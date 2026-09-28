Kirchner-Media
翻訳者：
「ピッチで苦しんだ！」 ディミトリス・クルベリスがユルゲン・クロップ率いるドイツ撃破の秘訣を明かす
クルベリスの土壇場弾でアウクスブルクが歴史的勝利を決める
ギリシャ代表MFディミトリス・クルベリスが、日曜日に行われたUEFAネーションズリーグのドイツ戦で1-0の勝利をもたらす決勝点を決め、代表チームの歴史に名を刻んだ。56分から途中出場した32歳のMFは、74分に左足で放ったシュートがアレクサンダー・ニューベルに当たってコースが変わり、ゴール隅へと決まった。
このゴールにより、ギリシャは敵地でドイツから史上初勝利を挙げ、エトニキはグループA首位を維持した。
クルベリスは、WWKアレーナに駆けつけた6000人のギリシャ人サポーターとともに、感情をあらわにして喜びを爆発させた。
得点者が、強豪国を打ち破る鍵は苦しむことにあると強調。
『Alpha TV』の感情的なインタビューで、クルベリスは、ドイツのような格の国に勝つには、肉体面で最大限の犠牲と守備での忍耐が必要だったと認めた。また、ドイツの激しい圧力を受けた時間帯に踏ん張ったチームメートたちを称賛した。
クルベリスは、このチームが国際サッカーの最高レベルに属するに値することを証明したと主張した。
「世界サッカーにおける本当に大きな力に対して、非常に大きな結果だ」とクルベリスは『Alpha TV』に語った。「僕たちは懸命に戦い、ピッチで苦しんだ。このレベルのチームを相手に結果を得るには、それしかない。僕たちはビッグゲームを戦い、大きな大会に出るに値する。このチームの可能性を信じている」
MF、厳しい連戦を前にチームの可能性を強調
敵地での2試合で勝ち点6というギリシャの完璧なスタートを振り返り、クルベリスは、このグループにはどの代表を相手にも渡り合えるだけの才能があると強調した。その一方で、リターンレグでオランダ代表とドイツ代表との厳しい試合を控える中、謙虚さを保ち続けることが不可欠だと訴えた。
このMFは、揺るぎないチームメンタリティーを植え付けたイバン・ヨバノビッチ監督を称賛した。
クルベリスは、今後の国際試合で勝利を呼び込む活躍をさらに積み上げることを目指している。
ギリシャ、テッサロニキでのオランダ戦に照準
クルベリスとチームメートは、木曜日にテッサロニキで行われるオランダとのネーションズリーグに向けて焦点を移す中、ドイツを離れる準備を進めている。ヨヴァノヴィッチ監督率いるチームは、グループA首位でのリード拡大を目指す。
ドイツは同じ夜、ミュンヘンでセルビアをホームに迎え、立て直しを図る。
クルベリスは中盤で再び大きなインパクトを残すパフォーマンスを狙う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。