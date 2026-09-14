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imago-sport-1083234402.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

翻訳者：

ピエール・エメリク・オーバメヤン、ラ・リーガ5試合連続得点でデポルティボ主将から「ワールドクラスのスター」と称賛される

デポルティーボ・ラ・コルーニャ
ピエール＝エメリク・オーバメヤン
ヘタフェ 対 デポルティーボ・ラ・コルーニャ
ヘタフェ
ラ・リーガ
シモ・ナバーロ

デポルティボの主将シモ・ナバーロは、ヘタフェ戦で1-1の引き分けに持ち込む5試合連続ゴールを決めたベテランFWピエール＝エメリク・オーバメヤンを絶賛した。ガボン代表FWはコリセウムで終盤に貴重な同点ヘッドを決め、昇格組の無敗を維持。2009年に最後に達成された歴史的な得点記録にも並んだ。

  • FWが連続得点記録を伸ばす

    ラモン・テラッツの先制点でビハインドを負ったアウェーのチームは、78分にイェレマイ・エルナンデスのクロスをオーバメヤンが的確なヘディングで合わせて同点に追いついた。ヘタフェでのこの同点弾により、昇格組は今季開幕からの無敗スタートを維持した。この重要な貢献により、多産なFWの今季ここまでの成績は、チームがリーグ戦で挙げた9得点のうち5ゴール2アシストとなった。

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  • imago-sport-1083226824.jpgAgenciaLOF

    主将、ベテランFWを称賛

    そのゴールにより、このストライカーは2009年のズラタン・イブラヒモビッチ以来、ラ・リーガのシーズン開幕から最初の5試合連続で得点を記録した初の選手となった。

    チームメートのセンセーショナルな好調ぶりについて振り返ったナバーロは、『Movistar Plus』の取材に対し、賛辞を惜しまなかった。「オーバメヤンはワールドクラスのスターだ。彼がどれほどのレベルの選手かは誰もが知っている。今の好調ぶりは見事だ。

    「彼ができるだけ多くゴールを決められるように僕たちも助けているし、その勢いを最大限に生かそうとしている。毎試合得点してくれればいいね。彼の加入をとても嬉しく思っている。トップレベルの選手で、僕たちに本当に多くのものをもたらしてくれる。

    「身体能力は並外れている。まさにアスリートの体だ。たゆまずトレーニングしている。彼のトレーニングを見ることは、すべての若い選手にとって手本になる。初日から印象的だったし、僕たちは彼がいることをただ楽しめばいいだけだ」

  • ナバーロ、逃した勝利を悔やむ

    この見事な節目により、このFWはガリシアのクラブ史上、シーズン序盤の最多得点スタートにおけるワルテル・パンディアーニの歴史的クラブ記録まであと1点に迫った。

    主将はまた、この一戦とリーグ戦全体の難しさについても見解を示した。「後半は時間帯によって、自分たちが勝ち点3をすべて取れると感じていた。パスをつなげられた時は、ボールを持っていても落ち着いていたし、相手の最初のラインを突破することもできた。相手のゴールで、オープンプレーからやられてしまったあとも、いつものように攻め続け、勝ち点1をもたらすゴールを奪えた。あの後半の感触としては、自分たちは勝てたはずの試合だった。

    「ラ・リーガは本当に厳しい。自分たちは長い年月を経て戻ってきた昇格組だ。とてもいいスカッドがあると思っている。良いスタートを切ったが、どの試合でも戦わなければならない。ヘタフェに来るのは決して簡単ではない。彼らはよく戦うし、崩すのが難しい。スタートには満足しているが、今日は勝利を持ち帰りたかった」

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  • imago-sport-1083277263.jpgZUMA Press Wire

    歴史的な得点記録を追う

    37歳の点取り屋は現在、デポルティボの歴史においてシーズン序盤の最高記録として残るパンディアーニの6得点に並ぶまで、あと1点に迫っている。このFWの決定力は、新参チームが貴重な勝ち点を積み上げ、トップリーグでの地位を固めるうえで引き続き不可欠だ。アントニオ・イダルゴ監督率いるチームは、9月16日水曜日の第6節でセビージャをホームに迎え、その安定感が再び厳しく試される。

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