ZUMA Press Wire
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ピエール・エメリク・オーバメヤン、ラ・リーガ5試合連続得点でデポルティボ主将から「ワールドクラスのスター」と称賛される
FWが連続得点記録を伸ばす
ラモン・テラッツの先制点でビハインドを負ったアウェーのチームは、78分にイェレマイ・エルナンデスのクロスをオーバメヤンが的確なヘディングで合わせて同点に追いついた。ヘタフェでのこの同点弾により、昇格組は今季開幕からの無敗スタートを維持した。この重要な貢献により、多産なFWの今季ここまでの成績は、チームがリーグ戦で挙げた9得点のうち5ゴール2アシストとなった。
- AgenciaLOF
主将、ベテランFWを称賛
そのゴールにより、このストライカーは2009年のズラタン・イブラヒモビッチ以来、ラ・リーガのシーズン開幕から最初の5試合連続で得点を記録した初の選手となった。
チームメートのセンセーショナルな好調ぶりについて振り返ったナバーロは、『Movistar Plus』の取材に対し、賛辞を惜しまなかった。「オーバメヤンはワールドクラスのスターだ。彼がどれほどのレベルの選手かは誰もが知っている。今の好調ぶりは見事だ。
「彼ができるだけ多くゴールを決められるように僕たちも助けているし、その勢いを最大限に生かそうとしている。毎試合得点してくれればいいね。彼の加入をとても嬉しく思っている。トップレベルの選手で、僕たちに本当に多くのものをもたらしてくれる。
「身体能力は並外れている。まさにアスリートの体だ。たゆまずトレーニングしている。彼のトレーニングを見ることは、すべての若い選手にとって手本になる。初日から印象的だったし、僕たちは彼がいることをただ楽しめばいいだけだ」
ナバーロ、逃した勝利を悔やむ
この見事な節目により、このFWはガリシアのクラブ史上、シーズン序盤の最多得点スタートにおけるワルテル・パンディアーニの歴史的クラブ記録まであと1点に迫った。
主将はまた、この一戦とリーグ戦全体の難しさについても見解を示した。「後半は時間帯によって、自分たちが勝ち点3をすべて取れると感じていた。パスをつなげられた時は、ボールを持っていても落ち着いていたし、相手の最初のラインを突破することもできた。相手のゴールで、オープンプレーからやられてしまったあとも、いつものように攻め続け、勝ち点1をもたらすゴールを奪えた。あの後半の感触としては、自分たちは勝てたはずの試合だった。
「ラ・リーガは本当に厳しい。自分たちは長い年月を経て戻ってきた昇格組だ。とてもいいスカッドがあると思っている。良いスタートを切ったが、どの試合でも戦わなければならない。ヘタフェに来るのは決して簡単ではない。彼らはよく戦うし、崩すのが難しい。スタートには満足しているが、今日は勝利を持ち帰りたかった」
- ZUMA Press Wire
歴史的な得点記録を追う
37歳の点取り屋は現在、デポルティボの歴史においてシーズン序盤の最高記録として残るパンディアーニの6得点に並ぶまで、あと1点に迫っている。このFWの決定力は、新参チームが貴重な勝ち点を積み上げ、トップリーグでの地位を固めるうえで引き続き不可欠だ。アントニオ・イダルゴ監督率いるチームは、9月16日水曜日の第6節でセビージャをホームに迎え、その安定感が再び厳しく試される。
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