ガレス・ベイルが引退して3年。2023年にレアル・マドリードやトッテナムでプレーした元選手は現役生活を終えた。 現在36歳の彼はサッカーを別の視点で捉え、『ザ・アスレティック』のインタビューでモウリーニョのレアル・マドリード復帰や女子サッカーへの投資などについて語った。
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ビル：サッカーはチェスみたいに退屈になった。楽しさはヤマルとレアルの2人のプレーにある。
モウリーニョへの願い
ビル（36歳）はAS紙の取材に、ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード監督復帰についてこう語った。「アンチェロッティのようなベテラン監督のあと、ジョゼがチームに安定をもたらし、全員を一つの方向へ導いてくれることを願っている。 彼は選手にプレッシャーをかけ、最高のパフォーマンスを引き出す。メディアを通じて圧力をかけることもあれば、ハグをすることもある。各選手を理解し、成功に必要な要素を見極める。すでにレアル・マドリードを率いた経験があり、クラブの力学も熟知している。チームを成功に導く計画を立てるだろう」。
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アンチェロッティ…ビッグクラブで成功する秘訣
一方、ベイルはカルロ・アンチェロッティの指導力をこう称賛した。「カルロは人柄が素晴らしい監督だ。心理やプレッシャーを理解し、本当に自分を気にかけてくれる関係を築いてくれる。 出場機会のない選手にも励ましを与え、チームに留まらせる方法を知っている。レアル・マドリードのようなビッグクラブでは、監督としてだけでなく、選手たちのエゴを管理するリーダーでなければならない。だからこそ、彼はトップクラブで成功を収めてきたのだ」
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レアルとロサンゼルス……世界の終わりだ！
引退したウェールズ出身のウイングは、レアル・マドリードと引退したロサンゼルスFCの雰囲気の違いを語った。「アメリカでは落ち込むこともなく、負けても罰がない」。
続けて彼は「レアル・マドリードでは負ければ世界が終わったような騒ぎになる。LAで初めて負けたとき、批判が殺到すると予想したが、実際には敗戦が受け入れられた。結果の影響が小さく、雰囲気が家族的だったからだ。その環境を楽しんだ」と語った。
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ヤマル、フィニシウス、ムバッペ：サッカーの楽しさが欠けている
ピルはサッカーの進化に懸念を示し、現在では楽しさより戦術が優先されていると指摘した。
「過去5年で監督の支配力が強まり、純粋に戦術に焦点が当てられるようになった。サッカーは以前とは異なり、チェスに似たものになり、エキサイティングでなくなった」と語った。
さらに「ムバッペやラミン・ヤマル、ヴィニシウスのような観客を沸かせられる選手は少ない。多くの選手は創造性を発揮する機会すら与えられていない」と語った。
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トッテナムに必要なもの…女子サッカーのプロジェクト
ベイルは古巣トッテナムについて「シーズンが終わりほっとしている。ディ・ゼルビ監督の下で再出発し、夏に適切な補強があれば、3年連続17位は避けられる。特に攻撃陣が強化されれば、 soon 強豪に戻れるはずだ」と語った。
引退後の生活については「9歳からプロとしてプレッシャーを感じながら生きてきたが、少し距離を置いてリフレッシュできた」と語った。 今はまたサッカーを観戦する機会が増えた。息子のアクセルはレアル・マドリードとトッテナムのファンだからね。現役引退に伴う苦い思いを抱くことなく、彼とこの楽しみを分かち合えるのは素晴らしいことだ」。
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最後にベイルは女子サッカーへの投資について語った。「格差を埋め、女子スポーツを発展させ、幼い頃から気軽に始められるようにしたい。女の子にも男の子と同じ機会と条件が与えられるべきだ」。