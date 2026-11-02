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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ピオリがミランを称賛「先発の11人なら強いチームだ。モレイラはすでに2度見た。彼には感銘を受けた」

セリエ A
ACミラン

ミランの元監督ステファノ・ピオリ氏は昨夜、番組「Sky Calcio Club」に出演し、ミランでの経験についても語った。

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ステファノ・ピオリが『Sky Calcio Club』の最新回にメインゲストとして出演した。ミランの元監督は古巣を称賛した。「モレイラはすでに2度見た。とても

印象的だった

。素晴らしい脚力を持っている。昨日のミランは本当にいいプレーをした。先発11人がそろえば強いチームだ。現時点では、主力がプレーすれば強い。アモリムが交代選手を少し多く投入すると、ミランはやや苦しんだ」

  • メニャンを称賛

    マイク・メニャンについて「試合への向き合い方、試合への関わり方を見れば、最高のGKだ。素晴らしい。昨日のミランには4、5人の選手がいる……モドリッチは教授のような存在だ。ラビオ、ヒラは非常に高いレベルにあり、パヴロヴィッチは立派なDFだ。ラモスは素晴らしいFWだ。プリシッチは判断を間違えない。ラモス？ チームのために本当に重要な仕事をしているし、ゴールも決めるだろう。非常に優れた選手だ」

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