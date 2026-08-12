ビビアーノがパラティチを称賛「ペッレグリーノはルカ・トーニを思い出させる」

「優れた補強だし、優秀なスポーツディレクターとは売却をうまくやれる人物だということを改めて示している。資金的な余裕があれば、獲得するのは簡単だからね」とビビアーノは付け加えた。「ペッレグリーノの獲得もとても気に入っている」「彼は昨季、典型的な“長身タイプ”ではなく、チームの他の選手とうまく連係してプレーできることを証明した。ポストプレーでも多くの仕事をこなし、味方のために何度も展開していた」





パルマから加入するこのアタッカーについて、ビビアーノは全面的に評価している。「技術的に非常に優れているわけではないが、ゴール前でいい得点を決めるタイプのFWだし、雰囲気としてはルカ・トーニを思い出させるところがある」。