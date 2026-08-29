あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
imago-sport-1082090012.jpgFocus Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

ピエール・サージュ、マンチェスター・シティがセルハースト・パークで快勝する中、クリスタル・パレスの「エネルギー不足」を痛烈批判

ピエール・セージ
フラム 対 クリスタル・パレス
フラム
クリスタル・パレス
プレミアリーグ

クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督は、マンチェスター・シティにホームで1-4の完敗を喫した後、自チームの精彩を欠くパフォーマンスを容赦なく批判した。アーリング・ハーランドとラヤン・シェルキの2得点ずつによってクリスタル・パレスはプレミアリーグ最下位に沈み、フランス人指揮官は後半に強度が大きく落ちたことへ怒りをあらわにした。

  • クリスタル・パレスが大敗を喫する

    パレスは新シーズンの開幕から連敗を喫し、プレミアリーグ順位表の最下位に沈んでいる。エンツォ・マレスカ率いるシティは、セルハースト・パークでシェルキとハーランドの2得点ずつにより試合を支配した。この大敗により、クリスタル・パレスはプレミアリーグで開幕ホーム戦を13シーズンで敗れているという不名誉な記録をさらに伸ばした。

    • 広告
  • imago-sport-1082089001.jpgCraig Mercer

    セージ、ベンチの影響力に疑問呈す

    セージ監督は後半にドワイト・マクニール、ザビエル・ゴゾ、エヴァン・グエサンを投入して流れを変えようとしたが、結果的には裏目に出て、チームのパフォーマンスレベルは大きく低下した。試合終了後、『Sky Sports』に不満をあらわにしたセージ監督は、次のように主張した。「60分間はプレーできていたし、試合にもとどまれていたと思う。交代を行ってから、チームのエネルギーは落ちた。そのことには少し腹が立っている。

    「（チームと私の）両方だ。私たちは一体であり、私はどんな瞬間もチームとともにいる。多くのチャンスはあったが、この種のチームを相手に無得点のままで希望を持つのは難しい。選手を代えるなら、より多くのエネルギーが必要だが、それを見いだせなかった」

  • フランス人戦術家が改善を要求

    この大敗は、サージュ監督が率いるチームがリーグ戦で4失点を喫したケースとしては、2024年4月にリヨンがPSGに1-4で敗れて以来、わずか2度目となった。コンディション面の不足やプレシーズン日程の乱れについて触れたサージュ監督は、さらにこう付け加えた。「自分たちがプロセスの途中にあることは分かっているし、やるべきことがあるのも分かっている。こういう状況を受け入れてはいけないし、自分たちはもっと良い結果に値した。最後に2つのネガティブな状況があった。自分たちはプレシーズンへの入りが遅れた。現時点では交代が必要だと思う。疲労をエネルギー不足で補うことはできない」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    デッドラインデーの動きが待たれる

    パレスは、火曜日の移籍市場締め切りを前に、残された期間で立て直しを図り、戦力の厚みを増す補強を進める必要に迫られている。セージは9月5日、ロンドン・ダービーでフラムと対戦するためチームを率いて同じロンドン内へ乗り込み、今季初勝ち点獲得を目指す。国内日程がインターナショナルブレイクで中断する前に、クレイブン・コテージで好結果を手にすることは、ロッカールームの士気を高めるうえで不可欠である。

プレミアリーグ
フラム crest
フラム
FUL
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY