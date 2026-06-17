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ビジャレアルが元アーセナルMFの去就を決定したため、トーマス・パルテイは新クラブを探す。
パルテイ、ビジャレアルを退団へ
ビジャレアルはパルテイとの契約を来季更新せず、彼は今月末でフリーエージェントとなる。スペインのメディア『The Athletic』と『Sport』によると、クラブは契約を12カ月延長するオプションを行使しないことを決定した。
彼は2025年夏にアーセナルから移籍し、ビジャレアルと1年契約を結んだ。今シーズン、公式戦32試合に出場し、チームのラ・リーガ3位に貢献したが、クラブは来季に向けて彼抜きで再構築を進めるため、新天地を探すことになる。
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法的問題とクラブの弁護
この決定は、同選手が英国で進行中の法的手続きの最中に行われた。彼は7件の強姦罪と1件の性的暴行罪で起訴されているが、無罪を主張しており、公判は2027年6月の予定だ。ビジャレアルがこのMFを獲得した際、移籍には大きな批判が寄せられた。 当時、クラブ会長のフェルナンド・ロイグ氏は「選手は無実を主張しており、判断は司法に委ねられている。無罪推定の原則を尊重するのがビジャレアルの価値観だ」と移籍を擁護した。
ワールドカップをめぐる問題
クラブの将来だけでなく、ガーナ代表のパルテイは現在、国際舞台でも大きな壁に直面している。代表チームは2026年ワールドカップに出場中だが、副キャプテンの彼は開幕戦から外された。先日、カナダへの入国を拒否されたため、パナマ戦に向けてチームメイトと共にトロントへ移動できなかった。
火曜日に異議申し立てが却下され、出場は絶望的となった。さらに一部報道では、ビジャレアルのロッカールームでも、一部の選手が彼をチームメイトとして迎えることに難色を示していたという。ベテランMFにとって、波乱の時期が続いている。
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このミッドフィルダーの今後はどうなるのか？
パルテイは、私的な問題を抱えながらフリーエージェントとして新天地を探すことになる。当面はガーナ代表としてのワールドカップに集中するが、渡航制限で参加は制限される。裁判の最中、彼に契約を提示する欧州のトップクラブを見つけるのは、今後数カ月極めて難しいだろう。