マイアミは、2025年のリーグスカップ決勝でシアトル・サウンダーズのスタッフに唾を吐いたことによる6試合の出場停止処分を受け、処分の適用が始まったスアレスを欠いて戦うことを強いられた。この処分により、ウルグアイ代表FWは今大会の全日程を欠場することになる。

それでも、スアレス不在の中でメッシの復帰は、2023年のリーグスカップ制覇の再現を目指すマイアミにとって大きな弾みとなる。マイアミは土曜日、メキシコのモンテレイと対戦し、リーグスカップでの戦いを続ける。