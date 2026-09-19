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ビクトル・リンデロフ、アストン・ヴィラのプレミアリーグでの巻き返しを目指す中で「タフ」なトッテナム戦を歓迎へ
リンデロフ、ロンドンでの挑戦を受け入れる
リンデロフは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの厳しい一戦に向けて準備はできていると強調した。ヴィラは4試合で勝ち点1にとどまり、順位表では19位に沈んでいるものの、それでもだ。スウェーデン代表DFは、同じく苦戦が続き、現在は勝ち点2で17位にいるトッテナムを相手に巻き返しのきっかけをつかむ決意を示している。その自信を支えているのは昨季の良い記憶で、ヴィラはプレミアリーグとFAカップで行われたスパーズとのアウェー2試合にいずれも勝利している。
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スウェーデン人センターバックが楽観論を語る
元マンチェスター・ユナイテッドDFは、週末の試合を前にロッカールームは落ち着いており、結束も保たれていると強調した。ウナイ・エメリ監督率いるチームの士気低下をめぐる声を一蹴し、リンデロフは「チームの雰囲気はいい。勝ち点という面などでシーズンの最高のスタートを切れたわけではないが、それでも雰囲気はいいと感じているし、いいものに向かって積み上げているところでもある。
「もちろん、プレミアリーグのどの試合とも同じようにタフな試合になるだろうが、その挑戦を楽しみにしているし、勝ち点3を取りにいける。それは自分たちにとって非常に大きいし、そこからさらに積み上げていけるものになる。この試合をみんなとても楽しみにしている。望んでいた勝ち点は取れていないが、まだ戦うべき試合はたくさん残っているし、チーム内の雰囲気は依然としていい」と語った。
欧州で培われた実績が基準を引き上げる
4シーズン連続で欧州大会出場を決めているアストン・ヴィラにとって、降格圏に沈んでいる現状は場違いに感じられる。スウェーデン代表キャプテンは、クラブが今やはるかに高い基準で見られていることの表れとして、外部からの大きなプレッシャーをむしろ前向きに捉えている。
現在のヴィラにかかる大きな期待について語り、リンデロフは次のように付け加えた。「プレッシャーと責任は常にあるべきだし、僕たちはいつだって、すべての試合に勝ちにいくというメンタリティーで臨みたい。それは変わるべきではないし、それは良いことでもあると思う。
「僕たちは良いパフォーマンスを見せてきたし、それは人々が僕たちを、毎週のように競い合い、上位にいて試合に勝つべき良いチームだと見ていることを意味する。このクラブにとっても、このチームにとっても、それは良いことだと思う」
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残留争いは覚悟が試される一戦となる
今週末に首都で行われる一戦は、苦しむ両チームにとって、今季の巻き返しを図り、降格圏を脱する絶好の機会となる。国内と大陸での戦いを両立させる中、この過密日程でエメリ監督には勝ち点を取りこぼす余裕はない。ロンドンを勝ち点3とともに後にできれば、すぐにドレッシングルームの雰囲気は上向き、ビラがトップリーグでの本来の形を取り戻す助けにもなるだろう。
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