ピエロ・ヒンカピーはすでにアーセナルのカルトヒーローだ。ではマイルズ・ルイス＝スケリーはガナーズの未来にどう位置づけられるのか？

2024-25シーズンのアーセナルは負傷者続出で、シーズンはほぼ台無しとなった。それでもプレミアリーグ2位、2009年以来となるチャンピオンズリーグ準決勝進出は果たしたが、チームとしての成果はそれだけであった。

しかし選手個人としては、ルイス＝スケリーがトップチーム選手として台頭したことが大きな成功だった。マンチェスター・シティ戦（2-2）でのデビュー戦でピッチに立つ前に警告を受けたことで、アーセナルファンの間でちょっとした英雄となった。彼はゴールキーパーのデビッド・ラヤに時間を稼ぐよう指示したとされる。この件でアーリング・ハーランドが「あのティーンエイジャーは一体誰だ？」と尋ねたほどだ。

2024年12月までに、ルイス＝スケリーは控え選手から左サイドバックのレギュラーへと成長した。夏の補強リッカルド・カラフィオーリは故障続きで、アルテタ監督もアレクサンドル・ジンチェンコの不安定なコンディションに嫌気がさしていた。ルイス＝スケリーは主力として定着し、トップチーム昇格初年度で39試合に出場した。

その過程には印象的な瞬間もあった。マンチェスター・シティとの逆対戦では5-1の大勝を収め、ルイス＝スケリーはハーランドの禅のようなゴールセレブレーションを真似した。また、チャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードを2試合合計で破った際、彼は両チームを通じて最も優れた選手の一人だった。イングランド代表にも急遽招集され、スリーライオンズデビュー戦で得点した史上最年少選手となった。