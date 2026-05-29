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「ビッグクラブ」のフォラリン・バログンと「中位から下位チーム」のリカルド・ペピ。プレミアリーグ移籍が噂される米国代表FWたち。
モナコ対PSVの試合で、バログンとペピが得点を挙げた。
ニューヨーク出身のバログンは、アーセナルの名門アカデミーを卒業し、公式戦10試合で2得点を記録。ランスへのレンタル移籍では22得点を挙げ、2023年に4000万ユーロ（3500万ポンド／4700万ドル）でモナコへ移籍した。 今季は公式戦19得点をマークし、キャリアベストのシーズンを終えた。
同郷のペピもPSVで同数の得点を挙げ、オランダ・エールディヴィジ制覇に貢献した。アイントホーフェンではスタメンが確定していなかったが、2022年1月にアウクスブルクで欧州デビューして以来、急成長を続けている。
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米国代表のストライカーたちは、プレミアリーグへの移籍を成し遂げることができるだろうか？
自国開催のワールドカップに出場するバログンとペピは、今夏プレミアリーグのスカウトから注目されている。2人は2026-27シーズン、クラブで新天地を求めるのか。
この疑問について、元米国代表GKフリーデルはMrQと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「2人ともイングランドでプレーできる。
ペピのようなタイプなら、ブレントフォード、ボーンマス、フラムなどの中位～下位クラブが合う。中位でシーズンを終える必要はないが、期待値やプレッシャーは低い方が良い。
一方、バログンはビッグクラブでも周囲の期待やプレッシャーに耐えられる。ヨーロッパでの経験が豊富だからだ。」
とはいえ、2人とも非常に優れた選手だ。あとはプレースタイル次第だろう。ペピはフルハムへの移籍が噂されていたね？ そこを見ると、ラウル・ヒメネスのプレースタイルとペピのはとても似ている。 まるでフルハムがブライアン・マクブライドからクリント・デンプシーに交代したときのように、非常にスムーズな移行になると思う。マクブライドはヘディングに秀でており、デンプシーはグラウンダーが得意だったが、両者とも総合力は高かった。ペピとヒメネスも同様だ。
「来シーズン、バログンやペピがイングランドでプレーしていても全く驚かない。2人ともプレミアリーグで成功できると思う」
2026年ワールドカップで、米国代表の攻撃陣を率いるのは誰になるのか？
移籍の話題が出る前に、バログンとペピは2026年ワールドカップの先発を争うだろう。マウリシオ・ポチェッティーノ監督ならどちらを選ぶかと問われたフリーデルは「私はバログンを選ぶ」と語った。 ポチェッティーノの過去の采配を考えると、彼は縦への突破力とダイナミズムを持つ選手を好む。その点でバログンは理想的なタイプだ。
それでもペピも重要なオプションだ。彼はペナルティエリアと空中戦に強く、途中出場に向いている。グループステージでは暑さを考慮し、ローテーションがあるだろう。2人とも長いシーズンを終えたばかりだからだ。パラグアイやオーストラリア戦では、ポチェッティーノが戦術を変える可能性もある。
「トルコ戦までに勝ち点を積み、楽な展開にしたい。トルコはポゼッションに優れた強いチームだからだ」
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米国男子代表の試合日程：ワールドカップへのカウントダウンが始まった
セネガルとドイツとの親善試合は、ポチェッティーノ監督にとって戦術を最終調整し、大会前の選手選考の悩みを解決する絶好の機会だ。本格的な戦いは6月12日、イングルウッドのソフィ・スタジアムでのパラグアイ戦から始まる。
攻撃の鍵を握るストライカーの座はバログンとペピが争う見込みで、この最高峰の舞台での活躍はプレミアリーグクラブの関心をさらに高めるはずだ。