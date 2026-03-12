ビデオ：アーセナルのスター選手、エベレチ・エゼがトレント・アレクサンダー＝アーノルドを「今まで見た中で最高のパス職人」と称賛、ノッティンガム・フォレストのディフェンダーを「最も手強い相手」と指名

エゼは、プレミアリーグの頂点に立つまでの道のりを形作った影響と挑戦について語った。アーセナル攻撃の要となったこの創造性豊かなミッドフィルダーは、少年時代に憧れたレジェンドから現在のエリート選手たちまで、自身のサッカー人生について洞察を共有した。 ウィロー財団と提携したロンドン・フットボール・アワードでGOALのインタビューに応じたエゼは、サッカーそのものの純粋な喜びを振り返った。華麗なプレーと技術力で知られる選手にとって、幼少期のヒーローが誰だったかは、エミレーツ・スタジアムでピッチを滑るように駆け抜ける彼の姿を見た者にとって驚くべきことではない。

「成長期に憧れた選手は？」との問いに、エゼは即座に「ロナウジーニョ」と答えた。 ブラジル人レジェンドの影響は、自由奔放な感覚と創造的な動きで観客を楽しませようとする姿勢に表れ、イーズのプレースタイルに明確に刻まれている。自身のハイライトを振り返り、2024年4月にクリスタル・パレスでウェストハム・ユナイテッド戦を決めた驚異的なアクロバティックなシュートを、これまでで最高のゴールと位置づけた。