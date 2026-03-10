Goal.com
Piero Hincapie Myles Lewis-Skelly Arsenal GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

翻訳者：

ピエロ・ヒンカピーはすでにアーセナルのカルトヒーローだ。ではマイルズ・ルイス＝スケリーはガナーズの未来にどう位置づけられるのか？

アーセナルは2025年夏の移籍市場において、勝者と見なされるクラブの一つとして浮上した。スター選手の獲得において、プレミアリーグ王者リヴァプールと直接対決したわけではないが、今シーズン再び負傷者続出の危機に陥った場合でも、その打撃を最小限に抑えられるだけの質の高い選手層を十分に確保した。2024-25シーズンの戦績が低迷した主な要因は、主力11人以外の戦力不足にあった。

移籍期間も最終週を迎え、アーセナルは移籍市場での動きを終えたかに見えた。ケパ・アリサバラガ、マーティン・ズビメンディ、クリスチャン・ノルガード、ノニ・マドゥエケ、クリスティアン・モスケラ、ヴィクトル・ギョケレス、エベレチ・エゼが、追加条件を除いて総額 2 億 5000 万ポンド（3 億 3400 万ドル）で加入した。 しかし、締め切り日が近づくと、新スポーツディレクターのアンドレア・ベルタとミケル・アルテタ監督は、もう 1 人のターゲットを念頭に置いていました。

バイエル・レバークーゼンのピエロ・ヒンカピーは、センターバック、左サイドバック、さらにはウイングバックもこなせる選手で、トッテナムと一時的に関連付けられていたが、それほど遠くない過去には、リバプールやアトレティコ・マドリードも彼に関心を示していたという噂もあった。アーセナルは、ディフェンスの層をさらに厚くする必要があると感じ、この争奪戦に名乗りを上げ、ローン移籍から完全移籍へのオプション付き契約に合意した。

今、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でレバークーゼンと対戦する前夜、アーセナルがエクアドル代表選手の契約に盛り込まれた4500万ポンド（約6000万ドル）の買い取り条項を発動すると報じられている。取引に直接関わる全ての関係者は勝者となるが、その一方で影響を受ける者、すなわちアカデミー出身でファンから愛されるマイルズ・ルイス＝スケリーはどうなるのだろうか？

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ブレイクアウト

    2024-25シーズンのアーセナルは負傷者続出で、シーズンはほぼ台無しとなった。それでもプレミアリーグ2位、2009年以来となるチャンピオンズリーグ準決勝進出は果たしたが、チームとしての成果はそれだけであった。

    しかし選手個人としては、ルイス＝スケリーがトップチーム選手として台頭したことが大きな成功だった。マンチェスター・シティ戦（2-2）でのデビュー戦でピッチに立つ前に警告を受けたことで、アーセナルファンの間でちょっとした英雄となった。彼はゴールキーパーのデビッド・ラヤに時間を稼ぐよう指示したとされる。この件でアーリング・ハーランドが「あのティーンエイジャーは一体誰だ？」と尋ねたほどだ。

    2024年12月までに、ルイス＝スケリーは控え選手から左サイドバックのレギュラーへと成長した。夏の補強リッカルド・カラフィオーリは故障続きで、アルテタ監督もアレクサンドル・ジンチェンコの不安定なコンディションに嫌気がさしていた。ルイス＝スケリーは主力として定着し、トップチーム昇格初年度で39試合に出場した。

    その過程には印象的な瞬間もあった。マンチェスター・シティとの逆対戦では5-1の大勝を収め、ルイス＝スケリーはハーランドの禅のようなゴールセレブレーションを真似した。また、チャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードを2試合合計で破った際、彼は両チームを通じて最も優れた選手の一人だった。イングランド代表にも急遽招集され、スリーライオンズデビュー戦で得点した史上最年少選手となった。

