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Goal.com
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Mateo Pellegrino ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ビビアーノがパラティチを称賛「ペッレグリーノはルカ・トーニを思い出させる」

フィオレンティーナ
移籍情報
マテオ・ペレグリーノ

元GKがフィオレンティーナの最新の移籍市場での動きについて語る

元GKのエミリアーノ・ヴィヴィアーノFirenzeViolaのラジオ番組に出演し、フィオレンティーナのスポーツディレクター、ファビオ・パラティチを称賛した。「移籍市場の始まりに、フィオレンティーナがピッコリを1800万ユーロで売れると予想していたと言える人がいるなら、私は誰にでも異を唱える」


  • 「優れた補強だし、優秀なスポーツディレクターとは売却をうまくやれる人物だということを改めて示している。資金的な余裕があれば、獲得するのは簡単だからね」とビビアーノは付け加えた。「ペッレグリーノの獲得もとても気に入っている」「彼は昨季、典型的な“長身タイプ”ではなく、チームの他の選手とうまく連係してプレーできることを証明した。ポストプレーでも多くの仕事をこなし、味方のために何度も展開していた」


    パルマから加入するこのアタッカーについて、ビビアーノは全面的に評価している。「技術的に非常に優れているわけではないが、ゴール前でいい得点を決めるタイプのFWだし、雰囲気としてはルカ・トーニを思い出させるところがある」

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