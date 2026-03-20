ピーター・クラウチ：アーネ・スロットが今シーズン終了までにリヴァプールの史上最高の監督の一人となるには

元選手たちから指摘された戦術面の問題について、クラウチは、チームのパフォーマンスがリヴァプールに期待される水準に達していないことを認めた。スカイ・スポーツのインタビューで、ジェイミー・キャラガーは「何も機能していない」と主張し、リヴァプールが持ち味である「プレス」を失ったと指摘。その原因が監督にあるのか、それとも選手の特性にあるのか疑問を呈した。 キャラガーは、昨シーズンリーグ優勝を果たしたにもかかわらず、レッズはもはや結束したチームではなく、「個人の集まり」に過ぎないと指摘した。この見解に同意したクラウチは、「キャラガーの言う通り、パフォーマンスが低調だった時期もあり、判断に疑問を感じる場面も時折あった」と述べた。



