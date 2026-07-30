「今回もまた、私たちは皆、利己的な目的を達成するために政治がスポーツで利用される様子を目の当たりにした。アンドレアには一日も早い事態の解決を願っている。そして、すべての事実と状況が公正かつ偏りなく評価されれば、彼は自身の名誉を守ることができると信じている」。こうした立場表明が出された一方で、ピルロの画像は依然としてその事業者のチャンネル上に表示されており、同社との協力関係が終了したとはみられていない。



