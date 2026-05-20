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ピッチにファンが乱入したため、ハーツはセルティックとの大一番が「早くに終了した」と批判している。
当局に説明を求めている
クラブは声明で、シーズンを通じて応援してくれた熱心なサポーターに感謝を表明した。その上で、土曜日の優勝決定戦の物議を醸した結末を受け、SFA（スコットランドサッカー協会）とSPFL（スコットランド・プレミアリーグ）に説明を求める書簡を送ったと発表した。カルム・オスマンドがアディショナルタイムに3－1とするゴールを決めた直後、試合終了のホイッスルが鳴る前にホームサポーターがピッチに殺到し、祝賀を行った。
SPFLは、時計にはまだ40秒のロスタイムが残っていたにもかかわらず、その時点で試合終了を確認した。
クラブは「試合の早期終了に関する見解と疑問をSFAとSPFLに書面で伝えた。また、試合終了時刻を審判ではなくピッチ侵入が決定するという懸念すべき前例が生まれたことも指摘し、速やかな回答を求めている」と表明した。
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無責任な発言への反論
エディンバラのハーツは、セルティック監督マーティン・オニール氏のコメントを強く批判した。オニール氏は月曜日、ピッチ乱入を「ナンセンス」と一蹴。ハーツは声明で、乱入は決して許されず、ファンもクラブもその危険性を理解すべきだと強調した。
オニール監督の姿勢について、ハーツは「公の場でなされた極めて無責任な発言を認識している。その発言は、土曜日にピッチに乱入した者たちを擁護し、事態の重大性を軽視しようとするものであるように見える。こうした発言は危険な含意を孕んでおり、我々はサッカー当局に対し、この問題をその重大性にふさわしい真剣さをもって、関係者全員の全面的な協力を得て対処するよう求める」と述べた。
身体的虐待に関する衝撃的な報告
今週末の騒動は試合結果を超え、選手たちの安全に重大な懸念を生じさせた。ハーツの株主トニー・ブルーム氏によると、ピッチに乱入した一部が選手を暴行。威圧的な雰囲気のためチームはトンネルへ即座に避難し、試合後の取材も中止した。
このため試合後のメディア対応は中止された。クラブは、関係者が極めて不安な状況に置かれたと強調している。ハーツは試合前・試合中・試合後の出来事を調査中で、スコットランド警察にも全面協力している。
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長期的な成功を見据えて
劇的なシーズン終盤を迎えたが、ハーツは前向きだ。クラブはこれを長期成功への第一歩と捉え、来季もファン、スポンサー、パートナーの支援を受け、さらに強くなって戻ると誓う。