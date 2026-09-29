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ライブ
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Simone Gervasio
翻訳者：

ピオ・エスポジトがまたもゴールを決め、イタリア代表の歴史で存在感を高めている。代表でのあらゆる記録、そして得点ランキングでリーヴァに到達することは可能なのか。

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フランチェスコ・ピオ・エスポージト

フランチェスコ・ピオ・エスポジト、記録ずくめの男。イタリア代表がアウェーでトルコに4-1で勝利した試合で、そのスコアを決定づけるゴールを決めたインテルのFWは、決定力と早熟さの両面で新たな記録をいくつも打ち立て、イタリア代表の記録帳にますますその名を刻んでいる。


ダイビングヘッドでのこのゴールにより、彼はイタリア代表で11試合に出場して6点目を記録した。エスポジトは1試合平均0.55ゴールという驚異的な数字を誇り、ロベルト・バッジョをも上回っている。実際、1990年代以降、この出場数と得点数の比率を持つ選手は他にいない。一方で、イタリア代表の全歴史にデータの範囲を広げると、カステッランマーレ出身の2005年生まれは、ゴール平均で歴代13位に位置している（少なくとも6得点を記録した選手の中で）。


イタリア代表の1試合平均得点ランキングで首位に立つのはアンニバレ・フロッシ（1930年代にプレーし、5試合8得点）で、シボリ、リボナッティ、ピオラ、リーヴァがそれに続く。ピオはモイーズ・キーンやクリスティアン・ヴィエリといった現代の9番タイプの選手たち、さらにアメデオ・アマデイやピエリーノ・プラティといった名手たちよりも上にいる。まだ21歳になっていない中で決めた対トルコ戦のゴール、そしてその試合でカドイェへのアシストも記録したことで、イタリア代表では実質101分に1ゴールのペースにまで到達した。

  • だが、それだけではない。ブルサでの4-1のゴールによって、すでに触れた通り、イタリア代表での通算得点を5点の大台に乗せ、しかもそれを21歳92日で達成した。これをより若くして成し遂げたのは、ジュゼッペ・メアッツァ（19歳261日）とジャンニ・リベラ（21歳78日）だけだ。つまり、歴史的な結果と言える。インテルのストライカーはこの記録を達成した史上3番目の若さであり、彼の台頭を裏付けるまた一つの実績となった。トップチームでの素晴らしい1年目を経て、今季は恩師キヴの戦術の中でさらに出場機会を広げており、すでに2ゴール1アシストを記録している。


    マンチーニ監督にとって不動の先発であるエスポジトは、現在の時点で見てもイタリア代表での数字は見事だが、将来を見据えればその価値はさらに際立つ。このままいけば、数年のうちにインテルのFWがイタリア代表歴代得点ランキングで大きく順位を上げていくとしても不思議ではない。近年、その上位は長らく大きな変動がないランキングだ。


    現時点では6ゴールで77位ペッレグリーニベルナルデスキと並んでいるが、このペースを維持すれば、エスポジトは自分より上にいる多くの名前を抜き去る可能性がある。現役選手に限っても、7ゴールにフェデリコ・キエーザエル・シャーラウィ、8ゴールにベラルディ、9ゴールにフラッテージ、10ゴールにバレッラ、11ゴールにレテギラスパドーリ、12ゴールにベロッティ、13ゴールにキーン、14ゴールにバロテッリがいる。今後数カ月でさらに8得点できれば――そして「ライバル」たちが足踏みしたままであれば――、ピオは早くも現役のイタリア代表最高得点者になる可能性がある。しかしランキングは非常に詰まっており、トップ10もすでに射程圏内にあるように見える。


    6ゴールからのスタートで（しかも今後数日でフランス戦とトルコ戦の2試合を控えている）、イタリア代表の背番号7の視線の先には多くの偉大な名前がある。今後数カ月から数年でさらに10得点を加えれば、16ゴールでトーニとヴィアッリに並ぶことになる。17ゴールにはインモービレ、19ゴールにはベッテガジラルディーノ、20ゴールにはパオロ・ロッシ、そして21ゴールにはデ・ロッシがいる。


    トップ10入りの前には、まずサンドロ・マッツォーラ（イタリア代表で22ゴール）を超える必要があり、その先にはヴィエリグラツィアーニの23ゴール、さらにバロンチエーリインザーギアルトベッリの25ゴールがある。トップ5はその上に続き、バッジョデル・ピエロが27ゴール。表彰台は（そして何十年も変わらず）ピオラが30、メアッツァが33、リーバが35ゴールとなっている。


    もっとも、今のところこうした高みはエスポジトにとってはまだにすぎず、ロンボ・ディ・トゥオーノまで29ゴール差がある。そのミッションはたしかに難しいが、彼の実力と若さを考えれば不可能ではない。たとえカリアリのレジェンドに近づくだけだとしても、イタリアサッカーは少なくとも数字の面で、長年欠いていたタイプの点取り屋を取り戻すことになるだろう。あとはそうなることを願い、彼とマンチーニ率いるイタリア代表を応援し続けるだけだ。

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