マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、シュマイケルは、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則に違反したと認定されたことを受け、同クラブに前例のない処分を科すよう求めた。シティは最近、2009年から2018年にかけて収入を9億ポンド超水増ししていたと認定された。

現役生活をシティで終えたシュマイケルは、イングランドサッカーの公正さを守るには極めて厳しい措置が必要だと考えている。シュマイケルの発言は、違反認定が長期的にもたらす影響について、サッカー界全体で議論が続く中で出たものだ。