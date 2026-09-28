ギリシャ代表MFディミトリス・クルベリスが、日曜日に行われたUEFAネーションズリーグのドイツ戦で1-0の勝利をもたらす決勝点を決め、代表チームの歴史に名を刻んだ。56分から途中出場した32歳のMFは、74分に左足で放ったシュートがアレクサンダー・ニューベルに当たってコースが変わり、ゴール隅へと決まった。

このゴールにより、ギリシャは敵地でドイツから史上初勝利を挙げ、エトニキはグループA首位を維持した。

クルベリスは、WWKアレーナに駆けつけた6000人のギリシャ人サポーターとともに、感情をあらわにして喜びを爆発させた。