「ユヴェントスにはサイドの選手が多い。イルディズとコンセイソンを欠いているが、コロ・ムアニとヴォルテマーデのコンビは理にかなっていると思う。ルチアーノは試合をうまく読み、交代策も的中して報われた。

私が見る限り、コロ・ムアニは懸命にプレーし、よく働く選手だ。ただ、決定的なプレーがまだ出ていないのかもしれない。合宿は好きではない。悪い時期に一日中こうして中にこもっていると、そのことばかり考えてしまう。大切なのは質の高い練習をすることで、うまくいかないときの唯一の解決策が合宿であってはならないと思う。

今日ユヴェントスが勝ったのは、合宿をしたからだとは思わない。後半は拮抗した試合だったが、その後、アライベゴビッチの素晴らしいゴールが試合を変えた」