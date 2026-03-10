Goal.com
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP
Mohamed Saeed

ビクター・オシメン、ガラタサライがアンフィールドでリヴァプールを「苦しめられる」と確信　チャンピオンズリーグ第1戦で勝利したスターストライカーが意気揚々と語る

ビクター・オシメンは、ガラタサライがチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でリヴァプールに1-0の重要な勝利を収めた、イスタンブールでの欧州サッカー史に残る夜を演出した立役者となった。 ナイジェリアのスーパースターはマリオ・レミナへの絶妙なアシストで試合唯一の得点を生み出し、プレミアリーグの強豪に第2戦での逆転を迫る結果となった。試合終了の笛が鳴ると、オシメンはトルコの王者ガラタサライがリヴァプール本拠地で決着をつける力があると、レッドズ（リヴァプール）に挑発的な警告を発した。

  • 欧州の強豪がイスタンブールで敗れる

    ガラタサライはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦で、リヴァプールを1-0で下し、わずかながらも重要なアドバンテージを掴んだ。試合が行われたRAMSパークは開始から終了まで熱狂に包まれた。トルコの王者チームはプレミアリーグのチームに対する近年の圧倒的な成績を継続し、欧州大会でリヴァプール相手に3連勝を達成した。戦術的な規律と生々しい感情が交錯したこの夜、ライオンズ（ガラタサライの愛称）は欧州のエリートと互角に戦えることを証明した。

    キックオフ前から熱狂は頂点に達し、ホームサポーターが披露した圧巻の演出に選手たちは明らかに感動した。オシメンはチームへの想いを込めた感動的な演出を目の当たりにし、涙を流した。この瞬間が、イスタンブールで繰り広げられる高揚感と情熱に満ちた夜の基調を決定づけた。

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    オシメンの感動的な賛辞

    ナイジェリア代表選手は、試合終了のホイッスルが鳴った後、TRTの試合後放送で子供と共に登場し、クラブとの深い絆と、この夜がなぜこれほど個人的なものに感じられたのかについて語った。「このユニフォームを着てからずっと幸せでした。このユニフォームは特別なものです。 このファンのためにベストを尽くしたかった。幼い頃に母を亡くした。だからこそ、この試合は私にとって非常に重要な意味を持つ」と、ストライカーは結果の意義を振り返りながら語った。

    ナポリから移籍後、オカン・ブルク監督率いるチームで即座に中心選手となった元ナポリの選手は、世界最高峰のクラブ大会で最前線を牽引する責任を背負った。リバプール守備陣に対する彼の活躍が僅差勝利の基盤となり、ガラタサライがリバプール遠征での第2戦に向け、リードを守り抜く足場を築いた。

  • ラムズ・パークでの家族の絆

    オシメンは結果について、ロッカールームとスタンドの結束力を即座に称賛し、クラブの成功は団結という基盤の上に築かれていると強調した。「我々はガラタサライのサポーターと共に一つの家族だ。今日は非常に良い仕事をした」。

    さらに彼はこう付け加えた。「第2戦ではリヴァプールを苦しめられると思う。ここまで良い仕事をしてきた」とフォワードは語り、準々決勝進出を視野に入れる中で、まだ道半ばであることに確かな自信を見せている。

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    アンフィールドでの決戦を見据えて

    アンフィールドでの試合を控えて1-0のリードは不安定な差と見なされることが多いが、ガラタサライ陣営から漂う自信は、彼らが単に守りに徹するつもりはないことを示唆している。トルコでアルネ・スロット監督の攻撃的脅威を封じ込めることに成功したイスタンブールのクラブは、今やイングランドでの戦術的戦いに向け準備を進めている。アウェイゴールとカウンター攻撃の決定力が彼らの武器となり、決着をつけるべく挑むのだ。

