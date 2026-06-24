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「ピンチなら、さらに追い打ちをかけろ」――レアル・マドリードがフランス人ウインガーのマイケル・オリゼに不本意な移籍関心を示す中、バイエルン・ミュンヘンの契約計画が明らかになった
レアル・マドリードがオリセの獲得を狙う
オリゼはフランス代表としてワールドカップで活躍。イラク戦で2アシスト、セネガル戦でも1アシストを記録した。2025-26シーズンにはバイエルン・ミュンヘンで26アシストをマークしている。
現在、彼の去就には憶測が飛び交う。レアル・マドリードが強く関心を示しており、フロレンティーノ・ペレス会長はプレミアリーグ以外から1億5000万ユーロのオファーを検討していると報じられた。パリ・サンジェルマンも注目するが、バイエルンは「いかなる金額でも売却しない」と明言していると『ビルト』が伝えている。
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バイエルン・ミュンヘンが巨額の契約を準備中
レアル・マドリードの関心を避けるため、バイエルンはオリゼに2031年までの高額契約延長を提示する方針だ。ジャーナリストのクリスチャン・ファルク氏によると、クラブは年俸をほぼ2倍にして彼を引き留める用意があるという。
ファルク氏は「困ったときは倍にせよという格言がある」と指摘。その「困りごと」とはレアル・マドリードの接近だ。彼らは今シーズンブンデスリーガで輝き、ドイツ年間最優秀選手に選ばれたオリゼを強く欲している。
給与体系の見直し
新契約が成立すれば、オリゼはバイエルン・ミュンヘンの高年俸選手の中でさらに上位に躍り出る。ファルク氏は、オリゼの年俸が他の攻撃陣より低い理由を説明した。
オリゼの移籍金はハリー・ケインの1億ユーロほどではなかったため、契約もケインやジャマル・ムシアラほど高額ではないと説明した。ファルク氏は「彼の年俸は約1500万ユーロで、チーム内の中間水準だ。しかし現在は先発の重要選手なので、より高い報酬に値する」と語った。 そこでバイエルンはオリゼに追加報酬を提示し、契約延長を模索している。 ドイツでは最長5年の契約が可能で、2031年までの契約が想定される。その場合、年俸約2500万ユーロとなり、バイエルンのトップクラスに近づく」
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オリゼの将来はどうなるのか？
バイエルンは舞台裏でオリゼとの巨額契約延長を急いでいる。一方、オリゼは代表戦に集中し、フランスはグループ最終戦でノルウェーと対戦する。両チームは勝ち点6で、勝利した方がグループ1位。引き分けならフランスが1位確定。ワールドカップ後、バイエルンは2031年までの正式契約に向けて動きを強める見込みだ。