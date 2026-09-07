ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが、カンプ・ノウで行われるバルセロナとの記念すべきチャンピオンズリーグの一戦でフェイエノールトを率いることになりそうだ。今回の対戦は、両クラブの長い歴史の中で公式戦としてはわずか3度目の顔合わせとなる。

ファン・ブロンクホルストは、現役時代にプレーしたことのある象徴的なスタジアムへの再訪を前に、意欲を口にした。

「初のチャンピオンズリーグの試合に向けて、準備できるのはあと4日ある」とファン・ブロンクホルストは述べた。「バルサと対戦し、カンプ・ノウで素晴らしいパフォーマンスを見せるのを楽しみにしている」