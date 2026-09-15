ビスマは当初、2022年7月にブライトンから3000万ポンドの移籍金でトッテナムに加入し、クラブでは通算111試合に出場した。北ロンドンでの在籍期間には、2025年のUEFAヨーロッパリーグ制覇に貢献し、2024年にはCAF年間ベストイレブンに選出されるなど、大きな成功も経験した。一方で、その歩みには波乱もあり、特に度重なる遅刻を理由に、当時の指揮官トーマス・フランクからUEFAスーパーカップのパリ・サンジェルマン戦のメンバーから外されたことが象徴的だった。

最終シーズンは11試合に出場したが、トッテナムは国内で厳しいシーズンを強いられ、最終的に17位で終えた。