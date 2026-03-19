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「ビジネスの巨頭」アリシャ・レーマンに対し、最下位のレスターをWSLに残留させることに注力するよう求められている。一方、フォクシーズのレジェンドは、夏の退団の可能性があると警告している。
イタリアでの仕事に従事した後、レーマンがイギリスに戻った
レスターは、レーマンをWSLに呼び戻したことで、大きな快挙を成し遂げたとの評価を受けた。彼女はこれまでウェストハム、エバートン、アストン・ヴィラでプレーしてきた。2024年にトリノへ移籍し、このスイス人選手はセリエAの優勝を経験した。
27歳の彼女は、コモでの野心的なプロジェクトに参加し、のどかな環境で夢を叶えるチャンスに飛びついたが、ミッドランドへの復帰という機会は断るにはあまりにも魅力的すぎた。
WSLの最下位に沈むレスターの残留争いに加わったレーマンだが、降格が彼女の2年半の契約にどのような影響を与えるのか、すでに疑問の声が上がっている。
レーマンはフォックスとの契約を履行するだろうか？
元フォックス（レスター）のストライカー、ヘスキーは以前、レスター女子チームのアンバサダーや暫定監督を務めたことがある。 レマンの加入がチームに何をもたらすか――彼女のピッチ外での商業的価値が評価されている点について――ベティニアと提携して発言したヘスキーは、GOALに対し次のように語った。「もちろん、商業的には彼女は巨人のような存在ですよね？ 彼女は巨大ですが、サッカーの面では、チームに勝ち点を積み重ねさせようとしているのだと思います。
「チームは現在苦戦しており、残留争いを続けるためにどこかで勝利を挙げなければならない。あと1勝必要だ。あと1勝、あるいは2勝すれば大丈夫だと思うが、どうにかして勝ち点を取りに行かなければならない。」
レーマンの獲得が長期的なプロジェクトの一環であるか、また彼女をチームに残すことには明らかなメリットがあるという点について問われると、ヘスキーは次のように付け加えた。「ええ、その先を見据える可能性はありますが、やはり、あのような選手をクラブに留めておくためには、まずリーグに残留しなければなりません。」
レスターはインスタグラムのフォロワー数ではなく、サッカーそのものに集中している
レーマンは、レスターをすぐに去るつもりであるような素振りは一切見せていない。コモからの移籍が決まった際、彼女はクラブの公式サイトで次のように語った。「素晴らしい気分ですし、ここに来られて本当に嬉しいです。イングランドに戻ってくるのはまるで故郷に帰ったような気分で、本当に幸せです。レスターは素晴らしいクラブです。練習場はもちろん、スタジアムも見学しました。彼らは女子サッカーを前進させたいと考えているのです。」
レスターはレーマンの加入を大いに喜んでいる。しかし、リック・パスムーア監督は、自身の焦点はスイス代表選手がピッチ上で何をもたらすかにあり、彼女がインスタグラムで1570万人のフォロワーを誇っているという事実ではないことを強調したいと考えている。
パスムーア監督は次のように語った。「それはクラブ内の他の人たちに任せておけばいい。私はサッカーのため、そしてサッカーだけのためにここにいる。[ソーシャルメディアでの活動は]メディアにとっても、クラブにとっても素晴らしいことだ。しかし、我々はここにいるすべての選手を大切にしている。
「重要なのは人であり、選手中心の姿勢を貫いてきた。私の目には、彼女は純粋にサッカーのためにここにいる。彼女がレスター・シティに来たいと望んでくれたことは素晴らしいし、トレーニングの面でもすでに良い働きを見せている。だから、彼女を迎えられて嬉しく思っている。」
さらに、レマンがフォックス（レスター）のために全力を尽くすことについて、彼は次のように語った。「それが彼女の目標だ。それが競争の意味であり、すべての試合に向けて、私に選手選考の悩みを抱かせるためだ。だから彼女は我々の計画の一部であり、このチームの一員だ。サッカーはチームスポーツであり、当然ながら我々は各試合に適したチームを選び、我々がどうプレーしたいかという方針も踏まえる。 だから、彼女がここに来てスタンドに座っているだけということはない。彼女は最高の自分になるためにここにいるし、『私を起用して』と私にせがみ続けるためにここにいる。それは、この施設にいる他のどの選手とも同じことだ。」
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WSL残留をかけた戦い：レスターの次節
今シーズン16試合を終えてわずか2勝、勝ち点9にとどまっているレスターは、日曜日にアストン・ヴィラをホームに迎え、WSLの試合に復帰する。アストン・ヴィラは、レーマンが以前所属していたクラブである。
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