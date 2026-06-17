ビジャレアルが元アーセナルMFの去就を決定したため、トーマス・パルテイは新クラブを探す。

クラブの将来だけでなく、ガーナ代表のパルテイは現在、国際舞台でも大きな壁に直面している。代表チームは2026年ワールドカップに出場中だが、副キャプテンの彼は開幕戦から外された。先日、カナダへの入国を拒否されたため、パナマ戦に向けてチームメイトと共にトロントへ移動できなかった。

火曜日に異議申し立てが却下され、出場は絶望的となった。さらに一部報道では、ビジャレアルのロッカールームでも、一部の選手が彼をチームメイトとして迎えることに難色を示していたという。ベテランMFにとって、波乱の時期が続いている。