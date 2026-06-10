一人は加入、もう一人は退団。セリエAに新戦力として加わる可能性があるのは、AZアルクマールと2028年まで契約を結ぶ23歳DFピア・クープマイナーズだ。一方、元アタランタのテウンはユヴェントスで期待に応えられず、放出リストに載っている。 イタリア移籍を希望する「クープ」とは、2000年生まれのMF兼CBでテウンの弟、ピールだ。AZアルクマールとの契約は2028年までで、ボローニャが獲得を検討している。 イタリアーノ監督の後任にテデスコ監督を迎えたボローニャは、W杯後にスイス代表フレウラーを失う可能性があり、その穴埋めを急ぐ。 ピアは兄と同じ2009年にAZに加入し、昨季はキャプテンマークを巻いてオランダカップ制覇に貢献。市場価値は約1200万ユーロで、ボローニャはユトレヒトから復帰したイェスパー・カールソンを取引に組み込む案も検討している。
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ピア・コープマイナーズはイタリアへ？ 弟テウンはユヴェントスを退団
KOOP、ユヴェントスからトルコへ？
ユヴェントスで存在感を示せていないテウン・クープマイナーズがイタリアを去る可能性がある。アタランタから6000万ユーロ超で移籍以来89試合7得点だが、直近2得点は2月のCLガラタサライ戦だった。 ユベントスではモッタ、トゥドール、スパレッティ各体制下でもMF nor CBとして定着できず、売却損を避けるには3000万ユーロでの移籍が必要だ。ガラタサライとフェネルバフチェが関心を示しており、プレミアリーグ移籍は難しい。