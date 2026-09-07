AFP
翻訳者：
「ビッグネームたちは、さらに勢いづいた！」 フェイエノールトのレジェンド、ヴィム・レイスベルヘンがジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストにカンプ・ノウ警戒報を送る
ファン・ブロンクホルスト、カンプ・ノウでのパフォーマンスを目標に
ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが、カンプ・ノウで行われるバルセロナとの記念すべきチャンピオンズリーグの一戦でフェイエノールトを率いることになりそうだ。今回の対戦は、両クラブの長い歴史の中で公式戦としてはわずか3度目の顔合わせとなる。
ファン・ブロンクホルストは、現役時代にプレーしたことのある象徴的なスタジアムへの再訪を前に、意欲を口にした。
「初のチャンピオンズリーグの試合に向けて、準備できるのはあと4日ある」とファン・ブロンクホルストは述べた。「バルサと対戦し、カンプ・ノウで素晴らしいパフォーマンスを見せるのを楽しみにしている」
- ANP
フェイエノールトのレジェンドが1974年の会談を回想
遠征を前に、フェイエノールトのレジェンドで元インドネシア代表監督のヴィム・ライスベルヘンが、1974年にフェイエノールトがカンプ・ノウを訪れた際を振り返った。ライスベルヘンは、ヨハン・クライフとカルレス・レシャックを擁するスター軍団のバルセロナ相手に0-3で敗れた試合に出場していた。
『fr 12』によると、ライスベルヘンはファン・ブロンクホルストに対し、カンプ・ノウで高い位置からプレスをかけようとしないよう警告。相手に攻略されるのを避けるため、守備ではコンパクトさを保つべきだと助言した。
ライスベルヘンは「大きなスタジアムでプレーしたことはあったが、バルセロナのものはさらに大きかった」と回想。「本当に大物の名前を持つ選手たちは、さらに一発食らわせてきた。今は監督たちが高い位置からのプレスを求めるが、それは賢明には思えない。コンパクトでなければならない」と語った。
ファン・ブロンクホルストがバルセロナに残した伝説的なレガシー
この遠征は、カンプ・ノウでタイトルを量産した選手時代を過ごしたファン・ブロンクホルストにとって、個人的に非常に大きな意味を持つ。ファン・ブロンクホルストは当初、2003-04シーズンを前にアーセナルからの1年間のレンタルでバルセロナに加入し、フランク・ライカールト監督の下でプレー。その後、2004年5月に200万ユーロで完全移籍を果たした。
左SBという新たな役割に適応した後、ファン・ブロンクホルストはバルセロナの2004-05、2005-06シーズンのラ・リーガ連覇に貢献し、最初の優勝シーズンには4ゴールを記録した。また、2005-06シーズンのUEFAチャンピオンズリーグも制し、そのシーズンのバルセロナにおいて、ユニフォームに「Gio」と記してチャンピオンズリーグ全試合に出場した唯一の選手でもあった。
こうした歴史的なつながりが、敵将として古巣に戻る今回の一戦にさらなる興味深さを加えている。
- Box to Box Pictures
エールディビジでの戦いに向けて勢いを築く
カンプ・ノウの名声を認めつつも、ライスベルヘンは、エールディヴィジで序盤に勝ち点4を落とした後だけに、フェイエノールトは国内での戦いにも集中力を保たなければならないと強調した。
同氏は、バルセロナ戦で堅固な守備を見せることが、その後に控える国内の試合、なかでも難しいヘーレンフェーン遠征に向けて重要な自信につながると考えている。
ファン・ブロンクホルストとその一団は、過密日程を乗り切り、リーグ戦に戻る前にスペインで良い結果を手にすることを目指す。
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