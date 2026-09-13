この勝利は、トラクター・ボーイズにとって2001年12月以来初めてプレミアリーグで逆転勝利を収めた試合となり、4試合で勝ち点6として順位を8位に押し上げた。

ギャリー・オニール監督は試合終了後、チームの粘り強さを称賛した。「選手たちとファンにとってうれしいことだ。昇格したばかりのチームにとって、プレミアリーグでアウェー戦に勝つのは簡単ではない。今季2度目のアウェーゲームでそれをやってのけた。

「素晴らしいキャラクターを見せ、3つの良いゴールを決め、相手にとって脅威となるように見えた。ポジティブな材料は多い。改善すべき点はたくさんあるが、キャラクターという面では大きなプラスがいくつかあった」