アルビセレステは試合を通じて粘り強い相手に追い詰められていた。メッシは試合のフィジカルさを認めつつ、試合後の取材で受けた扱いについては笑い飛ばした。

「ユニフォームをくれとか、あれこれ頼まれたよ……ピッチの上では、めちゃくちゃに蹴り飛ばされたのにね」とメッシはTyC Sportsの取材に冗談交じりに語った。

また、キャプテンは勝利を確実なものにする上でセットプレーの重要性を強調し、次のように語った。「このチームは長い間、最後まで戦い抜く姿勢を示してきた。今日、我々はセットプレーの重要性を目の当たりにした。最近はセットプレーをうまく決められていなかったが、このような試合ではそれが重要だ。我々はヘディングが得意で、空中戦に強い選手たちがいる。」

さらに「今日はそれを生かせたし、攻守でずっと改善してきた。こういう大会ではそれが大事だ」と語った。