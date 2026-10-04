ピャニッチ「カーディフでは信じていた。クリスティアーノ・ロナウド？　アッレグリにはFKを僕に蹴らせるための策があった」

トレントで開催されたスポーツ・フェスティバルのステージで、ローマ、ユヴェントス、そしてボスニア代表でプレーした元MFミラレム・ピャニッチが、自身のキャリアにまつわる興味深い舞台裏、とりわけユヴェントスでの経験について語った。
クリスティアーノ・ロナウドとFKに関するエピソードも印象的だった。FKはボスニア人MFの得意分野だったが、それを彼に蹴らせるため、アッレグリはある特別な策を使わなければならなかったという。
トレントで開催されたスポーツ・フェスティバルのステージで、ローマ、ユヴェントス、そしてボスニア代表でプレーした元MFミラレム・ピャニッチが、自身のキャリアにまつわる興味深い舞台裏、とりわけユヴェントスでの経験について語った。
クリスティアーノ・ロナウドとFKに関するエピソードも印象的だった。FKはボスニア人MFの得意分野だったが、それを彼に蹴らせるため、アッレグリはある特別な策を使わなければならなかったという。
「ローマで何も勝ち取れなかったのは残念だ。目の前には信じられないほど強いユベントスがいた。その後、僕はユベントスに移籍したけど、あのチームが本当にとても強かったことは言わなければならない。
アッレグリは僕を変えてくれたし、とても感謝している。もちろん、カーディフの傷は今も癒えていない。決勝での僕のシュートをケイロル・ナバスに止められた場面が、今でも悪夢になることがある。悔しいよ。4-1というスコアは試合内容を反映していないし、あんな終わり方をするべきではなかった。3-1が僕たちに大きなダメージを与えた。でも、本当に大きな悔しさがある。僕たちはあの試合を信じていたからね。相手と戦うことに恐れはなかった。自分たちは強いと感じていたし、十分に渡り合えるという確信もあった。
ただ、あれが最強のユベントスだったわけではない。2年後の方が、僕たちには信じられないほどの陣容があった。スクデットを勝ち取れるチームが2つあったんだ」
キャリアの中で本当に多くの怪物級の選手たちとプレーしてきた。中でもメッシとクリスティアーノ・ロナウドだ。あの“別格の2人”のうちどちらを選ぶかって？ 僕はレオと言うよ。彼の才能は説明のしようがない。神から授かった才能を持つ男だ。難しいことを簡単にやってのけていた。本当に衝撃的だった。もちろんクリスティアーノも特別な存在だよ……彼がいれば、常に1-0で試合を始めているようなものだった。彼はゴールに取りつかれている。彼のメンタルの強さは学校で教えるべきレベルだし、その歩んできた道は決して諦めず、常により多くを求め続けることへの賛歌だ」
「でも、ロナウドがいるとFKを蹴るのは本当に難しかった。彼がこうと決めたら、どうにもならなかった。蹴るには、彼をピッチの外に出さないといけなかったからね……。アッレグリにはある策があった。彼自身がファウルをもらうと、すぐに理学療法士たちをピッチに入らせたんだ。そうすると彼は外に出ざるを得なくなって、僕が蹴ることができた。ナポリ戦でそうなった試合を覚えているよ。僕が蹴ってゴールを決めた。だから、ありがとうマックス！」
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