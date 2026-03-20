Getty Images Sport
翻訳者：
ピーター・クラウチ：アーネ・スロットが今シーズン終了までにリヴァプールの史上最高の監督の一人となるには
スロットにはまだ長い道のりが待っている
- Getty Images Sport
伝説への道
現在の苦境にもかかわらず、クラウチは、欧州の主要タイトルを獲得すれば、スロット監督のクラブ史における評価が一気に高まるだろうと指摘する。リヴァプールはチャンピオンズリーグのラウンド16でガラタサライに合計スコア4-1で圧勝し、王者パリ・サンジェルマンとの大物対決となる準々決勝に進出した。リヴァプールが7度目の欧州制覇――そして2019年以来初となるタイトル――を目指す中、クラウチは次のように語った。 「シーズンはまだまだ長く、状況は変わるものだ。もしプレミアリーグ制覇に続き、チャンピオンズリーグも制覇すれば、アルネ・スロットはリヴァプール史上最高の監督の一人となるだろう。物事がいかに急速に変わるかというのは、実に興味深いものだ。」
批評家の主張を裏付ける
元選手たちから指摘された戦術面の問題について、クラウチは、チームのパフォーマンスがリヴァプールに期待される水準に達していないことを認めた。スカイ・スポーツのインタビューで、ジェイミー・キャラガーは「何も機能していない」と主張し、リヴァプールが持ち味である「プレス」を失ったと指摘。その原因が監督にあるのか、それとも選手の特性にあるのか疑問を呈した。 キャラガーは、昨シーズンリーグ優勝を果たしたにもかかわらず、レッズはもはや結束したチームではなく、「個人の集まり」に過ぎないと指摘した。この見解に同意したクラウチは、「キャラガーの言う通り、パフォーマンスが低調だった時期もあり、判断に疑問を感じる場面も時折あった」と述べた。
- Getty Images Sport
クロップ時代後の新たなアイデンティティへの適応
最後に、クラウチは、長年にわたり非常に独特で激しいプレースタイルに慣れ親しんできたファンが、新たな戦術に順応することの難しさについて触れたが、最終的な結果については依然として楽観的だ。彼は次のように締めくくった。「最近の調子はあまり良くないし、ユルゲン・クロップ率いるリヴァプールのチームに慣れているファンにとっては、プレースタイルも異なっている。しかし、素晴らしいシーズンを送るチャンスはまだ残っている。」
広告