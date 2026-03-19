ピエロ・ヒンカピー、マンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝を前にプレミアリーグ優勝争いについて言及

ミケル・アルテタ監督率いるチームは、プレミアリーグ首位でマンチェスター・シティに9ポイントという圧倒的なリードを築いたまま、ウェンブリーへ向かう。専門家たちは、日曜日の勝利が最大のライバルに決定的な心理的打撃を与えると指摘しているが、アーセナル陣営の雰囲気はあくまでプロフェッショナルなものだ。

北ロンドンのクラブは現在、史上初の4冠達成という歴史的な挑戦を両立させている。火曜日の夜、バイエル・レバークーゼンを2-0で完封し、2戦合計3-1でチャンピオンズリーグ準々決勝進出を決めたことで、チームの勢いはさらに高まった。