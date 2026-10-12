Getty Images Sport
翻訳者：
ピーター・シュマイケル、財務違反を認定する裁定を受けたマンチェスター・シティに5年間の大幅な勝ち点剥奪を要求
マンチェスター・シティへの厳しい制裁を要求
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、シュマイケルは、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則に違反したと認定されたことを受け、同クラブに前例のない処分を科すよう求めた。シティは最近、2009年から2018年にかけて収入を9億ポンド超水増ししていたと認定された。
現役生活をシティで終えたシュマイケルは、イングランドサッカーの公正さを守るには極めて厳しい措置が必要だと考えている。シュマイケルの発言は、違反認定が長期的にもたらす影響について、サッカー界全体で議論が続く中で出たものだ。
- Getty
極めて厳しい勝ち点剥奪処分が提案される
Viaplayの取材に応じたデンマークのレジェンドは、長期にわたってクラブの競争力を大きく損なう厳しい処分案を示した。即時降格には反対する一方、代わりに重いハンディキャップを科すべきだと主張した。
「もちろん、彼らをプレミアリーグに残すべきだと思う」とシュマイケルは述べた。「ただし、今後5年間は、プレミアリーグにいる毎年、勝ち点マイナス25からスタートさせるべきだ」
「それは、プレミアリーグで不正を働き、他のすべてのクラブを欺けば、重い処分を受けるのだと、誰もが忘れないための戒めにもなる。重要なのは、5年間の補強禁止と高額の罰金だと思う」
移籍禁止処分と強制売却
勝ち点剥奪に加え、シュマイケルはマンチェスター・シティの首脳陣の全面刷新を求めている。5年間の選手獲得禁止処分と多額の罰金を科し、現オーナー陣を退かせるべきだと主張した。
「そして、オーナー陣にはクラブの売却を強制すべきだと思う」と付け加えた。「彼らにはこのクラブを運営する資格がないし、イングランドでサッカークラブを運営する資格もないと思う。
「また、これに関与した全員に活動禁止処分を科すべきだと思う。彼らがサッカー界で活動することは許されない。タイトルを剥奪してもいいし、そのまま保持させてもいい。どちらでも変わらないと思う」
- getty
控訴と今後の試合日程
マンチェスター・シティは引き続き無実を主張し、10月上旬にこの決定に対して正式に異議を申し立てた。判断と科される可能性のある制裁についての最終的な結論は、2027年1月末までずれ込む可能性がある。
ピッチ外の混乱にもかかわらず、エンツォ・マレスカ率いる選手たちは最近、アンフィールドでリヴァプールに重要な勝利を収めた。アーリング・ハーランド、ジェレミー・ドク、ラヤン・シェルキのゴールにより、シティは首位でアーセナルに再び勝ち点3差をつけた。
マンチェスターのクラブは今、目前の試合に集中し直さなければならない。チャンピオンズリーグの大一番でパリ・サンジェルマンをホームに迎え、その後はイプスウィッチとの国内戦に臨む。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。