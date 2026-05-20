クラブは声明で、シーズンを通じて応援してくれた熱心なサポーターに感謝を表明した。その上で、土曜日の優勝決定戦の物議を醸した結末を受け、SFA（スコットランドサッカー協会）とSPFL（スコットランド・プレミアリーグ）に説明を求める書簡を送ったと発表した。カルム・オスマンドがアディショナルタイムに3－1とするゴールを決めた直後、試合終了のホイッスルが鳴る前にホームサポーターがピッチに殺到し、祝賀を行った。

SPFLは、時計にはまだ40秒のロスタイムが残っていたにもかかわらず、その時点で試合終了を確認した。

クラブは「試合の早期終了に関する見解と疑問をSFAとSPFLに書面で伝えた。また、試合終了時刻を審判ではなくピッチ侵入が決定するという懸念すべき前例が生まれたことも指摘し、速やかな回答を求めている」と表明した。