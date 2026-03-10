ビクター・オシメン、ガラタサライがアンフィールドでリヴァプールを「苦しめられる」と確信　チャンピオンズリーグ第1戦で勝利したスターストライカーが意気揚々と語る

ナイジェリア代表選手は、試合終了のホイッスルが鳴った後、TRTの試合後放送で子供と共に登場し、クラブとの深い絆と、この夜がなぜこれほど個人的なものに感じられたのかについて語った。「このユニフォームを着てからずっと幸せでした。このユニフォームは特別なものです。 このファンのためにベストを尽くしたかった。幼い頃に母を亡くした。だからこそ、この試合は私にとって非常に重要な意味を持つ」と、ストライカーは結果の意義を振り返りながら語った。

ナポリから移籍後、オカン・ブルク監督率いるチームで即座に中心選手となった元ナポリの選手は、世界最高峰のクラブ大会で最前線を牽引する責任を背負った。リバプール守備陣に対する彼の活躍が僅差勝利の基盤となり、ガラタサライがリバプール遠征での第2戦に向け、リードを守り抜く足場を築いた。