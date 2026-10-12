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ピアーズ・モーガン、生放送でジェイミー・キャラガーを「駄々っ子」呼ばわり。クリスティアーノ・ロナウドをめぐる激しい確執を再燃させる
モーガン、テレビ番組で確執を再燃させる
報道元の『ミラー』によると、ピアーズ・モーガンが自身の番組『フットボール・アンセンサード』でジェイミー・キャラガーを批判したことで、続いていた対立が再燃した。
この口論はもともとSNS上で始まった。キャラガーはモーガンとリオ・ファーディナンドを激しく批判した。ポルトガル代表での物議を醸す行動を受けても、2人がロナウドを揺るぎなく擁護したためだ。モーガンは口論をそのまま終わらせず、同僚のサイモン・ジョーダンとともに番組内でこの話題を持ち出し、ロナウドが絡む過去の一件をめぐってキャラガーを揶揄した。
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辛辣な「大きな赤ん坊」発言
モーガンは自身の番組で、ロナウドが『スカイスポーツ』でキャラガーを完全に無視した場面を視聴者に改めて紹介した。
モーガンはこの解説者について、こう語った。「週末、ジェイミー・キャラガーとちょっとした言い争いになった。キャラガーが、リオ・ファーディナンドと私によるクリスティアーノ・ロナウドの擁護は、彼の友人だからという理由で見ていて恥ずかしいものだったと言ったのが発端だ。覚えているかもしれないが、キャラガーは『スカイ』の生放送でロナウドに相手にされず、存在すら認めてもらえなかった。だから、この件であんなに子どもじみた態度を取っているのかもしれない」
SNS上で侮辱の応酬
放送中の激しい批判に先立ち、両者はSNS上で厳しい応酬を繰り広げていた。モーガンは、キャラガーがルイス・スアレスの人種差別的暴言をめぐる事件の後に同選手を支持していたことを挙げ、二重基準だと非難。さらに、キャラガーの悪名高い唾吐き騒動にも言及した。
キャラガーもすぐさま反撃し、モーガンはロナウドへの再インタビューにすっかり執着しているごますりだと非難した。また、モーガンがかつてロナウドを「甘やかされたガキ」と評した新聞の古いコラムを共有し、その偽善ぶりを指摘した。
- AFP
対立する2人は今後どうなる？
どちらも引く気がないため、この公然の対立は今後もSNS上で続きそうだ。ファンは、テレビ番組での今回の皮肉にキャラガーが直接反論するかどうかを注視するだろう。一方、ロナウドはピッチ上でのプレーに専念しており、直近ではキャリア通算981ゴール目を記録した。AFCチャンピオンズリーグエリートのネフチ・ファルゴナ戦で、アル・ナスルの一員として挙げたゴールだ。
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