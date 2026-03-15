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ピサ対カリアリ、CMの選手評価
国際学習到達度調査
ホームチームは、試合の大半を数的劣勢で戦ったにもかかわらず、おそらく今シーズン最高の試合を展開し、まだ戦う意欲が十分にあることを示した。
ニコラス 6.5：失点に関してはどうすることもできなかったが、それ以外はしっかりと試合をコントロールした。
カラブレージ 6.5：非常に説得力のあるプレーを見せた。守備での対人戦に自信があり、カウンターの局面でもうまくポジションを取れた。前半終了間際に負傷で退場。（後半1分よりアルビオール 6：失点シーンではパヴォレッティに少し押し出されたが、それ以外は良いプレーを見せた。）
カラッチョーロ 8：長く記憶に残る試合となった。守備面ではまさに鉄壁だが、今日はキャリア史上、そして今シーズンにおいても歴史に残る活躍を見せた。相手ペナルティエリア内で、気概あふれる2ゴールを挙げた。
カネストレリ 7：攻守両面で素晴らしい試合だった。ダブルチームでの守備が光った。
レリス 7：オールラウンドな試合ぶり。非常に走り回り、中盤のラインの後ろでチームメイトをうまくサポートし、相手陣内でも素晴らしい突破を見せた。（後半45分よりトゥーレ：評価なし）
マリン：評価なし（前半16分よりホーホルト 6.5：試合に良いインパクトを与えた。タックルが確実で、存在感を示した。）
エービッシャー 7：特に数的劣勢下において、リスクの高いエリアで圧倒的な強さを見せた。
アンゴリ 7.5：驚異的な数のボールに触れ、試合を通して走り回り、プレスをかけ続けた。モレオとの連携は素晴らしく、セットプレーでも活躍した。
モレオ 8：今季最高のパフォーマンスの一つ。並外れた闘志を見せ、先制ゴールを決めるとともに、他にも数多くのチャンスを作り出した。観客からの当然の拍手の中、ピッチを去った。
トラモニ 6.5：フォワード陣の仲間との連携プレーが良く、ミドルシュートも数本放った。（後半27分よりアキンサンミロ 6.5：チームメイトをうまくサポートした）
ドゥロシンミ 4.5：前半に大きなミスを犯し、チームをほぼ試合終了まで数的劣勢に追い込んだ。
ヒルジェマーク監督7.5：ピサは闘志あふれるプレーを見せ、戦術的にも整っていた。前半から10人での戦いを強いられたにもかかわらず、ほとんど苦戦しなかった。試合の流れを的確に読み、適切なタイミングで適切な交代を行った。
カリアリ
アウェイチームは試合の大半を数的優位で戦ったにもかかわらず、一度も主導権を握ることができず、逆に失点の危機にさらされる場面もほとんどなかった。こうして連敗が続いているが、順位はさておき、この結果については徹底的に分析する必要があるだろう。
カプリレ 6：失点こそあったものの、それと同数の決定的なチャンスを阻止し、さらに大きな点差での敗北を免れた。
ゼ・ペドロ 5.5：今日は完全に納得のいくプレーではなく、特にモレオの存在に苦しめられた。攻撃面での存在感も乏しかった。（後半31分よりアルバラシン：評価なし）
ドッセナ 5：相手の高さのあるボールへの対応に苦戦。セットプレーでの集中力が欠けていた。
ミナ 5.5：守備の判断ミスがあり、パフォーマンスを損ねた。攻撃の厚みを増すため交代。（後半1分 ザッパ 6：良い投入。スペースへ飛び込む試みは見せたが、時折フォローが不足していた。）
パレストラ 5：今日の試合では存在感が薄かった。いくつかのクロスを除けば、彼の能力を考えると、もっと期待されるはずだ。
アドポ 5.5：試合のリズムにうまく乗れず、動きが堅かった。（後半1分よりパヴォレッティ 6.5：攻撃の脅威を高めるために投入され、見事なゴールで期待に応えた。チームメイトの模範となった。）
ガエターノ 5.5：モレオが常にそのエリアから激しく攻め込んでくるため、より後ろでプレーせざるを得なかった。（後半19分よりマッツィテッリ 6：縦への良いプレーで存在感を示した。）
スレマナ 5：明らかにコンディションが落ち、攻撃の組み立てにも絡めなかった。試合に全く入り込めず、サイドに張りすぎていたため、危険な場面をいくつか無駄にしてしまった。
オベルト 5：前半は悪くないプレーを見せたが、後半は明らかに緊張しすぎており、タックルのタイミングが遅れる場面が多かった。実際、後半の最後の15分間で、ボールに触れもせずにレリスに蹴りを入れ、2枚目の警告を受けて退場となった。
フォロルンショ 5：彼にとっても忘れたい試合だった。守備ではほとんど適切なマークができず、攻撃ではチャンスを無駄にしすぎた。
キリチソイ 5.5：数本の不正確なシュート以外には目立った活躍なし。（後半19分よりトレピ 6：全体的に見て十分なプレーを見せた。）
ピサカーネ監督5.5：試合の大半で数的優位に立っていたにもかかわらず、集中力とコンディションを欠いているように見えるチームから、あまり成果を引き出せなかった。交代で攻撃に重きを置こうとしたが、攻撃の組み立ては決してまとまったものには見えなかった。