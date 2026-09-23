FWピオ・エスポジトとセバスティアーノ・エスポジトの兄弟が、今後のUEFAネーションズリーグに向けて、イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督から同時に招集を受けた。2人が同じ試合に出場すれば、イングランド戦でシモーネ・インザーギとフィリッポ・インザーギが11分間にわたって同時にピッチに立った2000年11月以来、手つかずとなっている代表記録が更新されることになる。

イタリアA代表で兄弟が同時出場した例は、1912年のジュゼッペ・ミラノとフェリーチェ・ミラノ、1915年のアルド・チェベニーニとルイジ・チェベニーニ、そしてインザーギ兄弟の3組しかない。

一方で、同時出場はしなかったものの、1980年欧州選手権でのジュゼッペ・バレージとフランコ・バレージ、2001年の双子クリスティアン・ゼノーニとダミアーノ・ゼノーニのように、そろって招集された有名な兄弟もいた。



