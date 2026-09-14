そのゴールにより、このストライカーは2009年のズラタン・イブラヒモビッチ以来、ラ・リーガのシーズン開幕から最初の5試合連続で得点を記録した初の選手となった。

チームメートのセンセーショナルな好調ぶりについて振り返ったナバーロは、『Movistar Plus』の取材に対し、賛辞を惜しまなかった。「オーバメヤンはワールドクラスのスターだ。彼がどれほどのレベルの選手かは誰もが知っている。今の好調ぶりは見事だ。

「彼ができるだけ多くゴールを決められるように僕たちも助けているし、その勢いを最大限に生かそうとしている。毎試合得点してくれればいいね。彼の加入をとても嬉しく思っている。トップレベルの選手で、僕たちに本当に多くのものをもたらしてくれる。

「身体能力は並外れている。まさにアスリートの体だ。たゆまずトレーニングしている。彼のトレーニングを見ることは、すべての若い選手にとって手本になる。初日から印象的だったし、僕たちは彼がいることをただ楽しめばいいだけだ」