移籍を巡る騒がしさがあるにもかかわらず、その報道では、エスポジトの優先事項はプレミアリーグへの移籍ではなく、あくまでインテルに残ることだと明確に伝えられている。新たな条件を巡っては、すでに口頭合意に達しているとみられており、このFWは自身を育てたクラブで成長を続けることを望んでいるという。これはクリスティアン・キヴにとって大きな追い風だ。エスポジトの去就にかかわらず、前線のポジション争いは熾烈であり、ラウタロ・マルティネスとマルクス・テュラムはいずれも第一選択肢となっているからだ。高く評価されるアカデミー出身選手を引き留めつつ、実績ある2人の代表選手も擁することになれば、新たにセリエA王者となったインテルにとって、その戦力の厚みを強く示すことになる。