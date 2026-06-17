クラブの将来だけでなく、ガーナ代表のパルテイは現在、国際舞台でも大きな壁に直面している。代表チームは2026年ワールドカップに出場しているが、副キャプテンの彼は開幕戦から外された。先日、カナダへの入国を拒否されたため、パナマ戦に向けてチームメイトと共にトロントへ移動できなかった。

火曜には異議申し立てが却下され、出場できないことが確定した。さらに報道によると、ビジャレアルのロッカールームでは一部選手が彼をチームメイトとして迎えることに以前から懸念を示していたという。ベテランMFにとっては波乱の時期が続いている。