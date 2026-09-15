News Images
翻訳者：
ビスマのオランダでの救済！元トッテナムの戦力外イヴ・ビスマが驚きのアヤックス移籍に近づく
アムステルダムでの新たなスタート
『BBC』によると、元トッテナムMFイヴ・ビスマが、今季終了までの契約でアヤックス加入に近づいている。当初の契約は今季終了までとなる。30歳の守備的MFは、6月にトッテナムを退団して以降、フリーの立場となっていた。ビスマは現在、このエールディヴィジのクラブへの移籍を最終決定するためアムステルダム入りしており、契約にはさらに12カ月延長するオプションも含まれているという。
この移籍は、イングランドサッカーで厳しい終盤を過ごした経験豊富なマリ代表にとって、キャリアを再始動させる理想的な足場となる。
- NurPhoto
トッテナムでの浮き沈みの激しい時期を振り返って
ビスマは当初、2022年7月にブライトンから3000万ポンドの移籍金でトッテナムに加入し、クラブでは通算111試合に出場した。北ロンドンでの在籍期間には、2025年のUEFAヨーロッパリーグ制覇に貢献し、2024年にはCAF年間ベストイレブンに選出されるなど、大きな成功も経験した。一方で、その歩みには波乱もあり、特に度重なる遅刻を理由に、当時の指揮官トーマス・フランクからUEFAスーパーカップのパリ・サンジェルマン戦のメンバーから外されたことが象徴的だった。
最終シーズンは11試合に出場したが、トッテナムは国内で厳しいシーズンを強いられ、最終的に17位で終えた。
輝かしいキャリアの軌跡をたどる
コートジボワール生まれで、2016年のA代表デビュー以来マリ代表としてプレーしているビスマは、欧州で幅広いキャリアを築いてきた。レアル・バマコでトップチームでの歩みを始めた後、フランス1部のリールと自身初のプロ契約を締結。その後はブライトンでプレミアリーグでも存在感を示した。粘り強いボール奪取能力とエネルギッシュなプレーで知られる一方、2024年11月のマンチェスター・シティ戦では試合開始からわずか14秒で警告を受け、プレミアリーグ史上最速のイエローカード記録も保持している。
さらに、アフリカ・ネーションズカップ4大会での豊富な経験も、オランダでの新天地に価値ある実績をもたらしている。
- Getty Images Sport
エールディビジの試合を展望する
メディカルチェックと契約の詳細がまとまりつつある中、ビスマは間もなくピッチ復帰とオランダサッカーへの適応に意識を向けることになる。アヤックスは、このMFがイングランド1部で屈指のボールウイナーとして評価を高めた頃の状態を素早く取り戻すことを期待している。エールディビジでプレーするにあたり、当面の目標はレギュラーの先発枠を確保し、新天地を国内での成功へ導くことだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。