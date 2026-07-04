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「ピッチではこっぴどくやられてるよ！」――リオネル・メッシは、ワールドカップの激闘後、自撮り写真を求めてきたカーボベルデ代表選手たちの荒っぽい扱いについて冗談を飛ばした。
メッシ、接戦を制したアルゼンチンの勝利を振り返る
マイアミでのワールドカップでアルゼンチンが3－2で劇的勝利を収めた後、メッシはカーボベルデの選手たちと和やかに交流した。試合後は数選手がユニフォームや記念撮影を依頼し、メッシは快く応じていた。
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メッシがカーボベルデについて冗談を言う
アルビセレステは試合を通じて粘り強い相手に追い詰められていた。メッシは試合のフィジカルさを認めつつ、試合後の取材で受けた扱いについては笑い飛ばした。
「ユニフォームをくれとか、あれこれ頼まれたよ……ピッチの上では、めちゃくちゃに蹴り飛ばされたのにね」とメッシはTyC Sportsの取材に冗談交じりに語った。
また、キャプテンは勝利を確実なものにする上でセットプレーの重要性を強調し、次のように語った。「このチームは長い間、最後まで戦い抜く姿勢を示してきた。今日、我々はセットプレーの重要性を目の当たりにした。最近はセットプレーをうまく決められていなかったが、このような試合ではそれが重要だ。我々はヘディングが得意で、空中戦に強い選手たちがいる。」
さらに「今日はそれを生かせたし、攻守でずっと改善してきた。こういう大会ではそれが大事だ」と語った。
メッシ、予選突破も更なる向上を呼びかけ
アルゼンチンは勝ち進んだものの、メッシは試合内容に改善の余地があると認めた。先制した後に主導権を失ったと語った。
「厳しい試合になるとは分かっていた」とメッシ。「スペインやウルグアイに負けていなかったのには理由がある。先制という難関はクリアした。だからリズムに乗れると思っていたが、逆にボールを奪われ、守備に回って効果的なプレスもかけられなかった」
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アルゼンチン、エジプト戦へ準備進む
アルゼンチンは勝利してベスト16進出を決めた。次はPK戦でオーストラリアを下したエジプトと対戦する。メッシは通算20得点を達成したが、チームはタイトル防衛へさらにパフォーマンス向上を目指す。
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