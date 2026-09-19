元マンチェスター・ユナイテッドDFは、週末の試合を前にロッカールームは落ち着いており、結束も保たれていると強調した。ウナイ・エメリ監督率いるチームの士気低下をめぐる声を一蹴し、リンデロフは「チームの雰囲気はいい。勝ち点という面などでシーズンの最高のスタートを切れたわけではないが、それでも雰囲気はいいと感じているし、いいものに向かって積み上げているところでもある。

「もちろん、プレミアリーグのどの試合とも同じようにタフな試合になるだろうが、その挑戦を楽しみにしているし、勝ち点3を取りにいける。それは自分たちにとって非常に大きいし、そこからさらに積み上げていけるものになる。この試合をみんなとても楽しみにしている。望んでいた勝ち点は取れていないが、まだ戦うべき試合はたくさん残っているし、チーム内の雰囲気は依然としていい」と語った。