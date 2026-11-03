試合の中に、もう一つの試合がある。BordoCamはDAZNの企画で、いつもテレビカメラや自宅で試合を見る人には見えない場面や視点を届けてくれる。ACミランがインテルに圧勝したミラノダービーでも、ちょっとしたやり取りや怒りをあらわにする場面があった。それらは、インテルの不振とACミランの喜びを部分的に物語っている。
1-0となったゴールを巡るベンチの怒りから、キヴの指示によって2-0の場面でラビオが入ったスペースが空いたことまで。さらに、メニャンの見事なセーブと終盤のインテルの混乱もあった。
試合の中に、もう一つの試合がある。BordoCamはDAZNの企画で、いつもテレビカメラや自宅で試合を見る人には見えない場面や視点を届けてくれる。ACミランがインテルに圧勝したミラノダービーでも、ちょっとしたやり取りや怒りをあらわにする場面があった。それらは、インテルの不振とACミランの喜びを部分的に物語っている。
1-0となったゴールを巡るベンチの怒りから、キヴの指示によって2-0の場面でラビオが入ったスペースが空いたことまで。さらに、メニャンの見事なセーブと終盤のインテルの混乱もあった。
ミランは落ち着いた様子でスタジアムに到着した。それは、サングラス姿で現れたディエゴ・モレイラや、ガレージのトンネルから出てくる際にキャンディーをなめていたマイニャンの姿からもうかがえた。しかし、サン・シーロ全体が待ち望んでいたのはリッキー・カカの帰還だった。ピッチ中央に立ったカカは感極まり、ゴール裏から自分に向けて歌われたチャントを聞いて涙を流した。背番号22から、もう一人の22へ。まるで呼ばれたかのように。
キヴは、異なる布陣でピッチに立った「新たな」インテルに、半月状の動きで背後のスペースを突くよう求める。しかし、ピッチを支配しているのはミランだ。モレリラがカルロス・アウグストをかわしてペナルティーエリア内へクロスを送り、プリシッチがゴールに変えると、ルーマニア人指揮官の指示はかき消される。アメリカ人選手はスタジアムの観衆やチームメートと喜びを分かち合うが、その中にマリオ・ヒラはいない。テュラムとの競り合いで破れたユニフォームを替えるため、ベンチへ走っているのだ。インテルの選手で、立ち上がって反応し、ベンチで仲間を鼓舞したのは誰か。フェデリコ・ディマルコただ一人だ。そして、キヴのスタッフはこう断言する。「ビセックはマークしなければ！」
2-0となったゴールの場面で、ディウフは当初、ラビオが後にシュートを放つことになる場所のほぼ近くに位置していた。だが、キヴがベンチから駆け出して指示を出し、モドリッチを封じる位置へとディウフを移動させた。実際には、モドリッチはおとりにすぎなかった。
その場所が空き、バレッラはラビオを追わずに見送った。チャルハノールとスチッチは、アモリムのスタッフが仕掛けたブロックに阻まれた。ゴールにACミランのベンチとスタジアムは再び沸き上がったが、アモリムもモドリッチも、すぐにこのゴールの立役者としてスタッフのセットプレー担当者を指さした。
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2-0となった後、インテルはピッチ上で陣形を立て直そうとする。しかし、まずバレッラから「アンディ！行け！」と声をかけられたディウフが、続いてチャルハノールが、モドリッチとムサに広すぎるスペースを与えてしまう。
キヴの戦術担当コーチは監督に「チャルハノールは下がりすぎている。前に出なければ」と指摘し、さらに「チャルハは上がらないと！」と伝える。しかし、キヴはチャルハノールと意思疎通ができず、バレッラへの指示でも誰も前に出ない。こうしてテュラムは孤立し、自分に向けてロングボールを出すよう求める。
インテルが勢いを増し、スペンスに同点のチャンスが訪れる。だが、メニャンが驚異的なセーブを、まるで当たり前のことのようにやってのけた。チヴは手で「マンマ・ミーア」のしぐさを見せ、スタッフのチェッキは「何を止めたんだ？ 何を止めたんだ？」と2度声を上げる。ベンチではアレクサンダル・スタンコヴィッチが信じられないとばかりに首を振っていた。
バレッラがまず致命的なボールロストを犯す。これに激怒したキヴは、手で「もう、どこかへ行け……」と言わんばかりのジェスチャーを見せた。しかしその後、主審がペナルティーエリア際からのフリーキックを与える笛を吹くと、両腕を広げて顔をしかめるにとどまった。
モレイラがモドリッチにキックを任せてほしいと頼み、モドリッチは了承する。メニャンが対抗する壁を整える一方、ディウフはバストーニのジャンプの声かけに応じず、跳ぶタイミングが遅れた。ボールはその頭上を通過し、マルティネスはボールが蹴り出される瞬間を見られなかった。
その間、第4審判のディ・ベッロは今にも泣き出しそうなキヴのもとへ向かい、その前にペナルティーエリア内で起きたテュラムとデ・ウィンターの接触は確認済みで、PKではなかったと伝えた。
後半は前半ほど動きがない。キヴは特にアンディ・ディウフに前へ出るよう求め、テュラムにもプレスでの寄せを強めるよう「マルクス……もっと強く！」と叫ぶ。
その後、キヴはコラロフ、チェッキとベンチからの打開策を話し合う。コラロフはジエリンスキを最初の交代要員とする攻撃的な4-2を提案するが、その間にキヴは考え直し、5-4-1で中盤中央を2人にする形を選ぶ。
後半に動きをもたらしたのは、ヒラにハンドがあったとしてグイダ主審が与えたPKだけだ。アモリムとACミランのベンチ陣は頭を抱え、自分たちのタブレットで映像を確認して誤った判定だと訴える。VARが介入してグイダ主審にレビューを促し、主審はPKの判定を取り消した。