アンドレア・ピルロとスポンサー契約を結ぶロシアのブックメーカー、Fonbetが、元MFにイタリア代表監督の座を失わせた問題について沈黙を破った。 Casinos.comがイタリア向けに入手した公式声明の中で、同社は自社の広告塔を擁護するとともに、西側メディアが政治的な問題を作り上げたと非難し、真っ向から攻撃している。
Getty Images
翻訳者：
ピルロの件でFonbetが沈黙を破る。「西側メディアによる虚偽だ」
公式声明
「アンドレアのキャリアを巡る論争が、サッカーと祖国への愛のために人生のすべてを捧げてきた一人の人間の誠実さとキャリアに疑問を投げかけていることを、私たちは深い遺憾の念を持って見ています。 もちろん、私たちは海外メディアからの報道を引き続き注意深く見守っており、サッカー史上最も偉大なアスリートの一人を中傷しようとする中で、西側メディアから広がっている虚偽や偽情報の多さを懸念しています」。
スポーツから政治を排除せよ
「今回もまた、私たちは皆、利己的な目的を達成するために政治がスポーツで利用される様子を目の当たりにした。アンドレアには一日も早い事態の解決を願っている。そして、すべての事実と状況が公正かつ偏りなく評価されれば、彼は自身の名誉を守ることができると信じている」。こうした立場表明が出された一方で、ピルロの画像は依然としてその事業者のチャンネル上に表示されており、同社との協力関係が終了したとはみられていない。
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