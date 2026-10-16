『ジ・オーバーラップ』でシュマイケルは、マンチェスター・ユナイテッドが2-0で敗れた後に起きた気まずいやり取りについて説明した。マルティネスが経営陣の野心を厳しく批判したことを、シュマイケルが取り合わないように見え、サポーターは不満を抱いた。

マルティネスは直前にアマゾン・プライムのインタビューで激しい発言をした後、CBSスポーツの取材へと促されていた。シュマイケルは、その発言を全く知らなかったと強調した。そのため、話を前向きな方向へ持っていこうとした試みは、視聴者には間の悪いものに映った。