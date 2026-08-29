セージ監督は後半にドワイト・マクニール、ザビエル・ゴゾ、エヴァン・グエサンを投入して流れを変えようとしたが、結果的には裏目に出て、チームのパフォーマンスレベルは大きく低下した。試合終了後、『Sky Sports』に不満をあらわにしたセージ監督は、次のように主張した。「60分間はプレーできていたし、試合にもとどまれていたと思う。交代を行ってから、チームのエネルギーは落ちた。そのことには少し腹が立っている。

「（チームと私の）両方だ。私たちは一体であり、私はどんな瞬間もチームとともにいる。多くのチャンスはあったが、この種のチームを相手に無得点のままで希望を持つのは難しい。選手を代えるなら、より多くのエネルギーが必要だが、それを見いだせなかった」