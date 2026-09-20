Anadolu Agency
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「ビッグマッチにはビッグプレーヤーが必要だ！」。ファビーニョ、圧巻のハットトリックで相手を粉砕したモハメド・サラーを絶賛
サラーが首位ガラタサライをハットトリックで粉砕
エジプトのスーパースター、モハメド・サラーが圧巻の個人パフォーマンスを披露し、パパラ・パークで行われたシュペル・リグ首位ガラタサライ戦でトラブゾンスポルを4-0の快勝へ導いた。34歳のサラーは4分に先制点を挙げると、その後ノア・サビオロのチーム2点目もアシストした。
サラーは前半終了間際にも再び得点を決め、リードを3-0に広げた。
そして80分にハットトリックを完成させ、新指揮官トーマス・ライスにとって完璧な夜を締めくくった。
- Seskim Photo TR
ファビーニョ、サラーの大一番での容赦ないメンタリティーを称賛
試合後に話したトラブゾンスポルのMFファビーニョは、最大のライバルを相手に極度のプレッシャーの中で結果を出した長年のチームメートを称賛した。ブラジル人MFは、再びサラーと同じピッチに立てたことへの喜びを示し、その一貫して高いレベルを強調した。
ファビーニョは、このFWのハードワークがチーム全体に大きな自信を与えていると指摘した。
「ビッグマッチにはビッグプレーヤーが必要だ。彼のような選手には何かをしてくれると期待するものだし、サラーはいつもそこにいる」とファビーニョは述べた。「彼は本当によく努力する。彼がいると、僕たちはより危険なチームになる。彼にとって初めてのハットトリックだし、本当にうれしい。祝福したい」
ガラタサライが崩壊、退場処分が悪夢を決定づける
ガラタサライにとってこの夜は、トラブゾンスポルが後半も容赦なく圧力をかけ続けたことで、さらに崩れていった。アウェーのオカン・ブルク監督は抗議によって72分に退席処分となり、チームはタッチラインで指揮官を欠くことになった。
その後、MFレスリー・ウゴチュクは試合終盤のファウルをめぐるVARレビューの結果、一発退場となるレッドカードを受けた。
この勝利により、トラブゾンスポルは勝ち点を10に伸ばし、優勝争いへの本格参戦を強く印象づけた。
- Anadolu Agency
代表ウィーク前に向けた絶好の足がかり
この歴史的勝利により、トラブゾンスポルは今後の国際試合ウインドーに伴うスュペル・リグ中断期間を前に、最大限の自信を手にした。新たに指揮官に就任したレイスの下、コーチングスタッフはこの中断期間を使って戦術的なアイデアの浸透をさらに進めることになる。
4ゴールすべてに直接関与したサラーは、最高のコンディションでこの中断期間に入る。
トラブゾンスポルは国内リーグ再開後、この強いメッセージを放つ勝利を土台にさらなる積み上げを目指す。
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