Focus Images
翻訳者：
ピエール・サージュ、マンチェスター・シティがセルハースト・パークで快勝する中、クリスタル・パレスの「エネルギー不足」を痛烈批判
クリスタル・パレスが大敗を喫する
パレスは新シーズンの開幕から連敗を喫し、プレミアリーグ順位表の最下位に沈んでいる。エンツォ・マレスカ率いるシティは、セルハースト・パークでシェルキとハーランドの2得点ずつにより試合を支配した。この大敗により、クリスタル・パレスはプレミアリーグで開幕ホーム戦を13シーズンで敗れているという不名誉な記録をさらに伸ばした。
- Craig Mercer
セージ、ベンチの影響力に疑問呈す
セージ監督は後半にドワイト・マクニール、ザビエル・ゴゾ、エヴァン・グエサンを投入して流れを変えようとしたが、結果的には裏目に出て、チームのパフォーマンスレベルは大きく低下した。試合終了後、『Sky Sports』に不満をあらわにしたセージ監督は、次のように主張した。「60分間はプレーできていたし、試合にもとどまれていたと思う。交代を行ってから、チームのエネルギーは落ちた。そのことには少し腹が立っている。
「（チームと私の）両方だ。私たちは一体であり、私はどんな瞬間もチームとともにいる。多くのチャンスはあったが、この種のチームを相手に無得点のままで希望を持つのは難しい。選手を代えるなら、より多くのエネルギーが必要だが、それを見いだせなかった」
フランス人戦術家が改善を要求
この大敗は、サージュ監督が率いるチームがリーグ戦で4失点を喫したケースとしては、2024年4月にリヨンがPSGに1-4で敗れて以来、わずか2度目となった。コンディション面の不足やプレシーズン日程の乱れについて触れたサージュ監督は、さらにこう付け加えた。「自分たちがプロセスの途中にあることは分かっているし、やるべきことがあるのも分かっている。こういう状況を受け入れてはいけないし、自分たちはもっと良い結果に値した。最後に2つのネガティブな状況があった。自分たちはプレシーズンへの入りが遅れた。現時点では交代が必要だと思う。疲労をエネルギー不足で補うことはできない」
- Getty Images Sport
デッドラインデーの動きが待たれる
パレスは、火曜日の移籍市場締め切りを前に、残された期間で立て直しを図り、戦力の厚みを増す補強を進める必要に迫られている。セージは9月5日、ロンドン・ダービーでフラムと対戦するためチームを率いて同じロンドン内へ乗り込み、今季初勝ち点獲得を目指す。国内日程がインターナショナルブレイクで中断する前に、クレイブン・コテージで好結果を手にすることは、ロッカールームの士気を高めるうえで不可欠である。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。