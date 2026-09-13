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ライブ
Crystal Palace v Middlesbrough - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ピエール・サージュ、10人のクリスタル・パレスがイプスウィッチ・タウンに土壇場で劇的な敗戦を喫して不満

ピエール・セージ
クリスタル・パレス 対 イプスウィッチ・タウン
クリスタル・パレス
イプスウィッチ・タウン
プレミアリーグ

ピエール・サージュは土曜日、セルハースト・パークでクリスタル・パレスが10人で戦いながらも、90分に痛恨の決勝点を許してイプスウィッチ・タウンに3-2で敗れ、プレミアリーグ黒星を喫したことにいら立ちを隠せなかった。ヨルゲン・ストランド・ラーセンがレイフ・デイビスのヘディング弾を取り消したものの、途中出場のジアン・フレミングが試合終了間際に決め、アクセル・ディサシの前半の高くついた退場を突いた。

  • トラクター・ボーイズが劇的勝利をさらう

    アナン・カライリが早い時間帯にホームチームへ先制点をもたらしたが、エメルソンがヘディングで同点ゴールを決めた。しかし、ジャック・クラークに対する無謀なチャレンジでディサシが一発退場となり、試合の流れは一変した。前半終了間際にはデイビスがヘディングでアウェーチームを勝ち越しに導いたものの、後半にはストランド・ラーセンがイーグルスに同点をもたらした。それでも、途中出場のフレミングが最終的にこの大荒れの一戦に決着をつけ、90分にゴールを決めてイプスウィッチに勝ち点3をもたらした。

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    セージ、痛恨の退場を悔やむ

    サージュは、チームが10人で戦いながら勝ち点を得られずに試合を終えた後、『BBC Match of the Day』にフラストレーションをあらわにした。「10人対11人で戦うのは難しい。それでも、5-3-1に組み直し、相手にそれほど多くのスペースを与えなかったのだから、うまくやれたと思う。

    「前半終了前にミスをしてしまった。最終的には、プレーし、ひとつになって試合に戻った。3-2にするチャンスもあったが、決められなかった。選手たちは多くを出し、少なくとも勝ち点1に値しただけに、私は選手たちのことを思うと悔しい」

  • アウェーのチームが歴史的勝利を収める

    この勝利は、トラクター・ボーイズにとって2001年12月以来初めてプレミアリーグで逆転勝利を収めた試合となり、4試合で勝ち点6として順位を8位に押し上げた。

    ギャリー・オニール監督は試合終了後、チームの粘り強さを称賛した。「選手たちとファンにとってうれしいことだ。昇格したばかりのチームにとって、プレミアリーグでアウェー戦に勝つのは簡単ではない。今季2度目のアウェーゲームでそれをやってのけた。

    「素晴らしいキャラクターを見せ、3つの良いゴールを決め、相手にとって脅威となるように見えた。ポジティブな材料は多い。改善すべき点はたくさんあるが、キャラクターという面では大きなプラスがいくつかあった」

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    クリスタル・パレスは即座の反応を求める

    パレスはホームでの不振を断ち切るべく、9月17日木曜日にセルハースト・パークで行われるヨーロッパリーグのレフ・ポズナン戦に向けて、素早く気持ちを切り替える必要がある。ディサシは国内での出場停止を受ける前のため、欧州の試合には引き続き出場可能で、セージにとっては守備面で貴重な選択肢となる。一方、オニール率いるチームは火曜日に行われるカラバオカップ3回戦のアーセナル戦をホームで迎える準備を進めており、すぐさま厳しいカップ戦に照準を切り替える。

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