「ピンチなら、さらに追い打ちをかけろ」――レアル・マドリードがフランス人ウインガーのマイケル・オリゼに不本意な移籍関心を示す中、バイエルン・ミュンヘンの契約計画が明らかになった

オリゼはフランス代表としてワールドカップで活躍。イラク戦で2アシスト、セネガル戦でも1アシストを記録した。2025-26シーズンにはバイエルン・ミュンヘンで26アシストをマークしている。

現在、彼の去就には憶測が飛び交う。レアル・マドリードが強く関心を示しており、フロレンティーノ・ペレス会長はプレミアリーグ以外から1億5000万ユーロのオファーを検討していると報じられた。パリ・サンジェルマンも注目するが、バイエルンは「いかなる金額でも売却しない」と明言していると『ビルト』が伝えている。