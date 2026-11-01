ミランやフィオレニトナなどで監督を務めたステファノ・ピオリ氏が、Sky Sportの番組『Sky Calcio Club』に出演し、これまでの経験や監督復帰への意欲、今季のリーグ戦について語った。
ミランで獲得したセリエA優勝の思い出からアモリムにまつわる思い出、ファブレガスの新たな話題、ユヴェントスのナポリ戦勝利、そしてフィオレンティーナでの直近の失敗の理由まで。ピオリ氏は次のように語った。「それほど前のことではありませんが、イタリア代表監督になる寸前までいきました」
ミランやフィオレニトナなどで監督を務めたステファノ・ピオリ氏が、Sky Sportの番組『Sky Calcio Club』に出演し、これまでの経験や監督復帰への意欲、今季のリーグ戦について語った。
ミランで獲得したセリエA優勝の思い出からアモリムにまつわる思い出、ファブレガスの新たな話題、ユヴェントスのナポリ戦勝利、そしてフィオレンティーナでの直近の失敗の理由まで。ピオリ氏は次のように語った。「それほど前のことではありませんが、イタリア代表監督になる寸前までいきました」
「ユヴェントスにはサイドの選手が多い。イルディズとコンセイソンを欠いているし、コロ・ムアニとヴォルテマーデを組ませるのは理にかなっていると思う。ルチアーノは試合をうまく読み、交代策も的中した。その判断が報われたと思う。
私が見る限り、コロ・ムアニは懸命に取り組み、よく働く選手だ。ただ、決定的なプレーがまだ出ていないのかもしれない。私は合宿が好きではない。苦しい時期に一日中こうしてこもっていると、そのことばかり考えてしまう。大切なのは質の高い練習をすることで、うまくいかないときの唯一の解決策が合宿であってはならないと思う。
ユヴェントスが今日勝ったのは、合宿に入ったからだとは思わない。後半は互角の展開だったが、その後、アライベゴビッチの素晴らしいゴールが試合を変えた」
「今は指導することが恋しい。フィレンツェでの経験の後は……あそこではどうしても結果を出したかったが、うまくいかなかった。一度離れる必要があった。海外からの話もあったが、検討はしなかった。
あれほど温かく情熱的な環境で、ハードルを上げすぎたのは間違いだったと思う。必要もないのに、チームにプレッシャーをかけてしまった。
自分たちのパフォーマンスを考えれば、結果が違っていた試合もあったかもしれない。だが、プレッシャーのせいで自分たちの力を発揮できなかった。
今回、質の高い補強が行われたのは確かだ。実力があり、将来性もある選手を獲得した。辛抱強く待つ必要があるが、イタリアでは、特にフィレンツェでは、必ずしもそうした忍耐があるわけではない」
「コモは監督という存在、セスクという存在を中心に据えている。興味深いものを見てきた。チームにとって機能する選手を選んでおり、全員がピッチ上での立ち振る舞いを心得、マークを外し、動くことができる選手だ。
カップ戦に出場するのは今年が初めてで、大きな喜びを得ている。高い質と強い確信を持って自分たちの道を進み続けている。素晴らしい環境だ。
監督にはそれぞれの戦い方がある。ガスペリーニとファブレガスには違いがあるが、どちらも魅力的で攻撃的なサッカーを見せている。考え方も試合への臨み方も異なる。良い結果にたどり着く方法はたくさんある」
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「監督の力量は、選手の特長に合わせられるかどうかにあると思う。あのチームには、低い位置で守らせると苦しくなる選手たちがいた。
前からプレスをかけるときの強度とエネルギーが常に重要だ。低い位置を取るか、高い位置を取るかだが、高い位置を取るなら相当な強度でやらなければならない。セリエAを制した年のラファは圧倒的だった。勝つと、同じチームで働く者たちの間に特別なものが生まれる。だが優勝後は、私もパオロ（マルディーニ、編集部注）もリッキー（マッサーラ、編集部注）もうまくやれなかったし、彼もそうだった。ラファはサイドバックを最後まで追いかけることはできない。やろうと思えばできるが、結局はやらない」
「モレイラはレオンのようか？ サッスオーロ戦でも彼を見たが、感銘を受けた。彼とラビオには本当に素晴らしい脚力がある。ミランは素晴らしい試合をしたし、メニャンも見事なセーブを見せた。ただ、先発の11人がそろえば本当に強いチームだが、アモリムが交代を増やすと、より苦戦した。
ここまで来るのに少し時間がかかった。おそらく問題を抱えて加入した選手がいて、試合勘やコンディションを取り戻すには時間が必要だからだ。成果は出始めている。
モドリッチにも、まだ素晴らしい脚力がある。ゴンサロ・ラモスはチームのために大きな仕事をする、とても優れた選手だ」