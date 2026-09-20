エジプトのスーパースター、モハメド・サラーが圧巻の個人パフォーマンスを披露し、パパラ・パークで行われたシュペル・リグ首位ガラタサライ戦でトラブゾンスポルを4-0の快勝へ導いた。34歳のサラーは4分に先制点を挙げると、その後ノア・サビオロのチーム2点目もアシストした。

サラーは前半終了間際にも再び得点を決め、リードを3-0に広げた。

そして80分にハットトリックを完成させ、新指揮官トーマス・ライスにとって完璧な夜を締めくくった。



