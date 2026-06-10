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「ビニシウス・ジュニアならワールドカップを勝ち取れる！」――ラフィーニャは、自分かレアル・マドリードのチームメイトがブラジルに6度目の優勝をもたらすと確信している。
ラフィーニャはブラジル代表に大きな期待を寄せている
ブラジルは過去5大会で6度目の優勝を逃し、2002年以降準々決勝を突破したのは1回だけだ。敗退を重ねるごとにセレソン（ブラジル代表）のプレッシャーは増し、現在の選手たちも重圧を感じている。
大会を目前に控え、ネイマールは万全ではない。そのため、ヴィニシウスやラフィーニャが勝負所で存在感を示す必要がある。
クラブではライバルだが、バルセロナのFWラフィーニャは、レアル・マドリードのヴィニシウスが厳しいシーズンを乗り越え、大会で輝くと確信している。マドリードは2025-26シーズン無冠に終わったが、ヴィニシウスは53試合22得点をマークした。
「ヴィニは若いが、経験と実績がある。彼は試合を決め、6度目の優勝をもたらす力がある。私もその一員だ」とラフィーニャは語った。
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ラフィーニャは「守備の堅さが鍵だ」と語る
元リーズ・ユナイテッドのラフィーニャは、近年の苦戦とベテランとしての責任を語った。バルセロナでは怪我に悩まされながら33試合で21得点を挙げた。体調は万全でないものの、チーム状態は良好だとし、守備の堅さを保つ重要性を強調した。
「万全を期して臨む」と強調。「守備の練習を徹底し、守備が機能すれば勝率は上がる。大会は短く、油断できない。戦術を練る時間は限られるが、適応し、ベストな状態で臨むよう努めている」
アンチェロッティの下で躍進
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督について、ラフィーニャは「監督の揺るぎない信頼に感謝している」と語った。代表就任前にレアル・マドリードを率いたイタリア人指揮官は、チームに前向きな雰囲気をもたらしている。
2025年5月の体制開始後、怪我で代表戦の半分ほどを欠場しながらも、彼はチームから評価されていると感じる。「ライバルだったが、良い関係だった」と彼は付け加えた。
最高のコンディションを取り戻すと決意し、「監督は私のパフォーマンスに満足しているが、もっとできると分かっている。まだベストを探し続けている」と語った。
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ブラジルの今後はどうなるのか？
2002年以降の優勝から遠ざかる時期を終わらせるため、ブラジルは今週末グループC初戦でモロッコと対戦する。アンチェロッティ監督が率いるスター軍団は、その後ハイチ、最終戦でスコットランドと相見える。
ラフィーニャとヴィニシウスは、クラブでの好調をピッチで発揮し、6度目の優勝を目指す。