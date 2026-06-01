ビクター・オシメンはプレミアリーグへ？ナイジェリア代表監督の移籍発言が、ガラタサライのストライカーの去就を巡り議論を呼んでいる。

ナイジェリア代表のエリック・シェル監督は、ストライカーのオシメンがガラタサライからの移籍交渉を進めていると認め、獲得競争が再燃している。27歳のオシメンはポーランド戦の代表から外れ、シェル監督は「新クラブ決定を優先させたい」と説明した。

チェレ監督は記者会見で「オシムヘンとルックマンは欠場する。オシムヘンは移籍が迫っており、100％の状態でないため自宅待機させた。ルックマンは疲労とアトレティコ・マドリードの要請によるものだ」と説明した。この発言は、夏の移籍市場を前に欧州の強豪クラブに警戒を促した。



