ビニシウス・ジュニオールがブラジル代表での任務を終えて「疲れた」様子でレアル・マドリードに復帰したことを受け、アルバロ・アルベロアが「友人」であるカルロ・アンチェロッティを皮肉交じりに揶揄した

現在、マドリードはリーガ・エスパニョーラの順位表で首位のバルセロナに4ポイント差をつけられており、残り9試合を残している。中断前の5連勝という好調ぶりを受けて、リーグ最下位付近で残留争いを繰り広げている苦戦中のマジョルカを相手に、この勢いを維持しなければならないというプレッシャーがかかっている。

「リーガには9つの決勝戦が残っている。リーガでもチャンピオンズリーグでも、もはやどの大会においてもミスを犯す余地はない」とアルベロアは付け加えた。「我々はマヨルカのことしか考えていない。非常に難しい試合になるだろうし、現在の状況は私に数え切れないほどの警鐘を鳴らしている。春が来れば、レアル・マドリードは最高のパフォーマンスを発揮する」