AFP
翻訳者：
ピオ・エスポジトはアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドからの移籍打診を断るのか？ インテルのFWがサン・シーロでの新契約に近づく
なぜエスポジトが注目を集めているのか
アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドが、インテルのストライカーであるピオ・エスポジトに対して土壇場で調査を行ったと報じられている。プレミアリーグの強豪2クラブは、21歳の同選手をサン・シーロから引き抜ける可能性があるかどうかを見極めているという。 『CaughtOffside』によると、両クラブは2026-27シーズンを前に、このFWが移籍に前向きかどうかを探るため、同選手に近い関係者と接触してきたという。両チームはすでに前線に選択肢を抱えているものの、今季は4つの大会を戦う必要があるため、タイトル争いに向けて戦力強化を目指すどちらの監督にとっても、さらなる攻撃力と選手層の厚みは依然として優先事項となっている。
関心の背景にある数字
エスポジトの台頭が注目を集める理由を物語っている。下部組織出身の同選手は昨季、セリエAとチャンピオンズリーグで先発20試合、途中出場24試合を記録し、インテルのスクデット獲得に貢献する9得点5アシストをマークした。これでクラブ通算出場は50試合となり、イタリアのA代表にも定着しつつあり、9キャップを獲得している。この結果に加え、年齢と下部組織出身という経歴は、ここ最近の移籍市場でイングランドのトップクラブが追い求めてきたまさにそのプロフィールだ。すなわち、派手で高額な賭けではなく、さらなる成長の余地を残しながら欧州屈指のセンターフォワードへと伸びていける、実績ある若きフィニッシャーということだ。
インテルは強気の姿勢を崩さず
移籍を巡る騒がしさがあるにもかかわらず、その報道では、エスポジトの優先事項はプレミアリーグへの移籍ではなく、あくまでインテルに残ることだと明確に伝えられている。新たな条件を巡っては、すでに口頭合意に達しているとみられており、このFWは自身を育てたクラブで成長を続けることを望んでいるという。これはクリスティアン・キヴにとって大きな追い風だ。エスポジトの去就にかかわらず、前線のポジション争いは熾烈であり、ラウタロ・マルティネスとマルクス・テュラムはいずれも第一選択肢となっているからだ。高く評価されるアカデミー出身選手を引き留めつつ、実績ある2人の代表選手も擁することになれば、新たにセリエA王者となったインテルにとって、その戦力の厚みを強く示すことになる。
次に何が来る？
セリエA王者でありながら、インテルはイングランドのサッカー界が提示できる好条件を背景に、獲得を狙うクラブからの関心に警戒を強めている。アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドが問い合わせを行う構えを見せていることは、エスポジトがイタリア国外でも高く評価されていることを示している。だが、劇的な心変わりがない限り、あらゆる兆候は、このFWが今夏にプレミアリーグへ移るのではなく、残留期間を延ばし、ラウタロ・マルティネスとテュラムの後ろで出場機会を争い続ける方向を示している。なお、両イングランド勢は引き続き市場の調査を進める見通しで、移籍市場が閉まるまでストライカー部門は引き続き補強の重点分野となりそうだ。
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