「ビジネスの巨頭」アリシャ・レーマンに対し、最下位のレスターをWSLに残留させることに注力するよう求められている。一方、フォクシーズのレジェンドは、夏の退団の可能性があると警告している。

レーマンは、レスターをすぐに去るつもりであるような素振りは一切見せていない。コモからの移籍が決まった際、彼女はクラブの公式サイトで次のように語った。「素晴らしい気分ですし、ここに来られて本当に嬉しいです。イングランドに戻ってくるのはまるで故郷に帰ったような気分で、本当に幸せです。レスターは素晴らしいクラブです。練習場はもちろん、スタジアムも見学しました。彼らは女子サッカーを前進させたいと考えているのです。」

レスターはレーマンの加入を大いに喜んでいる。しかし、リック・パスムーア監督は、自身の焦点はスイス代表選手がピッチ上で何をもたらすかにあり、彼女がインスタグラムで1570万人のフォロワーを誇っているという事実ではないことを強調したいと考えている。

パスムーア監督は次のように語った。「それはクラブ内の他の人たちに任せておけばいい。私はサッカーのため、そしてサッカーだけのためにここにいる。[ソーシャルメディアでの活動は]メディアにとっても、クラブにとっても素晴らしいことだ。しかし、我々はここにいるすべての選手を大切にしている。

「重要なのは人であり、選手中心の姿勢を貫いてきた。私の目には、彼女は純粋にサッカーのためにここにいる。彼女がレスター・シティに来たいと望んでくれたことは素晴らしいし、トレーニングの面でもすでに良い働きを見せている。だから、彼女を迎えられて嬉しく思っている。」

さらに、レマンがフォックス（レスター）のために全力を尽くすことについて、彼は次のように語った。「それが彼女の目標だ。それが競争の意味であり、すべての試合に向けて、私に選手選考の悩みを抱かせるためだ。だから彼女は我々の計画の一部であり、このチームの一員だ。サッカーはチームスポーツであり、当然ながら我々は各試合に適したチームを選び、我々がどうプレーしたいかという方針も踏まえる。 だから、彼女がここに来てスタンドに座っているだけということはない。彼女は最高の自分になるためにここにいるし、『私を起用して』と私にせがみ続けるためにここにいる。それは、この施設にいる他のどの選手とも同じことだ。」