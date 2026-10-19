21点満点中16点という好成績を収めているものの、ヒュルツェラー監督はファンに、浮かれすぎず今を楽しんでほしいと考えている。宿敵とのダービーに勝利した喜びに浸り、ひとときサッカーから離れて祝うことの大切さを強調した。

「ファンは順位表を見ないでほしい」とヒュルツェラー監督は語った。「今夜は携帯電話を見ずに楽しんで、ビールでも、それ以外のものでも味わい、ブライトンのチームカラーを身に着けることを楽しんでほしい」

「私も今は順位表を見ていない。もちろん、良い結果も悪い結果も常に評価につながる。だが結局、我々が集中すべきなのは自分たちのパフォーマンスだ。それだけが自分たちでコントロールできることであり、我々はそういう姿勢で取り組んでいる」

ヒュルツェラー監督は自身の指導方針についても説明し、過密日程を控えるブライトンにとって、継続的な改善が最優先だと述べた。「私がここに来てから、好調なときも不調なときも、常にパフォーマンスに集中してきた」と説明した。「パフォーマンスに目を向ける一番の理由は、選手を成長させ、クラブとしても成長したいからだ。だから今は順位表を見るときではない。今すべきなのは試合を見返し、改善に努め、しっかり回復することだ。木曜日には次の挑戦が待っているからね」