アンドレア・ピルロ氏の息子ニコロは、父親がイタリア代表監督候補リストから外されたことで巻き起こった論争を受け、自身のインスタグラムで次のようなメッセージを投稿した。「失望が単なる選択を超える瞬間がある。なぜなら、問われているのは1つの決断だけではなく、人がどのように評価されるかということだからだ。

僕は、あなたがこの仕事をどれだけ愛しているかを知っている。どれだけ勉強し、どれだけ犠牲を払い、道を共にしたすべての人にどれだけ敬意を払ってきたかも知っている。そして、あなたが語ってきた価値観が単なる言葉ではなく、これまでずっとその通りに生きてきたものだということも分かっている。

だからこそ、僕は大きな苦さを感じている。ベンチのことではない。スポーツの世界では、それは勝ち取り、また失うものだからだ。だが、近道や支持を求めることなく、常に仕事に語らせてきた1人の人間を取り巻く空気に対してだ。

息子として、そしてサッカー界で自分の未来を築くことを夢見る1人の若者として、こうしたことは胸に刺さる。なぜなら、能力や敬意、価値観よりも雑音のほうが重く見られているように思えるからだ。

何が起ころうとも、1つだけ決して変わらない確かなことがある。僕は、誰もが知るプロフェッショナルである前に、あなたという人間を誇りに思っている。あなたが僕に教えてくれた価値観は、どんなタイトルや評価、論争よりも、いつだって重みを持ち続ける」