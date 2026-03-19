Getty Images Sport
翻訳者：
ピエロ・ヒンカピー、マンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝を前にプレミアリーグ優勝争いについて言及
銀食器が主役となる
ミケル・アルテタ監督率いるチームは、プレミアリーグ首位でマンチェスター・シティに9ポイントという圧倒的なリードを築いたまま、ウェンブリーへ向かう。専門家たちは、日曜日の勝利が最大のライバルに決定的な心理的打撃を与えると指摘しているが、アーセナル陣営の雰囲気はあくまでプロフェッショナルなものだ。
北ロンドンのクラブは現在、史上初の4冠達成という歴史的な挑戦を両立させている。火曜日の夜、バイエル・レバークーゼンを2-0で完封し、2戦合計3-1でチャンピオンズリーグ準々決勝進出を決めたことで、チームの勢いはさらに高まった。
- Getty Images
ヒンカピーの臨床評価
ナショナル・スタジアムでの結果がリーグ戦の流れを変えるかどうか尋ねられた際、ヒンカピーは目の前の課題に集中し続けた。このディフェンダーは、チームがウェンブリーでの90分間の試合以外を見据えていないと断言した。
「非常に厳しい試合になるだろう」と彼はESPNの取材に語った。「我々は勝利に全力を注いでいるが、タイトルを獲得するためには懸命に努力しなければならない。我々は決勝戦に全力を注いでいる。これは極めて重要な決勝戦だ。最高の状態で決勝に臨み、タイトルを獲得するために、徹底的にトレーニングを積んでいく。それが最も重要なことだ」
ほろ苦い欧州での歩み
バイエル・レバークーゼンとの週半ばの試合での勝利は、同クラブからアーセナルに移籍したヒンカピエにとって、個人的な意味合いの大きいものだった。かつてのチームメイトを破ることは感情的な壁となったが、彼は今シーズンを通じてアーセナルの守備陣で見せてきたのと同じ冷静さをもって、その壁を乗り越えた。
この勝利を振り返り、ヒンカピーは次のように語った。「所属するクラブで準々決勝進出を決められたことは本当に嬉しいが、対戦相手が古巣だったため、少し寂しい気持ちもある。これがサッカーというものだ。本当に幸せだ。」
- Getty Images Sport
究極のシーズンを追い求めて
アーセナルはリーグ戦で4連勝を飾り、プレミアリーグの首位を独走している。日曜日のマンチェスター・シティとの重要な一戦を終えた後、ガナーズはFAカップ準々決勝でサウサンプトンと対戦し、続いてチャンピオンズリーグでスポルティングCPと激突する。
広告