦の中で両チームは均衡を破ろうと激しく戦っていた。劇的な終盤の勝利により、エヴァートンは大会次ラウンド進出を決めた。
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エバートンがボールを支配し、勝ち上がりを決める
モイーズ監督のチームは、この日の大半の時間帯で試合のペースを握った。終始ボールを支配し、総ポゼッション率は59％を記録。ホームチームは90分間で14本のシュートを放った。しかし、ゴール前での決定力には苦しみ、枠内に飛ばしたのはそのうち4本だけだった。
試合の長い時間帯で鋭さを欠くもどかしい展開となったが、必要だったのは1点だけだった。アルカラスは最も重要な場面で決定的な仕事を果たし、貴重な勝利を決定づけた。
堅固な守備でウルヴズを封じ込める
エヴァートンの継続的な圧力とは対照的に、ウルヴスはホームチームの守備ブロックを崩すのに極めて苦しんだ。アウェーチームは試合を通じて、意味のある攻撃を持続的に繰り出すことができなかった。相手がこの試合全体で放ったシュートはわずか5本。その限られたチャンスのうち、エヴァートンGKジョーダン・ピックフォードを脅かす形で枠内に飛んだのは2本だけだった。
エヴァートンの最終ラインは90分間を通して堅固さを保ち、相手に決定機をほとんど許さなかった。規律ある守備により、アルカラスの終盤の一撃だけで勝利を手にし、クリーンシートも達成した。
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焦点は再びリーグ戦に戻る
カップ戦での勝ち上がりを無事に決めたエバートンは、ここから国内リーグでの戦いに完全に集中を切り替える。この勝利で生まれたポジティブな流れを、チームはさらに強めていきたいところだ。
エバートンの次戦は、プレミアリーグでのイプスウィッチ・タウン戦となる。モイーズ監督は、この勝利の勢いを次のトップリーグの一戦にもつなげたい考えだ。一方のウルヴァーハンプトンは、このカップ戦での失望を素早く振り払わなければならない。次戦ではチャンピオンシップに戻り、ウェスト・ブロムをホームに迎える予定となっている。
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