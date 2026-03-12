Getty/GOAL
ビデオ：アーセナルのスター選手、エベレチ・エゼがトレント・アレクサンダー＝アーノルドを「今まで見た中で最高のパス職人」と称賛、ノッティンガム・フォレストのディフェンダーを「最も手強い相手」と指名
ブラジルの象徴的存在の影響
エゼは、プレミアリーグの頂点に立つまでの道のりを形作った影響と挑戦について語った。アーセナル攻撃の要となったこの創造性豊かなミッドフィルダーは、少年時代に憧れたレジェンドから現在のエリート選手たちまで、自身のサッカー人生について洞察を共有した。 ウィロー財団と提携したロンドン・フットボール・アワードでGOALのインタビューに応じたエゼは、サッカーそのものの純粋な喜びを振り返った。華麗なプレーと技術力で知られる選手にとって、幼少期のヒーローが誰だったかは、エミレーツ・スタジアムでピッチを滑るように駆け抜ける彼の姿を見た者にとって驚くべきことではない。
「成長期に憧れた選手は？」との問いに、エゼは即座に「ロナウジーニョ」と答えた。 ブラジル人レジェンドの影響は、自由奔放な感覚と創造的な動きで観客を楽しませようとする姿勢に表れ、イーズのプレースタイルに明確に刻まれている。自身のハイライトを振り返り、2024年4月にクリスタル・パレスでウェストハム・ユナイテッド戦を決めた驚異的なアクロバティックなシュートを、これまでで最高のゴールと位置づけた。
エゼが称賛する「特別な」デ・ブライネとパス王トレント
インタビューでは、エゼの卓越した才能と国内大会での出会いについても触れられました。パス技術について、エゼはレアル・マドリードのエースであり、イングランド代表のチームメイトでもあるトレント・アレクサンダー・アーノルドを称賛し、彼を「今まで見た中で最高のパサー」と評し、そのユニークな視野と広大なエリアをカバーする能力を強調しました。
その後、ピッチ上で対戦した中で最も手強い相手について話題が移った。エゼは、元マンチェスター・シティのスター選手、ケビン・デ・ブルイネを「特別な人物」であり、これまで対戦した中で最高の選手として大きな敬意を表し、試合の流れをコントロールするベルギー人選手の能力について言及した。
驚くべき防御の天敵
興味深いことに、最も突破が難しいディフェンダーについて尋ねられた際、エゼは伝統的な有名選手ではなく、オラ・アイナの名を挙げた。この選択は、個々の身体能力とポジショニングが攻撃陣にとって最大の障壁となる、表舞台から離れた戦術的な駆け引きを浮き彫りにしている。
ノッティンガム・フォレストの万能型で運動能力の高いサイドバック、アイナを挙げた選択は、プレミアリーグに現在存在する才能の厚みを浮き彫りにしている。多くの攻撃陣がヴァージル・ファン・ダイクのような選手を挙げるかもしれないが、エゼの選択は、一対一の局面において、特定の身体能力とタイミングが勝敗を分けることが多く、フォレストの選手がこうした要素を豊富に備えていることを証明している。
北ロンドンでさらなるトロフィーを狙う
最後に、エゼはサッカーユニフォームを着て最も誇りに思う瞬間を振り返った。彼がこれまでに出場した中で最高の試合として挙げたのは、2025年のFAカップ決勝でクリスタル・パレスがマンチェスター・シティを下した一戦だ。アーセナルが複数の戦線で戦う中、このミッドフィルダーは近い将来、さらに大きな舞台を目指すことを明らかにしている。現在、ガナーズは前人未到の4冠達成を目指しており、次の試合は土曜日にエバートンとのプレミアリーグ対決が控えている。
