ピサ対カリアリ、CMの選手評価

ホームチームは、試合の大半を数的劣勢で戦ったにもかかわらず、おそらく今シーズン最高の試合を展開し、まだ戦う意欲が十分にあることを示した。

ニコラス 6.5：失点に関してはどうすることもできなかったが、それ以外はしっかりと試合をコントロールした。

カラブレージ 6.5：非常に説得力のあるプレーを見せた。守備での対人戦に自信があり、カウンターの局面でもうまくポジションを取れた。前半終了間際に負傷で退場。（後半1分よりアルビオール 6：失点シーンではパヴォレッティに少し押し出されたが、それ以外は良いプレーを見せた。）

カラッチョーロ 8：長く記憶に残る試合となった。守備面ではまさに鉄壁だが、今日はキャリア史上、そして今シーズンにおいても歴史に残る活躍を見せた。相手ペナルティエリア内で、気概あふれる2ゴールを挙げた。

カネストレリ 7：攻守両面で素晴らしい試合だった。ダブルチームでの守備が光った。

レリス 7：オールラウンドな試合ぶり。非常に走り回り、中盤のラインの後ろでチームメイトをうまくサポートし、相手陣内でも素晴らしい突破を見せた。（後半45分よりトゥーレ：評価なし）

マリン：評価なし（前半16分よりホーホルト 6.5：試合に良いインパクトを与えた。タックルが確実で、存在感を示した。）

エービッシャー 7：特に数的劣勢下において、リスクの高いエリアで圧倒的な強さを見せた。

アンゴリ 7.5：驚異的な数のボールに触れ、試合を通して走り回り、プレスをかけ続けた。モレオとの連携は素晴らしく、セットプレーでも活躍した。

モレオ 8：今季最高のパフォーマンスの一つ。並外れた闘志を見せ、先制ゴールを決めるとともに、他にも数多くのチャンスを作り出した。観客からの当然の拍手の中、ピッチを去った。

トラモニ 6.5：フォワード陣の仲間との連携プレーが良く、ミドルシュートも数本放った。（後半27分よりアキンサンミロ 6.5：チームメイトをうまくサポートした）

ドゥロシンミ 4.5：前半に大きなミスを犯し、チームをほぼ試合終了まで数的劣勢に追い込んだ。

ヒルジェマーク監督 7.5：ピサは闘志あふれるプレーを見せ、戦術的にも整っていた。前半から10人での戦いを強いられたにもかかわらず、ほとんど苦戦しなかった。試合の流れを的確に読み、適切なタイミングで適切な交代を行った。