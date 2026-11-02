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ステファノ・ピオリが『Sky Calcio Club』の最新回にメインゲストとして出演した。ミランの元監督は古巣を称賛した。「モレイラはすでに2度見た。とても

印象的だった

。素晴らしい脚力を持っている。昨日のミランは本当にいいプレーをした。先発11人がそろえば強いチームだ。現時点では、主力がプレーすれば強い。アモリムが交代選手を少し多く投入すると、ミランはやや苦しんだ」