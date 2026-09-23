Nicolo Campo
翻訳者：
ピオ・エスポジトとセバスティアーノ・エスポジトがイタリア代表での歴史的な兄弟同時出場を目指す中、アズーリの兄弟史に新たなページが開かれようとしている
エスポジト兄弟がアッズーリでの歴史的な同時出場を目指す
FWピオ・エスポジトとセバスティアーノ・エスポジトの兄弟が、今後のUEFAネーションズリーグに向けて、イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督から同時に招集を受けた。2人が同じ試合に出場すれば、イングランド戦でシモーネ・インザーギとフィリッポ・インザーギが11分間にわたって同時にピッチに立った2000年11月以来、手つかずとなっている代表記録が更新されることになる。
イタリアA代表で兄弟が同時出場した例は、1912年のジュゼッペ・ミラノとフェリーチェ・ミラノ、1915年のアルド・チェベニーニとルイジ・チェベニーニ、そしてインザーギ兄弟の3組しかない。
一方で、同時出場はしなかったものの、1980年欧州選手権でのジュゼッペ・バレージとフランコ・バレージ、2001年の双子クリスティアン・ゼノーニとダミアーノ・ゼノーニのように、そろって招集された有名な兄弟もいた。
- Getty Images Sport
アズーリの兄弟たちが織りなしてきた豊かな歴史は、世代を超えて続いている
イタリア代表の歴史では、さまざまな時代に兄弟がそろって招集されてきた。プロ・ヴェルチェッリのカルロ・ランピーニとアレッサンドロ・ランピーニ、1920年代のチェーザレ・マルティンとダリオ・マルティン、1930年代のユヴェントスでプレーしたマリオ・ヴァルグリエンとジョヴァンニ・ヴァルグリエンがその例だ。より最近では、ワールドカップ優勝主将のファビオ・カンナヴァーロが、弟パオロとともにイタリア代表でプレーした。
この出来事は、現在スペツィアからのレンタルでサンプドリアに所属する長兄サルヴァトーレ・エスポジトにも光を当てるものだ。サルヴァトーレは2022年6月11日のイングランド戦でA代表デビューを果たしている。
エスポジト3兄弟は今や、イタリアサッカー史における特別な国際的ファミリーユニットとなった。
マンチーニ、合宿の雰囲気が高まる中でストライカーへの助言を語る
『アズーリ・ライブ』で語った両FWは、コヴェルチャーノで同部屋で過ごしていることを明かすとともに、かつての伝説的ストライカーであるマンチーニから技術面とメンタル面の助言を受けていると認めた。セバスティアーノは、ボックス内での体の向きについてアドバイスを受けていることを詳しく説明したほか、夕食時の歓迎ソングで主役をさらった。
ピオはまた、エストニア戦で決めた代表初ゴールも回想し、その瞬間を純粋な instinct と完全な解放感だったと表現した。
「ボスは偉大なストライカーだったし、僕たちに本当に多くのアドバイスをくれる」とセバスティアーノは述べた。「サッカー選手になることを夢見る子どもにとって、兄弟と一緒にここまで来られるのは本当に究極の達成だ」
- LaPresse
カステッランマーレのルーツと家族の犠牲が、ネーションズリーグの夢を後押しする
「僕たちの両親は何よりも子どもたちを優先してくれた。今度は僕たちが恩返しをする番だ」とセバスティアーノは付け加えた。「ピオがエストニア戦でゴールを決めた時、サルバと僕はブレシアで大声で叫んで、周りの人たちを驚かせたよ！ 互いのゴールを、自分たちが決めたかのように祝っている」
マンチーニ率いるチームは、ローマのスタディオ・オリンピコでのベルギー戦を皮切りに、15日間で4試合のUEFAネーションズリーグに臨む。
ピオとセバスティアーノは、ピッチでともに歴史を作る準備ができている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。