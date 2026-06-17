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ビジャレアルが元アーセナルMFの去就を決定したため、トーマス・パルテイは新天地を探す。
パルテイ、ビジャレアルを退団へ
ビジャレアルはパルテイとの契約を延長せず、彼は今月末でフリーエージェントになる。スペインのメディア『The Athletic』と『Sport』が伝えた。
彼は2025年夏にアーセナルから移籍し、1年契約を結んだ。今シーズン、公式戦32試合に出場し、チームのラ・リーガ3位に貢献したが、クラブは来季に向けて再構築を選択。そのため、彼の次なる舞台は他クラブとなる。
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法的問題とクラブの弁護
この決定は、英国で係争中の訴訟を背景に行われた。同選手は強姦7件と性的暴行1件で起訴されているが、無罪を主張しており、公判は2027年6月の予定だ。ビジャレアルがMFを獲得した際には大きな批判が寄せられた。 当時、フェルナンド・ロイグ会長は「選手は無実を主張しており、判断は司法の役割だ。無罪推定の原則を尊重する」と擁護した。
ワールドカップをめぐる問題
クラブの将来だけでなく、ガーナ代表のパルテイは現在、国際舞台でも大きな壁に直面している。代表チームは2026年ワールドカップに出場しているが、副キャプテンの彼は開幕戦から外された。先日、カナダへの入国を拒否されたため、パナマ戦に向けてチームメイトと共にトロントへ移動できなかった。
火曜には異議申し立てが却下され、出場できないことが確定した。さらに報道によると、ビジャレアルのロッカールームでは一部選手が彼をチームメイトとして迎えることに以前から懸念を示していたという。ベテランMFにとっては波乱の時期が続いている。
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このミッドフィルダーの将来はどうなるのか？
パルテイは、ピッチ外の複雑な問題を抱えながらフリーエージェントとして新天地を探すことになる。当面の目標はガーナ代表としてのワールドカップ出場だが、渡航制限で参加は制限される。裁判の行方が不透明なため、今後数か月以内に彼に契約を提示する欧州のトップクラブを見つけるのは極めて難しいだろう。