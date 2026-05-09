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ビザや治安を巡る対立が続く中、イランが2026年ワールドカップ参加条件として10項目の最後通告を突きつけた。
テヘランは尊重と安全を求めている
FFIRIは男子代表が2026年W杯に出場すると発表したが、米国・メキシコ・カナダの共同開催国が厳しい条件を満たした場合に限るとしている。地政学的緊張と地域紛争が準備を困難にしている。
同連盟は公式ウェブサイトで声明を発表し、「2026年ワールドカップには参加するが、開催国は我々の懸念を考慮すべきだ。我々の信念、文化、確信は曲げない」と強調した。
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参加に向けた10項目の計画
FFIRIのメフディ・タジ会長は国営テレビで、代表チーム出場ための10の条件を提示した。内容は運営手配から国旗・国歌の尊重、大会期間中の空港・ホテル・移動路線の警備まで及ぶ。
タジ会長は、ビザの発給、大会期間中の代表チームスタッフ・国旗・国歌への敬意、空港・ホテル・試合会場間の厳重な警備などを確認した。連盟は、滞在中の代表団の安全と円滑な移動を特に重視している。
スター選手のビザ問題
争点は選手や関係者の北米入国だ。カナダは最近、イスラム革命防衛隊（IRGC）との関与を疑いイランサッカー連盟会長の入国を拒否した。テヘランは同様の先例を避けたい。イランは義務兵役を終えた選手にビザ発給で不利益がないよう求めている。
タジ氏は対象選手を挙げ、「メフディ・タレミやエフサン・ハジサフィなどIRGCで兵役を済ませた選手や技術スタッフには、何の問題もなくビザを発給すべきだ」と語った。
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FIFAは現状を維持する
テヘランからの警告や論争が続く中、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は大会日程に変更はないと強調している。FIFAは政治状況に関わらず全参加国が試合を行うことを期待し、開催国の国内事情による運営課題の解決に努めている。
イラン代表はアリゾナ州ツーソンで合宿を行い、グループGでニュージーランド、ベルギー、エジプトと対戦する。初戦は6月15日、ロサンゼルスでニュージーランドと行う予定だ。