  • Riccardo Calafiori Piero HincapieGetty Images

    階層構造の低下

    ルイス＝スケリーの2025-26シーズンの物語は、成功とは程遠いものだった。プレミアリーグではわずか2試合の先発出場に留まり、2026年にはわずか33分間の出場に過ぎず、主にアーセナルの他の3つの大会で起用されていた。

    アルテタ監督はシーズン前半、カラフィオーリを左サイドバックの第一選択肢として起用した。これは2024-25シーズンの当初計画だったが、カラフィオーリが相次ぐ負傷で離脱したため変更を余儀なくされた。

    「彼は非常に安定したプレーを見せ、いくつかの大きな活躍もしている。守備面でも我々の戦術に大きく貢献している。ポジションと脅威性で攻撃面でも多くのものを与えてくれる。相手陣営に混乱を引き起こし続けている」とアルテタ監督は11月にカラフィオーリについて語った。

    しかしこのイタリア人選手はここ数ヶ月で再び治療室とピッチを行き来する状態となり、左サイドバックのポジションに再び空きが生じた。今回はヒンカピエがその座を勝ち取った。

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    「圧倒的に優位」

    アーセナルファンを知る者なら、ヒンカピーが最近好調だと聞けば、その理由がわかるだろう。多くの人がこのエクアドル人選手について「闘志がみなぎっている」と評し、また「バカみたいに集中している。時々バカなことをするけど、常に集中しているからだ」と断言する者もいる。要するにそういうことだ。

    要するに、ヒンカピーはアルテタ体制下で台頭した新世代のアーセナル選手を体現している。技術力と身体的な攻撃性、そして強靭な精神力を兼ね備えた選手だ。

    「彼はチームと過ごす時間が少し増えた。おそらく身体的にもはるかに良い状態にある一連の試合を経験した。守備面では極めて支配的な働きを見せている」とアルテタ監督は最近ヒンカピーについて語った。

    「攻撃面での要求も、セットプレーや我々のゲームモデルに関連するあらゆる要素を、以前よりはるかに理解している。選手たちからも非常に好かれている。彼とのやり取りや反応を見れば明らかだ。彼がそれを示していることに、私は非常に満足している」

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-GERMAN-CUP-LEVERKUSEN-CELEBRATIONAFP

    巡り巡っての瞬間

    UEFAがレンタル選手の本拠クラブ戦出場に関する規則を緩和したため、ヒンカピーは水曜日のレバークーゼン戦に出場可能となった。2024年にレバークーゼンの初のブンデスリーガ優勝に貢献したバイアレーナへの復帰戦となる今回は、非常に感慨深いものとなるだろう。

    「バイエル04での時間は、サッカー選手としてだけでなく、多くのものを与えてくれた。レバークーゼンで自信と成熟度を育み、努力と献身で何が可能かを学んだ」と、昨夏の退団時にヒンカピーは語った。「バイエル04のスタッフとファンの皆様の支援を決して忘れない。クラブの今後のさらなる成功を心から願っている」

    一方、スポーツディレクターのシモン・ロルフェスはこの選手を称賛し、ヒンカピエが成し遂げたこと、そして彼が体現する姿勢こそがレバークーゼンが敬うべきものであると語った。

    「ピエロ・ヒンカピーは、卓越した才能を持つ若手選手を育成し、我々の目標達成に貢献できるプロ選手へと成長させると同時に、クラブと代表チームの両方で世界の頂点に立たせるという我々の理念の模範例だ」とロルフェス氏は語った。「ピエロもこの道を成功裏に歩んできたが、彼は今、新たな環境で自らを証明したいと考えている。 レバークーゼンでの非常に充実した時間を振り返り、胸を痛めつつも、彼の今後の活躍を心より願っています」

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    クラブレベルでプレーしなければならない

    ヒンカピーが古巣クラブからの賛辞の嵐を受ける準備を進める中、ルイス＝スケリーにとっては奇妙な時期だろう。少年時代を過ごしたチームが4冠を達成する可能性もあるが、彼はこれまでの戦いでほとんど影響力を発揮できていない。ワールドカップまであと3ヶ月、イングランド代表入りへの望みは急速に薄れつつある。スリーライオンズの将来の要として台頭してからわずか1年後のことだ。

