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ピサ対カリアリ、CMの選手評価

試合の採点。

ピサ対カリアリ、CMの選手評価

  • 国際学習到達度調査

    ホームチームは、試合の大半を数的劣勢で戦ったにもかかわらず、おそらく今シーズン最高の試合を展開し、まだ戦う意欲が十分にあることを示した。

    ニコラス 6.5失点に関してはどうすることもできなかったが、それ以外はしっかりと試合をコントロールした。

    カラブレージ 6.5：非常に説得力のあるプレーを見せた。守備での対人戦に自信があり、カウンターの局面でもうまくポジションを取れた。前半終了間際に負傷で退場。（後半1分よりアルビオール 6：失点シーンではパヴォレッティに少し押し出されたが、それ以外は良いプレーを見せた。）

    カラッチョーロ 8：長く記憶に残る試合となった。守備面ではまさに鉄壁だが、今日はキャリア史上、そして今シーズンにおいても歴史に残る活躍を見せた。相手ペナルティエリア内で、気概あふれる2ゴールを挙げた。

    カネストレリ 7：攻守両面で素晴らしい試合だった。ダブルチームでの守備が光った。

    レリス 7：オールラウンドな試合ぶり。非常に走り回り、中盤のラインの後ろでチームメイトをうまくサポートし、相手陣内でも素晴らしい突破を見せた。（後半45分よりトゥーレ：評価なし）

    マリン：評価なし（前半16分よりホーホルト 6.5：試合に良いインパクトを与えた。タックルが確実で、存在感を示した。）

    エービッシャー 7：特に数的劣勢下において、リスクの高いエリアで圧倒的な強さを見せた。  

    アンゴリ 7.5：驚異的な数のボールに触れ、試合を通して走り回り、プレスをかけ続けた。モレオとの連携は素晴らしく、セットプレーでも活躍した。

    モレオ 8：今季最高のパフォーマンスの一つ。並外れた闘志を見せ、先制ゴールを決めるとともに、他にも数多くのチャンスを作り出した。観客からの当然の拍手の中、ピッチを去った。

    トラモニ 6.5：フォワード陣の仲間との連携プレーが良く、ミドルシュートも数本放った。（後半27分よりアキンサンミロ 6.5：チームメイトをうまくサポートした）

    ドゥロシンミ 4.5：前半に大きなミスを犯し、チームをほぼ試合終了まで数的劣勢に追い込んだ。 

    ヒルジェマーク監督7.5：ピサは闘志あふれるプレーを見せ、戦術的にも整っていた。前半から10人での戦いを強いられたにもかかわらず、ほとんど苦戦しなかった。試合の流れを的確に読み、適切なタイミングで適切な交代を行った。 

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  • カリアリ

    アウェイチームは試合の大半を数的優位で戦ったにもかかわらず、一度も主導権を握ることができず、逆に失点の危機にさらされる場面もほとんどなかった。こうして連敗が続いているが、順位はさておき、この結果については徹底的に分析する必要があるだろう。

    カプリレ 6：失点こそあったものの、それと同数の決定的なチャンスを阻止し、さらに大きな点差での敗北を免れた。

    ゼ・ペドロ 5.5：今日は完全に納得のいくプレーではなく、特にモレオの存在に苦しめられた。攻撃面での存在感も乏しかった。（後半31分よりアルバラシン：評価なし）

    ドッセナ 5：相手の高さのあるボールへの対応に苦戦。セットプレーでの集中力が欠けていた。

    ミナ 5.5：守備の判断ミスがあり、パフォーマンスを損ねた。攻撃の厚みを増すため交代。（後半1分 ザッパ 6：良い投入。スペースへ飛び込む試みは見せたが、時折フォローが不足していた。）

    パレストラ 5：今日の試合では存在感が薄かった。いくつかのクロスを除けば、彼の能力を考えると、もっと期待されるはずだ。

    アドポ 5.5：試合のリズムにうまく乗れず、動きが堅かった。（後半1分よりパヴォレッティ 6.5：攻撃の脅威を高めるために投入され、見事なゴールで期待に応えた。チームメイトの模範となった。）

    ガエターノ 5.5：モレオが常にそのエリアから激しく攻め込んでくるため、より後ろでプレーせざるを得なかった。（後半19分よりマッツィテッリ 6：縦への良いプレーで存在感を示した。）

    スレマナ 5：明らかにコンディションが落ち、攻撃の組み立てにも絡めなかった。試合に全く入り込めず、サイドに張りすぎていたため、危険な場面をいくつか無駄にしてしまった。

    オベルト 5：前半は悪くないプレーを見せたが、後半は明らかに緊張しすぎており、タックルのタイミングが遅れる場面が多かった。実際、後半の最後の15分間で、ボールに触れもせずにレリスに蹴りを入れ、2枚目の警告を受けて退場となった。

    フォロルンショ 5：彼にとっても忘れたい試合だった。守備ではほとんど適切なマークができず、攻撃ではチャンスを無駄にしすぎた。

    キリチソイ 5.5：数本の不正確なシュート以外には目立った活躍なし。（後半19分よりトレピ 6：全体的に見て十分なプレーを見せた。）

    ピサカーネ監督5.5：試合の大半で数的優位に立っていたにもかかわらず、集中力とコンディションを欠いているように見えるチームから、あまり成果を引き出せなかった。交代で攻撃に重きを置こうとしたが、攻撃の組み立ては決してまとまったものには見えなかった。

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