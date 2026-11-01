「ユヴェントスにはサイドの選手が多い。イルディズとコンセイソンを欠いているし、コロ・ムアニとヴォルテマーデを組ませるのは理にかなっていると思う。ルチアーノは試合をうまく読み、交代策も的中した。その判断が報われたと思う。

私が見る限り、コロ・ムアニは懸命に取り組み、よく働く選手だ。ただ、決定的なプレーがまだ出ていないのかもしれない。私は合宿が好きではない。苦しい時期に一日中こうしてこもっていると、そのことばかり考えてしまう。大切なのは質の高い練習をすることで、うまくいかないときの唯一の解決策が合宿であってはならないと思う。

ユヴェントスが今日勝ったのは、合宿に入ったからだとは思わない。後半は互角の展開だったが、その後、アライベゴビッチの素晴らしいゴールが試合を変えた」