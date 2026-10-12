モーガンは自身の番組で、ロナウドが『スカイスポーツ』でキャラガーを完全に無視した場面を視聴者に改めて紹介した。

モーガンはこの解説者について、こう語った。「週末、ジェイミー・キャラガーとちょっとした言い争いになった。キャラガーが、リオ・ファーディナンドと私によるクリスティアーノ・ロナウドの擁護は、彼の友人だからという理由で見ていて恥ずかしいものだったと言ったのが発端だ。覚えているかもしれないが、キャラガーは『スカイ』の生放送でロナウドに相手にされず、存在すら認めてもらえなかった。だから、この件であんなに子どもじみた態度を取っているのかもしれない」