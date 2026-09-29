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ビンチェンツォ・モンテッラ、トルコがイタリアに大敗も辞任要求を拒否
モンテッラがブルサでの敵意に言及
ブルサのティムサー・アレーナの雰囲気は、トルコがイタリアに痛い敗戦を喫したことで険悪なものへと変わった。アウェーのイタリアが30分を迎える前に3点のリードを奪うと、いら立ったホームサポーターは指揮官の辞任を求めるチャントを始めた。こうしたはっきりとした不満の声は、代表チームを巡る最近の楽観ムードとは対照的だったが、イタリア人指揮官はスタンドからの圧力が強まる中でも、このプロジェクトへのコミットメントを揺るがせていない。
試合後の対応の場で自身の退任を求める声について問われたモンテッラ監督は、自らの立場に強気な姿勢を示した。「辞任？ 私はまったく去ることを考えていない。選手たちの支えを感じているし、興味深いオファーがあった時でさえ退くことは想像しなかった。私たちは一緒にここまで来たし、続けていく意欲がある」と、指揮官は『Sky Sport Italia』に語った。
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ファンの反発からチームを擁護する
トルコのファンの怒りを買ったのは監督だけではなかった。GKアルタイ・バユンドゥルを含む複数の選手が名指しで批判の対象となった。モンテッラ監督は、特定の選手に向けられたこうした辛辣な反応を見るのはつらかったと認め、とりわけここ数年でチームが遂げてきた進歩を踏まえればなおさらだとした。そして、強豪相手の1試合の不本意な結果だけに感情的に反応するのではなく、サポーターには冷静さと謙虚さを保つよう求めた。
「ブーイングか？ ミスをしたアルタイに向けられたものは私もつらかった。私も、チームも、周囲も、もう少し謙虚である必要がある。そういう空気は理解しているが、大事なのは感情に流されすぎないことだ。私はバランスを欠いてはいない。そして、観客がチームに逆風となる中でも見せた反応を誇りに思っている」とモンテッラ監督は語った。さらに、グループを守る姿勢を強調し、こう付け加えた。「この3年間で彼らが示してきたものを考えれば、こんな扱いを受けるべきではない」
悲惨な前半の立ち上がりを分析する
試合の立ち上がりにおけるトルコのパフォーマンスはミスが多く、戦術的規律も欠いており、その結果、イタリアが試合を完全に支配することを許した。モンテッラ監督は、現代の国際試合日程がもたらす肉体的、精神的な負担が、この出足の鈍さの主因だと指摘した。3日間で2試合という日程の中で強度を維持できないことは、欧州の強豪国との差を縮めようとする同監督の発展途上のチームにとって、依然として大きな壁となっている。
技術面での問題について率直に評価したモンテッラ監督は、次のように述べた。「最初の30分は忘れるべきだ。このレベルで3日おきにプレーするには、私たちにはない習慣が必要になる。これは精神面でも肉体面でも回復の問題だ。相手はアプローチの面で私たちを上回っていたが、私たちは連動して走ることができず、自信も失ってしまった」
- AFP
ネーションズリーグでの苦戦が続く
4-1というスコアは、トルコが格上の相手と対戦した際の守備の安定性に関する懸念が高まっていることを浮き彫りにしている。イタリアはグループでの勢いを維持する圧勝を喜んだ一方、トルコはなぜブルサでこれほど簡単に突破を許したのかを検証しなければならない。この結果により、ファンの信頼回復を目指すモンテッラには、次節までに取り組むべき戦術的課題が数多く残された。ネーションズリーグの順位表もより厳しいものとなる中、今後の試合は、モンテッラが批判を封じ、自身のチームがこの高いレベルの国際サッカーでも十分に戦えることを示す上で極めて重要となる。
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