    トーマス・トゥヘルは昨年10月、ルイス＝スケリーがイングランド代表から外れる1カ月前に公の場で警告を発した。「キャンプで模範的な選手であるだけでは、1年間を通じて十分とは言えない。彼はキャンプでは非常に優れた選手であり、チームメイトとしても素晴らしかった。だがキャンプで良いチームメイトであることが、1年間我々と共にいるための条件とは限らない。クラブレベルで定期的に結果を出さねばならない」

    前回のキャンプでは評価を得た。我々は彼のキャリアを加速させた以上、彼をケアし選出する責任があると確信していた。昨季招集した以上、それが我々の責務だ。だからこの方針を貫いた。彼は非常に成功したキャンプの一員となったため、その報酬を得た。だが覚えておいてほしい、セルビア戦では20人の代表メンバーに選ばれていなかったことを。

    「それでも、彼がメンバー外であったにもかかわらず、その姿勢は傑出していた。 トレーニングへの取り組み、姿勢、ピッチ上の選手たちを鼓舞し支える態度は最高レベルだった。同じメンバーを維持するという今回の決断の恩恵を受ける選手の一人だが、今後1ヶ月の[アーセナルでの]パフォーマンスが重要な要素となる。また、キャンプが近接していること、[前回のキャンプが]3週間前だったことも彼にとって有利だ。」

    トゥヘル監督に外された後、アルテタ監督は支援のメッセージを送った。「彼の年齢と、これまでに成し遂げたことを考えれば、彼はただただ驚くべき存在だ。だから、今自分に起きている（悪い）瞬間だけを見てはいけない。それは正しい理由があって起きているのかもしれないし、今はその理由が見えないだけかもしれない」と語り、その後ルイス＝スケリーの出場時間をさらに制限する措置を取った。

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    まだ希望はあるのか？

    アルテタ監督のメッセージの真意は、ルイス＝スケリーがデビューシーズンほど頻繁に出場する必要性を感じてプレッシャーを抱えるべきではないということかもしれない。 アーセナルの深刻な負傷者問題が原因で、あれほどの出場機会を得たのは稀なケースだったのかもしれない。長期的な視点で見れば、成長は直線的ではない。特にアーセナルのようなクラブでは、自クラブ育成の選手をトップレベルで起用することを誇りとしているのだから、ルイス＝スケリーがプレーする時間は十分にある。

    今シーズン前半、ルイス＝スケリーがアシスタントコーチのガブリエル・ハインツェ（元アルゼンチン代表・マンチェスター・ユナイテッド左サイドバック）と緊密に連携し、クロスや攻撃エリアへの最適な進入方法など、自身のプレーの様々な側面を磨いていると報じられた。しかし、彼が再び戦列に戻るための別の可能性も存在する。

    アーセナルのアカデミー出身であるルイス＝スケリーは、ダイナミックなミッドフィルダーだった。ドリブルで相手をかわし、機会があれば自らピッチを駆け上がってボールを前進させることを好んだ。現在のトップチームでは、ズビメンディ（1位）とデクラン・ライス（3位）が今シーズンのアーセナル選手中、出場時間トップ3にランクインしており、両者とも既に3,000分を超えている。 楽観的に見れば彼らは休息を必要としているが、悲観論者は「重傷リスクが最も高い選手たち」と指摘するだろう。いずれにせよ、ルイス＝スケリーにとって道が開ける可能性はある。

    9月まで20歳の誕生日を迎えないルイス＝スケリーには時間がある。たとえ今夏のワールドカップ代表入りを逃すとしても、慌てるには早すぎる。イングランド代表としてプレーする機会は今後も訪れる。キャリアのこの段階で、それが彼の主な懸念事項であるべきではない。

    ルイス＝スケリーとヒンカピーが同じアーセナルのチーム、あるいは同じスタメンで共存できない理由はない。彼らは共に歴史を刻むことができるのだ。

