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ピーター・シュマイケル、リサンドロ・マルティネスの気まずいインタビューの真相を語る
試合後の発言にファンが反発
『ジ・オーバーラップ』でシュマイケルは、マンチェスター・ユナイテッドが2-0で敗れた後に起きた気まずいやり取りについて説明した。マルティネスが経営陣の野心を厳しく批判したことを、シュマイケルが取り合わないように見え、サポーターは不満を抱いた。
マルティネスは直前にアマゾン・プライムのインタビューで激しい発言をした後、CBSスポーツの取材へと促されていた。シュマイケルは、その発言を全く知らなかったと強調した。そのため、話を前向きな方向へ持っていこうとした試みは、視聴者には間の悪いものに映った。
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シュマイケル、放送をめぐる混乱について説明
シュマイケルはフラッシュゾーンの混乱ぶりを振り返り、本来はまったく別の選手にインタビューする予定だったと明かした。「そのインタビューが終わると、彼が私のインタビューに回された。だから映像を見ると、私は少し驚いている。その時点では、彼が何を言ったのか知らなかった」とシュマイケルは語った。「彼があれほど攻撃的になっているとは、まったく分かっていなかった。あんなことをすべて言っていたとも理解していなかったので、全体の流れの中で見ると、私のインタビューは少しぎこちないものになってしまった」
マルティネス、クラブにさらなるものを要求
物議を醸したインタビューで、マルティネスは選手層の厚さに強い不満を示した。「チームのローテーションについて言えば、試合が多いので選手を入れ替えなければならない。私に言わせれば、我々には最高の選手層がない」と語った。「黙っているつもりはない。もっと野心を持つ必要があるし、チャンピオンズリーグやプレミアリーグで優勝することについて、もっと語る必要がある」
シュマイケルは「でも、良いことにまだ10月だ。先は長い」と応じ、厳しい発言を和らげようとした。しかし、マルティネスはすぐに言葉を挟んだ。「そうだが、我々は毎シーズン同じことを言っている。本当のことを言わなければ、何も変わらない」
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マルティネスの今後は？
マンチェスター・ユナイテッドは、クラブ首脳陣を公の場で批判したマルティネスに罰金処分を科した。しかし、マルティネスはその後、首脳陣との前向きな話し合いを経て、SNSで謝罪した。引き続き起用可能で、チームが日曜日にリーズとの対戦に向けてエランド・ロードへ遠征する際には、メンバー入りするとみられている。
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