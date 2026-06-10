「ビニシウス・ジュニアならワールドカップを勝ち取れる！」――ラフィーニャは、自分かレアル・マドリードのチームメイトがブラジルに6度目の優勝をもたらすと確信している。

ブラジルは過去5大会で6度目の優勝を逃し、2002年以降準々決勝を突破したのは1回だけだ。敗退を重ねるごとにセレソン（ブラジル代表）のプレッシャーは増し、現在の選手たちも重圧を感じている。

大会を目前に控え、ネイマールは万全ではない。そのため、ヴィニシウスやラフィーニャが勝負所で存在感を示す必要がある。

クラブではライバルだが、バルセロナのFWラフィーニャは、レアル・マドリードのヴィニシウスが厳しいシーズンを乗り越え、大会で輝くと確信している。マドリードは2025-26シーズン無冠に終わったが、ヴィニシウスは53試合22得点をマークした。

「ヴィニは若いが、経験と実績がある。彼は試合を決め、6度目の優勝をもたらす力がある。私もその一員だ」とラフィーニャは語った。