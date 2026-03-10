ピエロ・ヒンカピーはすでにアーセナルのカルトヒーローだ。ではマイルズ・ルイス＝スケリーはガナーズの未来にどう位置づけられるのか？

移籍期間も最終週を迎え、アーセナルは移籍市場での動きを終えたかに見えた。ケパ・アリサバラガ、マーティン・ズビメンディ、クリスチャン・ノルガード、ノニ・マドゥエケ、クリスティアン・モスケラ、ヴィクトル・ギョケレス、エベレチ・エゼが、追加条件を除いて総額 2 億 5000 万ポンド（3 億 3400 万ドル）で加入した。 しかし、締め切り日が近づくと、新スポーツディレクターのアンドレア・ベルタとミケル・アルテタ監督は、もう 1 人のターゲットを念頭に置いていました。
バイエル・レバークーゼンのピエロ・ヒンカピーは、センターバック、左サイドバック、さらにはウイングバックもこなせる選手で、トッテナムと一時的に関連付けられていたが、それほど遠くない過去には、リバプールやアトレティコ・マドリードも彼に関心を示していたという噂もあった。アーセナルは、ディフェンスの層をさらに厚くする必要があると感じ、この争奪戦に名乗りを上げ、ローン移籍から完全移籍へのオプション付き契約に合意した。
今、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でレバークーゼンと対戦する前夜、アーセナルがエクアドル代表選手の契約に盛り込まれた4500万ポンド（約6000万ドル）の買い取り条項を発動すると報じられている。取引に直接関わる全ての関係者は勝者となるが、その一方で影響を受ける者、すなわちアカデミー出身でファンから愛されるマイルズ・ルイス＝スケリーはどうなるのだろうか？