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翻訳者：
ビジャレアル戦で歴史的低調。守備難により、イニゴ・ペレス監督率いるチームはラ・リーガ降格圏で低迷している。
高くつく崩壊で不振が続く
月曜夜に行われたラ・リーガ第5節で、ジェラール・モレノが29分にホームのビジャレアルに先制点をもたらした。しかし、クチョ・エルナンデスとナタンの立て続けのゴールで、前半終了前に試合はひっくり返された。2-1での敗戦により、ビジャレアルは今季リーグ戦3敗目。勝ち点2のままで18位に低迷している。開幕5試合で10失点という数字は、『Marca』が伝えたように、クラブにとってシーズン序盤の守備面で最悪タイのスタートであり、前回は2023-24シーズンに記録されていた。
- ANP
ペレス、精神的崩壊を嘆く
エスタディオ・デ・ラ・セラミカでの試合後、ペレス監督は、同点弾を許した直後に崩れてしまったチームのメンタルのもろさを指摘した。後半の失速を振り返り、ペレス監督は「ベティスにゴールを決められるまでは、試合は我々が思い描いていた通りに進んでいた。失点した瞬間、デポル戦のときと同じことが起きた。
「後半はチームにとっても、監督である私にとっても痛手だった。自信や自己信頼にも影響する。敗戦から立ち直るのは決して簡単ではないが、こうした感情を抱えて帰るとなると、なおさら難しい。それでも、前に進む以外に選択肢はない」
監督が早急な改善を要求
ナバーラ出身の指揮官は、クラブのサポーターが期待する高い基準に応えるためには、踏み込んだ戦術分析が直ちに必要だと強調した。
不振を反転させる決意を強調しつつ、ペレスは次のように付け加えた。「私たちは、サポーターに与えたいもの、そして彼らが受けるに値するものを与えられていない。今夜はよく眠れないだろう。極めて失望している。明日にはもう一度熱意を取り戻し、試合を分析し、求めているレベルを見つけられるよう改善に取り組まなければならない」
さらにこう続けた。「私たちの考えは明確であり、いくつかの試合ではその一端を示してきた。だが、この厳しい時期を乗り越えるために何を変えなければならないのかを見極めるには、すべてを非常に注意深く分析する必要がある」
過密日程がチーム力を試す
マルセリーノ体制の昨季ラ・リーガで3位に入り、チャンピオンズリーグ復帰を決めたペレス率いるチームは、木曜日のマラガ遠征を前に、早急に立て直しを図らなければならない。その3日後にはホームでレバンテを迎える厳しい一戦が控えており、その後はインターナショナルブレークに入る。中位との差が大きく広がる前に守備の安定を取り戻すべく、コーチングスタッフは緊急対応を迫られている。
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