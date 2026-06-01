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ビクター・オシメンはプレミアリーグへ？ナイジェリア代表監督の移籍発言が、ガラタサライのストライカーの去就を巡り議論を呼んでいる。
ナイジェリア代表監督が夏の移籍を認める
ナイジェリア代表のエリック・シェル監督は、ストライカーのオシメンがガラタサライからの移籍交渉を進めていると認め、獲得競争が再燃している。27歳のオシメンはポーランド戦の代表から外れ、シェル監督は「新クラブ決定を優先させたい」と説明した。
チェレ監督は記者会見で「オシムヘンとルックマンは欠場する。オシムヘンは移籍が迫っており、100％の状態でないため自宅待機させた。ルックマンは疲労とアトレティコ・マドリードの要請によるものだ」と説明した。この発言は、夏の移籍市場を前に欧州の強豪クラブに警戒を促した。
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プレミアリーグへの夢とマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂
オシムヘンには多くのクラブが関心を示している。元リール所属の彼は、かねてからイングランド移籍が噂されてきた。 マンチェスター・ユナイテッドは候補に名前が挙がっており、レジェンドのパトリス・エヴラも獲得を勧めている。ユナイテッドは2025年に7400万ポンド（1億ドル）でベンジャミン・セスコの獲得を決めたが、実績あるオシムヘンへの関心は依然として高い。 キャリアを通じて脅威であり続け、プレースタイルはチェルシーのレジェンド、ディディエ・ドログバとよく比較される。マイケル・キャリックがオールド・トラッフォードの指揮官に正式就任した今、攻撃力強化は急務だ。
ナポリをめぐる苦い余波とセリエAからの関心
ナポリとの不和でチームを離れたストライカーだが、イタリア復帰の可能性はまだ残っている。彼は以前、パルテノーペイ（ナポリ）との信頼関係が崩れた経緯を率直に語った。発端は物議を醸したSNS投稿で、クラブから「犬のように扱われた」と衝撃的な発言もしている。30年ぶりとなるスクデット獲得に貢献したにもかかわらず、クラブが制作したTikTok動画によって関係は修復できないほど損なわれた。
ユヴェントスとローマは補強候補として注目しているが、ガラタサライとの契約には2027年末までナポリのライバルクラブへの移籍禁止条項があり、実現は容易ではない。
- AFP
イスタンブールに足跡を残す
今夏ガラタサライを去るなら、オシメンはトルコサッカーに大きな足跡を残す。2024年の加入後、74試合で59得点16アシストを記録し、2度のリーグ優勝と1度のカップ制覇に貢献した。
ナポリでの不和を経て、イスタンブールで輝きを取り戻した。27歳にしてなお全盛期であり、毎週チャンピオンズリーグで力を試すべき選手だ。オールド・トラッフォード、オリンピコ、トリノへの復帰……今後数週間で、アフリカが現代に送り出した最高のストライカーが全盛期をどこで過ごすのかが決まる。