ナバーラ出身の指揮官は、クラブのサポーターが期待する高い基準に応えるためには、踏み込んだ戦術分析が直ちに必要だと強調した。

不振を反転させる決意を強調しつつ、ペレスは次のように付け加えた。「私たちは、サポーターに与えたいもの、そして彼らが受けるに値するものを与えられていない。今夜はよく眠れないだろう。極めて失望している。明日にはもう一度熱意を取り戻し、試合を分析し、求めているレベルを見つけられるよう改善に取り組まなければならない」

さらにこう続けた。「私たちの考えは明確であり、いくつかの試合ではその一端を示してきた。だが、この厳しい時期を乗り越えるために何を変えなければならないのかを見極めるには、すべてを非常に注意深く分析する必要がある」



