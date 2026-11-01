「ユヴェントスにはサイドの選手が多いが、イルディズとコンセイソンを欠いている。コロ・ムアニとヴォルテマーデのコンビには意味があると思う。ルチアーノは試合をうまく読み取ったと思うし、交代策が正しかったことも結果で示された。

私が見る限り、コロ・ムアニは懸命に取り組み、よく働く選手だ。ただ、決定的なプレーがまだ出ていないのかもしれない。 私は合宿が好きではない。 悪い時期に一日中そうして閉じこもっていると、ずっとそのことばかり考えてしまう。大切なのは質の高い練習に取り組むことだと思う。うまくいかないときの唯一の解決策が合宿であってはならない。

ユヴェントスが今日勝ったのは、合宿に入ったからだとは思わない。後半は拮抗した展開だったが、アライベゴヴィッチの素晴らしいゴールが試合を変えた」