「ビッグクラブ」のフォラリン・バログンと「中位から下位チーム」のリカルド・ペピ。プレミアリーグ移籍が噂される米国代表FWたち。

自国開催のワールドカップに出場するバログンとペピは、今夏プレミアリーグのスカウトから注目されている。2人は2026-27シーズン、クラブで新天地を求めるのか。

この疑問について、元米国代表GKフリーデルはMrQと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「2人ともイングランドでプレーできる。

ペピのようなタイプなら、ブレントフォード、ボーンマス、フラムなどの中位～下位クラブが合う。中位でシーズンを終える必要はないが、期待値やプレッシャーは低い方が良い。

一方、バログンはビッグクラブでも周囲の期待やプレッシャーに耐えられる。ヨーロッパでの経験が豊富だからだ。」

とはいえ、2人とも非常に優れた選手だ。あとはプレースタイル次第だろう。ペピはフルハムへの移籍が噂されていたね？ そこを見ると、ラウル・ヒメネスのプレースタイルとペピのはとても似ている。 まるでフルハムがブライアン・マクブライドからクリント・デンプシーに交代したときのように、非常にスムーズな移行になると思う。マクブライドはヘディングに秀でており、デンプシーはグラウンダーが得意だったが、両者とも総合力は高かった。ペピとヒメネスも同様だ。

「来シーズン、バログンやペピがイングランドでプレーしていても全く驚かない。2人ともプレミアリーグで成功できると思う」