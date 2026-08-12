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Piccoli Cremonese FiorentinaGetty Images

翻訳者：

ピッコリ、フィオレンティーナに別れ　ボローニャへ移籍、詳細

フィオレンティーナ
ボローニャ

パルマを離れるマテオ・ペッレグリーノに続き、セリエAのFW陣にも新たな動きがあり、ロベルト・ピッコリフィオレンティーナに別れを告げてボローニャへ移籍する。



  • このFWの移籍金は1800万ユーロ＋ボーナス200万ユーロ。条件は、ボローニャのセリエA残留が保証された場合の買い取り義務付きローン移籍となる。交渉は代理人のルッチが進め、現在はクラブ間でも、また選手本人ともまとまった。ボローニャがこのFWの獲得に強い意欲を示したことを受け、大筋合意に到達。条件は、セリエA残留を前提とした買い取り義務付きローン移籍で、1800万ユーロに加え、将来の再売却益の10％が付く。


    舞台裏――交渉は15日前、ひそかに始まっていた。ボローニャは買い取りオプション付きローン移籍を望んでおり、フィレンツェから選手を動かすために、買い取り義務付きローン移籍での合意を見いだすことが焦点だった。

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