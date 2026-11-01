ミランやフィオレンティーナなどで監督を務めたステファノ・ピオリ氏が、スカイ・スポーツの番組『スカイ・カルチョ・クラブ』に出演。これまでの経験や監督復帰への意欲、今季のリーグ戦について語った。
ミランで獲得したスクデットやアモリムについての思い出から、ファブレガスをめぐる新たな話題、ユヴェントスのナポリ戦勝利、そしてフィオレンティーナでの直近の失敗の理由まで。その発言を紹介する。
ミランやフィオレンティーナなどで監督を務めたステファノ・ピオリ氏が、スカイ・スポーツの番組『スカイ・カルチョ・クラブ』に出演。これまでの経験や監督復帰への意欲、今季のリーグ戦について語った。
ミランで獲得したスクデットやアモリムについての思い出から、ファブレガスをめぐる新たな話題、ユヴェントスのナポリ戦勝利、そしてフィオレンティーナでの直近の失敗の理由まで。その発言を紹介する。
「ユヴェントスにはサイドの選手が多いが、イルディズとコンセイソンを欠いている。コロ・ムアニとヴォルテマーデのコンビには意味があると思う。ルチアーノは試合をうまく読み取ったと思うし、交代策が正しかったことも結果で示された。
私が見る限り、コロ・ムアニは懸命に取り組み、よく働く選手だ。ただ、決定的なプレーがまだ出ていないのかもしれない。 私は合宿が好きではない。 悪い時期に一日中そうして閉じこもっていると、ずっとそのことばかり考えてしまう。大切なのは質の高い練習に取り組むことだと思う。うまくいかないときの唯一の解決策が合宿であってはならない。
ユヴェントスが今日勝ったのは、合宿に入ったからだとは思わない。後半は拮抗した展開だったが、アライベゴヴィッチの素晴らしいゴールが試合を変えた」
「今は監督の仕事が恋しい。フィレンツェでの経験の後は……あそこで成功したいという思いがとても強かったが、うまくいかなかった。いったん離れる必要があった。海外からも話はあったが、検討はしなかった。
あれほど温かく、情熱的な環境で目標を高く設定しすぎたのは間違いだったと思う。チームにプレッシャーをかけてしまったが、その必要はなかった。
私たちのプレー内容を考えれば、違う結果になっていてもおかしくない試合もあった。だが、プレッシャーによって自分たちの力を発揮できなかった。
今は間違いなく質の高い補強が行われ、実力があり、将来性もある選手たちが加入した。忍耐が必要だが、イタリア、特にフィレンツェでは、必ずしもそれがあるとは限らない」
「コモは監督、つまりセスクの存在をチームの中心に据えている。興味深い点がいくつか見られた。チームに合った選手を選んでおり、全員がピッチ上でどう振る舞うべきかを理解し、マークを外して動くことができる。
彼らにとってカップ戦に出場するのは今年が初めてだが、大きな手応えを得ている。高い質と強い信念を持って自分たちの道を進み続けている。素晴らしい環境だ。
監督にはそれぞれの戦い方がある。ガスペリーニとファブレガスの戦い方には違いがあるが、両者とも魅力的で攻撃的なサッカーを見せている。考え方も試合への臨み方も異なる。良い結果にたどり着く方法はいくつもある」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
「監督の力量とは、選手の特長に合わせることだと思う。あのチームには、引いて守らせると苦しくなる選手たちがいた。
大切なのは常に、どれだけの強度とエネルギーで前からプレスをかけるかだ。低い位置を取ることも、高い位置を取ることもできる。ただ、高い位置を取りたいなら、かなりの強度でやらなければならない。セリエAで優勝した年のラファは圧倒的だった。勝つと、同じチームで働く者たちの間に特別なものが生まれる。優勝後は、私もパオロ（マルディーニ、編集部注）もリッキー（マッサーラ、編集部注）もうまくやれなかった。彼も同じだ。ラファはサイドバックを最後まで追いかけることはできない。やろうと思えばできるが、結局はやらない」
「モレイラはレオンのようか？ サッスオーロ戦でも彼を見たが、印象に残った。彼もラビオも素晴らしい走力を持っている。ミランは非常に良い試合をしたし、メニャンも見事なセーブを見せた。ただ、先発の11人がそろえば本当に強いチームだが、アモリムがさらに何人か選手を交代させると、より苦戦した。
ここまで来るには少し時間がかかった。おそらく問題を抱えて加入した選手たちがいて、リズムとコンディションを整えるには時間が必要だったからだ。成果は見え始めている。
モドリッチもまだ十分に走れる。ゴンサロ・ラモスはチームのために素晴らしい働きをする、非常に優れた選手だ」