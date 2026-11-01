ミランやフィオレンティーナなどで指揮を執った ステファノ・ピオリ氏が、Sky Sportの番組「Sky Calcio Club」に出演。これまでの経験や監督復帰への意欲、今季のリーグ戦について語った。
ミランでのセリエA優勝の思い出から、アモリムやファブレガスを巡る新たな動き、ユヴェントスのナポリ戦勝利、フィオレンティーナでの直近の失敗の理由まで、ピオリ氏はこう語っている。「そう遠くない時期に、イタリア代表監督就任まであと一歩だった」
ミランやフィオレンティーナなどで指揮を執った ステファノ・ピオリ氏が、Sky Sportの番組「Sky Calcio Club」に出演。これまでの経験や監督復帰への意欲、今季のリーグ戦について語った。
ミランでのセリエA優勝の思い出から、アモリムやファブレガスを巡る新たな動き、ユヴェントスのナポリ戦勝利、フィオレンティーナでの直近の失敗の理由まで、ピオリ氏はこう語っている。「そう遠くない時期に、イタリア代表監督就任まであと一歩だった」
「ユヴェントスにはサイドの選手が多い。イルディズとコンセイソンを欠いているが、コロ・ムアニとヴォルテマーデのコンビは理にかなっていると思う。ルチアーノは試合をうまく読み、交代策も的中して報われた。
私が見る限り、コロ・ムアニは懸命にプレーし、よく働く選手だ。ただ、決定的なプレーがまだ出ていないのかもしれない。合宿は好きではない。悪い時期に一日中こうして中にこもっていると、そのことばかり考えてしまう。大切なのは質の高い練習をすることで、うまくいかないときの唯一の解決策が合宿であってはならないと思う。
今日ユヴェントスが勝ったのは、合宿をしたからだとは思わない。後半は拮抗した試合だったが、その後、アライベゴビッチの素晴らしいゴールが試合を変えた」
「今は指導が恋しい。フィレンツェでの経験の後……あそこではどうしても良い結果を出したかったが、うまくいかなかった。一度離れて休む必要があった。海外からの話もあったが、検討しなかった。
熱気と情熱にあふれる環境で、ハードルを上げすぎたのは間違いだったと思う。チームにプレッシャーをかけてしまったが、その必要はなかった。
自分たちのパフォーマンスを考えれば、いくつかの試合は違う結果になっていてもおかしくなかった。ただ、プレッシャーがあって、自分たちの力を発揮できなかった。
今、質の高い補強が行われ、実力と将来性を兼ね備えた選手たちが加わったのは確かだ。辛抱強く待つことが必要だが、イタリアでは、特にフィレンツェでは、必ずしもそうした辛抱強さがあるわけではない」
「コモは監督という存在、セスクという存在を中心に据えている。興味深いものを見た。チームに合った選手を選んでおり、全員がピッチ上での立ち位置を理解し、マークを外して動くことができる。
カップ戦に出場するのは今年が初めてで、大きな喜びを味わっている。高いクオリティーと強い信念を持って、自分たちの道を進み続けている。とても素晴らしい環境だ。
監督にはそれぞれの戦い方がある。ガスペリーニとファブレガスには違いがあるが、両者とも見応えのある攻撃的なサッカーを展開する。考え方も試合への臨み方も異なる。良い結果を得る方法はたくさんある」
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「監督の腕の見せどころは、選手の特性に合わせることだと思う。あのチームには、低い位置で守らせると苦しい状況に置いてしまう選手たちがいた。
前からプレスをかける際の強度とエネルギーが常に重要だ。低い位置で構えるか、高い位置で構えるか。高い位置を取るなら、十分な強度でプレスをかけなければならない。スクデットを獲得した年の ラファは圧倒的だった。勝つと、同じチームの中に特別なものが生まれる。 スクデット獲得後、私とパオロ（マルディーニ、編集部注）、リッキー（マッサーラ、編集部注）はうまくやれなかったが、彼も同じだ。ラファは サイドバックを最後まで追いかけることはできない。できるのだが、結局はやらない」
「モレイラはレオンのようか？ サッスオーロ戦でも見たが、印象的だった。彼とラビオは本当に高い走力を持っている。ミランは素晴らしい試合をしたし、メニャンも見事なセーブを見せた。ただ、先発の11人がそろっているときは本当に強いチームだ。アモリムがさらに選手を入れ替えると、より苦戦した。
ここまで来るのに少し時間がかかった。おそらく問題を抱えて加入した選手がいて、リズムやコンディションを整えるには時間がかかるからだ。結果は出始めている。
モドリッチにもまだ十分な走力がある。ゴンサロ・ラモスはチームのために大きな働きをする、とても優れた選手だ」