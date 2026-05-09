FFIRIは男子代表が2026年W杯に出場すると発表したが、米国・メキシコ・カナダの共同開催国が厳しい条件を満たした場合に限るとしている。地政学的緊張と地域紛争が準備を困難にしている。

同連盟は公式ウェブサイトで声明を発表し、「2026年ワールドカップには参加するが、開催国は我々の懸念を考慮すべきだ。我々の信念、文化、確信は曲げない」と強調した。