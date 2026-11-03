試合の中に、もう一つの試合がある。BordoCamはDAZNの企画で、いつもテレビカメラや自宅で試合を見る人には見えない場面や視点を届けてくれる。ACミランがインテルに圧勝したミラノダービーでも、ちょっとしたやり取りや怒りをあらわにする場面があった。それらは、インテルの不振とACミランの喜びを部分的に物語っている。

1-0となったゴールを巡るベンチの怒りから、キヴの指示によって2-0の場面でラビオが入ったスペースが空いたことまで。さらに、メニャンの見事なセーブと終盤のインテルの混乱もあった。