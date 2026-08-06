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「ピカソになるだろう」 リオネル・メッシがワールドカップから復帰、インテル・マイアミ大勝で圧巻の2得点
メッシの活躍でマイアミが勝利へ導かれる
メッシはワールドカップからの復帰後、インテル・マイアミで初先発を果たし、水曜日に行われたアトレティコ・デ・サン・ルイス戦のリーグスカップで4-2の勝利に貢献。2得点1アシストを記録した。ヌー・スタジアムではダビド・ロドリゲスがアウェーのアトレティコ・デ・サン・ルイスに序盤の先制点をもたらしたが、メッシはノア・アレンのクロスにフルスピードで合わせた見事なボレーで素早く反撃。その後、テラスコ・セゴビアがマイアミを勝ち越しに導き、メッシも前半終了前にこの日2点目を加えた。
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ホヨス、ピカソのような先制点を称賛
メッシの1点目には、インテル・マイアミのギジェルモ・ホヨス監督からも高い賛辞が送られた。アレンのクロスにクリーンに合わせるために必要な技術に、同監督は驚嘆した。
ホヨス監督は『ESPN』によると、「彼は浮き球をそのまま打った。サッカーをプレーしたことがある者なら誰でも分かるが、左から右へ来るクロスに合わせるための時間とスペースを見つけ、左足でボレーをクリーンに打つには特別なものが必要だ。もしこれを絵画で例えるなら、ピカソだ」と語った。
マイアミで記録破りの夜
メッシの2点目により、同選手は通算14ゴールでリーグスカップ史上最多得点者となり、LAFCのFWデニス・ブアンガを上回った。チームメートのアレンも、自身のキャリアで初めて1試合3アシストを記録する節目の夜となった。巧みなパスでメッシの2ゴールに加え、セゴビアの得点もお膳立てした。
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モンテレイ戦を見据えて
マイアミは、2025年のリーグスカップ決勝でシアトル・サウンダーズのスタッフに唾を吐いたことによる6試合の出場停止処分を受け、処分の適用が始まったスアレスを欠いて戦うことを強いられた。この処分により、ウルグアイ代表FWは今大会の全日程を欠場することになる。
それでも、スアレス不在の中でメッシの復帰は、2023年のリーグスカップ制覇の再現を目指すマイアミにとって大きな弾みとなる。マイアミは土曜日、メキシコのモンテレイと対戦し、リーグスカップでの戦いを続ける。
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