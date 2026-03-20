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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
خالد محمود

翻訳者：

ピーター・クラウチ：アーネ・スロットが今シーズン終了までにリヴァプールの史上最高の監督の一人となるには

元リヴァプールのストライカー、ピーター・クラウチは、プレッシャーが高まっているにもかかわらず、アルネ・スロット監督には依然としてアンフィールドで自身の功績を確固たるものにするまたとないチャンスがあると主張している。ユルゲン・クロップ時代の後継者として就任したことで、戦術的な方向性を巡りファンの間で摩擦や議論が生じている。しかし、クラウチは今シーズンの行方はまだ決着がついておらず、歴史に残る結末を迎える可能性は十分にあると考えている。

  • スロットにはまだ長い道のりが待っている

    クラウチは、道のりは険しかったものの、懐疑的な人々を納得させる時間はまだあると認めている。昨シーズンのデビュー戦でリヴァプールをプレミアリーグ優勝に導いたスロット監督だが、今シーズンは苦戦を強いられている。現在、リヴァプールは順位表で5位につけており、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて奮闘している。パディ・パワーの取材に対し、彼は次のように述べた。「シーズンはまだ長い。 今シーズンは順調とは言えず、いくつかの采配やサッカーのスタイルが、時としてファンの反感を買ってしまった」

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    伝説への道

    現在の苦境にもかかわらず、クラウチは、欧州の主要タイトルを獲得すれば、スロット監督のクラブ史における評価が一気に高まるだろうと指摘する。リヴァプールはチャンピオンズリーグのラウンド16でガラタサライに合計スコア4-1で圧勝し、王者パリ・サンジェルマンとの大物対決となる準々決勝に進出した。リヴァプールが7度目の欧州制覇――そして2019年以来初となるタイトル――を目指す中、クラウチは次のように語った。 「シーズンはまだまだ長く、状況は変わるものだ。もしプレミアリーグ制覇に続き、チャンピオンズリーグも制覇すれば、アルネ・スロットはリヴァプール史上最高の監督の一人となるだろう。物事がいかに急速に変わるかというのは、実に興味深いものだ。」


  • 批評家の主張を裏付ける

    元選手たちから指摘された戦術面の問題について、クラウチは、チームのパフォーマンスがリヴァプールに期待される水準に達していないことを認めた。スカイ・スポーツのインタビューで、ジェイミー・キャラガーは「何も機能していない」と主張し、リヴァプールが持ち味である「プレス」を失ったと指摘。その原因が監督にあるのか、それとも選手の特性にあるのか疑問を呈した。 キャラガーは、昨シーズンリーグ優勝を果たしたにもかかわらず、レッズはもはや結束したチームではなく、「個人の集まり」に過ぎないと指摘した。この見解に同意したクラウチは、「キャラガーの言う通り、パフォーマンスが低調だった時期もあり、判断に疑問を感じる場面も時折あった」と述べた。


  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    クロップ時代後の新たなアイデンティティへの適応

    最後に、クラウチは、長年にわたり非常に独特で激しいプレースタイルに慣れ親しんできたファンが、新たな戦術に順応することの難しさについて触れたが、最終的な結果については依然として楽観的だ。彼は次のように締めくくった。「最近の調子はあまり良くないし、ユルゲン・クロップ率いるリヴァプールのチームに慣れているファンにとっては、プレースタイルも異なっている。しかし、素晴らしいシーズンを送るチャンスはまだ残っている。」

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