ピャニッチ「カーディフでは信じていた。クリスティアーノ・ロナウド？　アッレグリにはFKを僕に蹴らせるための策があった」

「ローマで何も勝ち取れなかったのは残念だ。目の前には信じられないほど強いユベントスがいた。その後、僕はユベントスに移籍したけど、あのチームが本当にとても強かったことは言わなければならない。

アッレグリは僕を変えてくれたし、とても感謝している。もちろん、カーディフの傷は今も癒えていない。決勝での僕のシュートをケイロル・ナバスに止められた場面が、今でも悪夢になることがある。悔しいよ。4-1というスコアは試合内容を反映していないし、あんな終わり方をするべきではなかった。3-1が僕たちに大きなダメージを与えた。でも、本当に大きな悔しさがある。僕たちはあの試合を信じていたからね。相手と戦うことに恐れはなかった。自分たちは強いと感じていたし、十分に渡り合えるという確信もあった。

ただ、あれが最強のユベントスだったわけではない。2年後の方が、僕たちには信じられないほどの陣容があった。スクデットを勝ち取れるチームが2つあったんだ」