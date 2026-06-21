ビル：サッカーはチェスみたいに退屈になった。楽しさはヤマルとレアルの2人のプレーにある。

ピルはサッカーの進化に懸念を示し、現在では楽しさより戦術が優先されていると指摘した。

「過去5年で監督の支配力が強まり、純粋に戦術に焦点が当てられるようになった。サッカーは以前とは異なり、チェスに似たものになり、エキサイティングでなくなった」と語った。

さらに「ムバッペやラミン・ヤマル、ヴィニシウスのような観客を沸かせられる選手は少ない。多くの選手は創造性を発揮する機会すら与えられていない」と語った。

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