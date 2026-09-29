トルコのファンの怒りを買ったのは監督だけではなかった。GKアルタイ・バユンドゥルを含む複数の選手が名指しで批判の対象となった。モンテッラ監督は、特定の選手に向けられたこうした辛辣な反応を見るのはつらかったと認め、とりわけここ数年でチームが遂げてきた進歩を踏まえればなおさらだとした。そして、強豪相手の1試合の不本意な結果だけに感情的に反応するのではなく、サポーターには冷静さと謙虚さを保つよう求めた。

「ブーイングか？ ミスをしたアルタイに向けられたものは私もつらかった。私も、チームも、周囲も、もう少し謙虚である必要がある。そういう空気は理解しているが、大事なのは感情に流されすぎないことだ。私はバランスを欠いてはいない。そして、観客がチームに逆風となる中でも見せた反応を誇りに思っている」とモンテッラ監督は語った。さらに、グループを守る姿勢を強調し、こう付け加えた。「この3年間で彼らが示してきたものを考えれば、こんな扱いを受けるべきではない」