AFP
翻訳者：
「ビールを楽しんで、順位表は見ないで！」ブライトンが5ゴールの圧巻の戦いでクリスタル・パレスを圧倒、ファビアン・ヒュルツェラー監督がファンに送った粋なメッセージ
M23ダービーでブライトンが大暴れ
ブライトンは日曜日、容赦ない戦いぶりでクリスタル・パレスを5-0で圧倒した。開始10分足らずでアウェーの相手を突き放し、早々に3-0と大きくリード。ジェイディー・カンヴォットのオウンゴールで大量得点の口火を切ると、ディエゴ・ゴメスがハーフウェーラインからの見事な一撃で主役となった。試合開始からわずか7分でのことだった。
慌ただしい立ち上がりを締めくくる3点目はヤシン・アヤリが決めた。後半にはハラランポス・コストゥラスとジャック・ヒンシェルウッドも得点し、記憶に残るダービーでの勝利を完成させた。この圧勝でブライトンは一時リーグ2位に浮上したが、その後アーセナルがノッティンガム・フォレストに1-0で勝利したため、南海岸のクラブは3位に後退した。
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順位表ではなく、パフォーマンスに目を向ける
21点満点中16点という好成績を収めているものの、ヒュルツェラー監督はファンに、浮かれすぎず今を楽しんでほしいと考えている。宿敵とのダービーに勝利した喜びに浸り、ひとときサッカーから離れて祝うことの大切さを強調した。
「ファンは順位表を見ないでほしい」とヒュルツェラー監督は語った。「今夜は携帯電話を見ずに楽しんで、ビールでも、それ以外のものでも味わい、ブライトンのチームカラーを身に着けることを楽しんでほしい」
「私も今は順位表を見ていない。もちろん、良い結果も悪い結果も常に評価につながる。だが結局、我々が集中すべきなのは自分たちのパフォーマンスだ。それだけが自分たちでコントロールできることであり、我々はそういう姿勢で取り組んでいる」
ヒュルツェラー監督は自身の指導方針についても説明し、過密日程を控えるブライトンにとって、継続的な改善が最優先だと述べた。「私がここに来てから、好調なときも不調なときも、常にパフォーマンスに集中してきた」と説明した。「パフォーマンスに目を向ける一番の理由は、選手を成長させ、クラブとしても成長したいからだ。だから今は順位表を見るときではない。今すべきなのは試合を見返し、改善に努め、しっかり回復することだ。木曜日には次の挑戦が待っているからね」
セージが謝罪、クリスタル・パレスは崩壊
クリスタル・パレスは7試合で勝ち点わずか7にとどまり、リーグ順位表は厳しい現状を示している。ピエール・サージュ監督は屈辱的な敗戦とチームの崩れ方について、全責任を認めた。
「今日、何が起きたのか分からない」とサージュ監督は認めた。「ファンに謝りたい。このクラブを相手にプレーするという仕事をしていながら、こんな姿を見せるのは普通ではない。私たちは期待していたレベルに達していない。ファンにとってどれほど重要なことか分かっているだけに、本当に申し訳なく思う。だが、今日は力を発揮できなかった。それは私たちにとっても本当に重要なことだ。チームがどのような状況でプレーしているのか、理解できていなかったと思う」
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欧州の夜と国内で待ち受ける厳しい試練
ブライトンは今後数週間、複数の大会で過密日程に臨む。まずは欧州での戦いに目を向け、木曜日にカンファレンスリーグでチェコのヤブロネツと対戦する。
欧州での試合を終えると、ヒュルツェラー監督率いるブライトンは来週末、リヴァプールとの対戦に向けてアンフィールドへ乗り込む。その後は首位マンチェスター・シティとの2連戦で、厳しい10月を締めくくる。エンツォ・マレスカ監督率いるチームとFAカップ、プレミアリーグの両方で対戦する。
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