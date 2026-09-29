だが、それだけではない。ブルサでの4-1のゴールによって、すでに触れた通り、イタリア代表での通算得点を5点の大台に乗せ、しかもそれを21歳92日で達成した。これをより若くして成し遂げたのは、ジュゼッペ・メアッツァ（19歳261日）とジャンニ・リベラ（21歳78日）だけだ。つまり、歴史的な結果と言える。インテルのストライカーはこの記録を達成した史上3番目の若さであり、彼の台頭を裏付けるまた一つの実績となった。トップチームでの素晴らしい1年目を経て、今季は恩師キヴの戦術の中でさらに出場機会を広げており、すでに2ゴール1アシストを記録している。





マンチーニ監督にとって不動の先発であるエスポジトは、現在の時点で見てもイタリア代表での数字は見事だが、将来を見据えればその価値はさらに際立つ。このままいけば、数年のうちにインテルのFWがイタリア代表歴代得点ランキングで大きく順位を上げていくとしても不思議ではない。近年、その上位は長らく大きな変動がないランキングだ。





現時点では6ゴールで77位、ペッレグリーニ、ベルナルデスキと並んでいるが、このペースを維持すれば、エスポジトは自分より上にいる多くの名前を抜き去る可能性がある。現役選手に限っても、7ゴールにフェデリコ・キエーザとエル・シャーラウィ、8ゴールにベラルディ、9ゴールにフラッテージ、10ゴールにバレッラ、11ゴールにレテギとラスパドーリ、12ゴールにベロッティ、13ゴールにキーン、14ゴールにバロテッリがいる。今後数カ月でさらに8得点できれば――そして「ライバル」たちが足踏みしたままであれば――、ピオは早くも現役のイタリア代表最高得点者になる可能性がある。しかしランキングは非常に詰まっており、トップ10もすでに射程圏内にあるように見える。





6ゴールからのスタートで（しかも今後数日でフランス戦とトルコ戦の2試合を控えている）、イタリア代表の背番号7の視線の先には多くの偉大な名前がある。今後数カ月から数年でさらに10得点を加えれば、16ゴールでトーニとヴィアッリに並ぶことになる。17ゴールにはインモービレ、19ゴールにはベッテガとジラルディーノ、20ゴールにはパオロ・ロッシ、そして21ゴールにはデ・ロッシがいる。





トップ10入りの前には、まずサンドロ・マッツォーラ（イタリア代表で22ゴール）を超える必要があり、その先にはヴィエリとグラツィアーニの23ゴール、さらにバロンチエーリ、インザーギ、アルトベッリの25ゴールがある。トップ5はその上に続き、バッジョとデル・ピエロが27ゴール。表彰台は（そして何十年も変わらず）ピオラが30、メアッツァが33、リーバが35ゴールとなっている。





もっとも、今のところこうした高みはエスポジトにとってはまだ夢にすぎず、ロンボ・ディ・トゥオーノまで29ゴール差がある。そのミッションはたしかに難しいが、彼の実力と若さを考えれば不可能ではない。たとえカリアリのレジェンドに近づくだけだとしても、イタリアサッカーは少なくとも数字の面で、長年欠いていたタイプの点取り屋を取り戻すことになるだろう。あとはそうなることを願い、彼とマンチーニ率いるイタリア代表を応援し続けるだけだ。