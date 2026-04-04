Getty Images Sport
翻訳者：
ビニシウス・ジュニオールがブラジル代表での任務を終えて「疲れた」様子でレアル・マドリードに復帰したことを受け、アルバロ・アルベロアが「友人」であるカルロ・アンチェロッティを皮肉交じりに揶揄した
ヴィニシウスは150分以上プレーした
代表戦期間を経て、ビニシウスのコンディションはレアル・マドリードにとって最大の懸念事項となっている。このウイングはブラジル代表で重要な役割を果たし、フランス戦ではフル出場、クロアチア戦でも67分間プレーした。アルベロアは、同選手がここ最近の過密日程の影響を感じていることを認め、今後のマヨルカ戦への出場可否について語る際、その本音を隠そうとはしなかった。
- Getty Images
アルベロア、アンチェロッティのローテーションに疑問を呈する
記者会見で、アルベロアはアンチェロッティがこのスター選手の負担管理を行った方法について、ほのめかすような批判を述べた。「彼は疲れている。なぜなら、僕の友人であるカルロが彼に十分な休息を与えていないからだ。それは当然のことだ」と、アルベロアは記者会見で記者団に語った。 「レアル・マドリードとブラジル代表での負担は計り知れない。ヴィニシウスは試合の過密スケジュールに追われている。彼は一日も休むことなく走り続けてきた。今日は彼の状態を見てから判断するつもりだ」
ミリアトが優勝争いに弾みをつける
エデル・ミリタオの怪我の状況に関して、さらなる朗報が入った。このブラジル人DFは、中断期間中にトレーニングに復帰し、12月以来となるトップチームへの復帰が目前に迫っている。 「彼が万全の状態であれば、世界最高のセンターバックだ」とアルベロアは語った。「彼がピッチに立っていると、まるで2人の選手がプレーしているかのような感覚になる。彼は知性があり、リーダーであり、試合の流れを変える存在だ。彼の復帰を心から喜んでいる」
- Getty Images
トロフィーハンティングには失敗の余地がない
現在、マドリードはリーガ・エスパニョーラの順位表で首位のバルセロナに4ポイント差をつけられており、残り9試合を残している。中断前の5連勝という好調ぶりを受けて、リーグ最下位付近で残留争いを繰り広げている苦戦中のマジョルカを相手に、この勢いを維持しなければならないというプレッシャーがかかっている。
「リーガには9つの決勝戦が残っている。リーガでもチャンピオンズリーグでも、もはやどの大会においてもミスを犯す余地はない」とアルベロアは付け加えた。「我々はマヨルカのことしか考えていない。非常に難しい試合になるだろうし、現在の状況は私に数え切れないほどの警鐘を鳴らしている。春が来れば、レアル・マドリードは最高のパフォーマンスを発揮する」